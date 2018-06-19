Cách làm tinh dầu bưởi nguyên chất cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ sử dụng để làm đẹp

Tinh dầu được chiết xuất từ vỏ bưởi không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời như cải thiện hệ tiêu hóa, giúp kháng viêm, kháng khuẩn, giảm căng thẳng, thư giãn, trị ho, giảm đau đầu…

Vỏ bưởi chứa rất nhiều chất xơ và vitamin có khả năng ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả, đồng thời giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt tự nhiên.

Dưới đây là cách làm tinh dầu bưởi nguyên chất cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua:

Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay làm tinh dầu bưởi tại nhà để sử dụng, vừa an toàn, vừa giúp tiết kiệm chi phí.

Cách làm tinh dầu bưởi nguyên chất cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 3 quả bưởi (lấy phần vỏ)

- 50ml nước lọc

- 200ml đá lạnh

Hướng dẫn thực hiện:

Vỏ bưởi rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất. Sau đó dùng khăn lau khô vỏ bưởi, dùng dao gọt lấy phần vỏ xanh sát bên ngoài, càng hạn chế phần lõi trắng càng tốt. Đây là bí quyết để tinh dầu đặc và thơm hơn.

Bưởi gọt lấy phần vỏ xanh bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Cắt nhỏ phần vỏ bưởi vừa gọt rồi cho vào nồi, đổ nước ngập 1/3 vỏ bưởi. Giữa nồi bạn đặt vào một chiếc bát vừa và đậy ngược nắp nồi lại để khi đun, hơi nước bốc lên sẽ ngưng tụ và chảy vào bát.

Đun vỏ bưởi trên bếp - Ảnh minh họa: Internet

Đặt nồi lên bếp đun với lửa vừa, đợi đến khi nước sôi thì cho đá lên trên nắp nồi để nước bốc hơi và ngưng tụ nhanh hơn. Sau đó giảm nhỏ lửa để tinh dầu bưởi tiết ra từ từ, vỏ bưởi cũng không nhanh bị nhũn.

Đun lửa liu riu cho đến khi đá tan hết thì tiếp tục cho đá lạnh khác lên trên. Sau khoảng 30 - 45 phút đun thì bạn sẽ thu được 1 bát tinh dầu bưởi nguyên chất.

Sau khoảng 30-45 phút, bạn sẽ thu được tinh dầu bưởi nguyên chất - Ảnh minh họa: Internet

Để sử dụng được lâu, bạn cho tinh dầu bưởi vào lọ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Một số tác dụng làm đẹp của tinh dầu bưởi

Dưỡng da sáng mịn và ngăn ngừa lão hóa

Hàm lượng lớn vitamin C trong tinh dầu bưởi có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Thường xuyên sử dụng tinh dầu bưởi còn giúp làn da trắng hồng, mịn màng trông thấy.

Giúp mọc tóc

Nếu bạn đang gặp tình trạng tóc gãy rụng, khô xơ và hư tổn thì tinh dầu bưởi là sản phẩm bạn không thể bỏ qua. Chỉ với một lượng nhỏ tinh dầu bưởi sẽ giúp tóc mọc nhanh hơn, làm giảm gãy rụng và phục hồi tóc bị hư tổn, mang đến cho bạn mái tóc chắc khỏe và bóng mượt.

Tinh dầu bưởi giúp làm đẹp da và tóc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Tinh dầu bưởi chứa nhiều enzyme có tác dụng trong việc đốt cháy các chất béo dư thừa trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn có thể dùng tinh dầu bưởi để mát xa hàng ngày, phương pháp này sẽ làm giảm mỡ bụng vô cùng nhanh chóng.

Chúc bạn thành công với cách làm tinh dầu bưởi cực đơn giản này tại nhà nhé!