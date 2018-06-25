Đây chính là cách ăn uống được phụ nữ Nhật áp dụng mỗi ngày để giảm cân, giữ dáng

Ăn uống đúng cách không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả. Phụ nữ Nhật luôn duy trì những thói quen ăn uống riêng, đây cũng là lý do khiến họ chẳng bao giờ lo mỡ thừa tích tụ, vóc dáng luôn thon gọn.

Nếu muốn giảm cân an toàn và nhanh chóng, tập luyện đều đặn mỗi ngày là chưa đủ, bạn còn cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng .

Những dưỡng chất trong chuối có khả năng tạo cảm giác no giả, giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ăn chuối trước mỗi bữa ăn có thể giúp giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể, từ đó cải thiện vóc dáng như ý.

Dưới đây là những cách ăn uống được phụ nữ Nhật áp dụng mỗi ngày để giữ dáng, chị em có thể áp dụng mỗi ngày:

Phụ nữ Nhật còn thường xuyên duy trì thói quen này để giúp quá trình ăn kiêng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nên ăn chuối trước mỗi bữa ăn để giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tập trung vào bữa ăn

Nhiều người có thói quen vừa ăn vừa xem phim, nghe nhạc, chơi game… mà không hề biết rằng điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đồng thời khiến bạn tăng cân mất kiểm soát.

Khi ngồi vào bàn ăn, người Nhật thường chỉ tập trung thưởng thức món ăn một cách ngon miệng nhất. Họ cho rằng, nếu vừa ăn vừa làm những hành động khác thì sẽ không tốt cho dạ dày, thậm chí khiến chúng ta quên mất cảm giác no và làm khẩu phần ăn tăng lên đáng kể.

Ăn chậm, nhai kỹ

Bạn có biết, thói quen ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Người Nhật luôn quan niệm dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn chăm lo các bữa ăn trong ngày của mình. Chính vì vậy, họ thường ăn chậm và nhai rất kỹ để đảm bảo thức ăn đi xuống dạ dày không làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, đồng thời còn tạo cảm giác no lâu.

Thói quen ăn uống đúng cách không những tốt cho sức khỏe mà còn là phương pháp đốt cháy calo dư thừa hiệu quả.

Ăn chậm, nhai kĩ vừa giúp tốt cho hệ tiêu hóa, vừa hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn thực phẩm kỹ lưỡng cho bữa ăn

Những thức uống có ga và chứa nhiều caffeine có thể làm tăng lượng đường và calo trong cơ thể, từ đó khiến mỡ thừa tích tụ nhiều ở vòng bụng. Bạn cũng nên hạn chế sử dụng các loại thức ăn nhanh như hamburger, pizza... vì chũng chứa rất nhiều chất béo, khiến cân nặng của bạn không ngừng tăng.

Thay vào đó bạn nên bổ sung rong biển và cá vào thực đơn hàng ngày, đây được xem là 2 loại thực phẩm được người Nhật sử dụng nhiều nhất. Rong biển và cá chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng thúc đẩy trao đổi chất, có tác dụng giảm cân an toàn.

Bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách ăn uống giảm cân được phụ nữ Nhật áp dụng mỗi ngày, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.