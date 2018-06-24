Đây là những món đồ dù có thân đến mấy ‘hội chị em’ cũng không nên dùng chung kẻo gây hại sức khỏe

Sống khỏe 24/06/2018 17:45

Nhiều cô nàng khi thân thiết thường có thói quen dùng chung vật dụng. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng có thể “chia sẻ” với nhau vì điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Bất kỳ cô gái nào cũng có một “hội bạn thân” của riêng mình để chia sẻ mọi thứ với nhau. Tuy nhiên, dù có thân đến mấy thì cũng không nên dùng chung vật dụng, nó có thể là nguyên nhân gây hại sức khỏe chính bạn.

Dưới đây là danh sách những món đồ vật mà bất cứ ai cũng không nên dùng chung, kể cả “hội bạn thân”:

Những đồ vật không nên dùng chung kẻo gây hại sức khỏe

Son môi

Son môi dường như là vật bất ly thân của các cô nàng mỗi khi ra đường. Chắc hẳn bạn đã gặp không ít trường hợp cô bạn thân vô tình quên mất thỏi son ở nhà và mượn của bạn để dùng.

Thế nhưng bạn có biết, dưới bề mặt môi là một mạng lưới dày đặc các mạch máu nhỏ sẵn sàng thẩm thấu những gì chạm vào môi, kể cả các loại vi khuẩn gây bệnh. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn có thể phải đối mặt với những loại virus, vi khuẩn có hại như herpes lây truyền thông qua thỏi son này. Tốt nhất, bạn nên hạn chế dùng chung son môi với bất kỳ ai.

Đây là những món đồ dù có thân đến mấy ‘hội chị em’ cũng không nên dùng chung kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 1
Không nên dùng chung son môi - Ảnh minh họa: Internet

Lược chải đầu

Nếu bạn cho rằng việc sử dụng chung lược chải đầu là vô hại thì hoàn toàn sai lầm rồi đấy! Trên mỗi chiếc lược đều chứa rất nhiều nấm, vi sinh vật gây hại mà mắt thường không thể nhìn thấy. Việc sử dụng chung lược sẽ đưa lượng nấm và vi sinh vật này lên da đầu, tăng nguy cơ lây nhiễm các loại bệnh như nấm da đầu, rụng tóc, viêm chân tóc, hói đầu...

Đây là những món đồ dù có thân đến mấy ‘hội chị em’ cũng không nên dùng chung kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 2
Dùng chung lược chải đầu có thể gây nấm da đầu - Ảnh minh họa: Internet

Khăn tắm, khăn mặt

Khăn tắm và khăn mặt là những đồ vật không thể dùng chúng vì chúng tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt da. Sử dụng chung có thể khiến vi khuẩn lây lan gây bệnh. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên dùng riêng khăn mặt và khăn tắm cá nhân của mình, tuyệt đối không dùng chung khăn với người khác.

Các dụng cụ làm đẹp

Một số loại dụng cụ làm đẹp như kềm bấm móng tay, nhíp nhổ lông, dao cạo... đều cần tránh sử dụng chung. Nguyên nhân là do những vật dụng này thường được sử dụng thường xuyên nên có thể chứa vô số vi sinh vật trên bề mặt, thậm chí có máu bám vào. Đây chính là môi trường lây nhiễm nhiều căn bệnh nguy hiểm, bạn cần lưu ý.

Đây là những món đồ dù có thân đến mấy ‘hội chị em’ cũng không nên dùng chung kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 3
Dụng cụ làm đẹp nếu dùng chung rất dễ lây nhiễm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp khẩn cấp phải dùng chung thì bạn nên sát khuẩn những dụng cụ này bằng cồn hoặc các dung dịch chứa cồn để tránh lây bệnh từ người khác.

Trên đây là những vật dụng có thể lây bệnh nếu dùng chung, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe khỏi những rủi ro không đáng có nhé!

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Bạn có biết, mỗi vật dụng nhà bếp đều có “hạn sử dụng” riêng. Chính vì vậy, nếu không muốn gây hại cho sức khỏe, bạn nên tránh dùng đi dùng lại những đồ vật này.

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