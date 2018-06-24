Đừng dại dùng đi dùng lại những vật dụng nhà bếp này kẻo ‘rước bệnh’ cho cả nhà

Sống khỏe 24/06/2018 14:26

Bạn có biết, mỗi vật dụng nhà bếp đều có “hạn sử dụng” riêng. Chính vì vậy, nếu không muốn gây hại cho sức khỏe, bạn nên tránh dùng đi dùng lại những đồ vật này.

Nhiều bà nội trợ thường có thói quen dùng đi dùng lại vật dụng trong nhà bếp và chỉ vứt bỏ khi chúng thực sự hỏng. Tuy nhiên, một số vật dụng nhà bếp như hộp nhựa đựng thực phẩm, chảo chống dính... sử dụng quá lâu có thể chứa nhiều vi khuẩn gây hại.

Việc sử dụng những đồ vật đã “quá hạn” để chế biến thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, dưới đây là danh sách những đồ dùng nhà bếp bạn nên thay mới thường xuyên thay vì dùng đi dùng lại nhiều lần.

Đừng dại dùng đi dùng lại những vật dụng nhà bếp này kẻo ‘rước bệnh’ cho cả nhà - Ảnh 1
Vật dụng nhà bếp có 'hạn sử dụng' riêng nên bạn cần lưu ý khi sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Những vật dụng nhà bếp không nên dùng lại

Vật dụng bằng gỗ bị mốc

Các loại vật dụng bằng gỗ như đũa, thớt, thìa… thường được nhiều gia đình ưa chuộng và không thể thiếu trong mỗi căn bếp.

Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh đúng cách, đồ vật bằng gỗ rất dễ bị ẩm mốc, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn hình thành và phát triển, trong đó có vi khuẩn tụ cầu vàng và E.coli. Những vi khuẩn này khi đi vào cơ thể sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng vật dụng bằng gỗ bị mốc còn làm tăng tích tụ chất aflatoxin, gây hại cho gan.

Đừng dại dùng đi dùng lại những vật dụng nhà bếp này kẻo ‘rước bệnh’ cho cả nhà - Ảnh 2
Tránh sử dụng những vật dụng bằng gỗ đã bị mốc - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, ngay khi thấy những dụng cụ này có dấu hiệu nấm mốc, bạn hãy tránh dùng tiếp và thay mới để đảm bảo sức khỏe. Nếu muốn hạn chế tình trạng đồ gỗ bị mốc, sau khi dùng, bạn nên rửa sạch chúng và phơi ở nơi khô thoáng.

Các loại hộp nhựa cũ

Những loại hộp nhựa cũ và đã bị ố màu thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe. Ngoài ra, một số loại hộp nhựa không đảm bảo chất lượng có nguy cơ thôi nhiễm hóa chất độc hại và ngấm vào thức ăn.

Đây là loại vật dụng bạn nên thay mới thường xuyên vì hộp nhựa khi dùng lâu dễ bị trầy xước, ngả màu, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Tốt nhất, bạn nên tránh dùng những loại hộp nhựa cũ, kém chất lượng.

Nồi, chảo bị bong lớp chống dính

Nhiều người có thói quen tiết kiệm thường cố sử dụng nồi, chảo đã mất lớp chống dính mà không hề hay biết điều này có thể gây hại cho sức khỏe.  

Dùng những dụng cụ này để chế biến thực phẩm dễ khiến đồ ăn bị cháy, sinh ra nhiều chất độc hại làm tăng nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, một số loại vật dụng nhà bếp khi mất lớp chống dính có thể giải phóng chất độc hại vào thức ăn.

Chính vì vậy, bạn nên thay mới khi nồi, chảo đã mất lớp chống dính sau một thời gian dài sử dụng.

Đừng dại dùng đi dùng lại những vật dụng nhà bếp này kẻo ‘rước bệnh’ cho cả nhà - Ảnh 3
Đối với nồi, chảo đã mất lớp chống dính, bạn nên thay mới - Ảnh minh họa: Internet

Túi đựng thực phẩm

Túi đựng thực phẩm chỉ nên dùng một lần, tuy nhiên nhiều người có thói quen rửa sạch để dùng lại nhiều lần. Chính điều này sẽ làm tăng lượng vi khuẩn tích tụ, gây hại sức khỏe.

Do vậy, bạn hãy tránh tái sử dụng túi đựng thực phẩm. Bên cạnh đó, bạn nên phân chia túi đựng đồ sống và chín riêng để bảo vệ sức khỏe.

Trên đây là những vật dụng nhà bếp bạn nên thường xuyên thay mới, tránh tái sử dụng nhiều lần gây hại sức khỏe.

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