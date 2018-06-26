Chẳng mấy chốc bạn sẽ phải mua ngay cặp kính cận nếu cứ giữ những thói quen gây hại cho mắt này

Sống khỏe 26/06/2018 14:35

Thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày là nguyên nhân khiến mắt bạn ngày càng yếu và dễ mắc các bệnh về mắt như cận thị, loạn thị… Hãy từ bỏ chúng ngay từ hôm nay để bảo vệ “cửa sổ tâm hồn” nhé!

Chắc hẳn bạn sẽ chẳng muốn mang thêm “cặp đít chai” dày cộm trên mắt mỗi ngày vì thị lực suy giảm phải không nào? Vậy thì hãy tránh xa những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm tàn phá đôi mắt mà bạn đang mắc phải hàng ngày.

Những thói quen gây hại cho mắt

Sử dụng thiết bị điện tử liên tục suốt nhiều giờ

Nhiều người có thói quen sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy tính, ipad, tivi... để làm việc, học tập, giải trí liên tục suốt cả ngày. Tuy nhiên, điều này có thể gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực do mắt phải điều tiết liên tục.

Về lâu dài, bạn có thể gặp tình trạng mỏi mắt, hoa mắt, mờ mắt... và dễ mắc các bệnh như loạn thị, viễn thị, cận thị.

Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên để mắt được thư giãn, từ đó giúp ngăn ngừa suy giảm thị lực. Cứ sau khoảng 20 phút sử dụng đồ điện tử, bạn hãy nhìn vào một vật cách xa 6m trong 20 giây.

Chẳng mấy chốc bạn sẽ phải mua ngay cặp kính cận nếu cứ giữ những thói quen gây hại cho mắt này - Ảnh 1
Bạn nên để mắt nghỉ ngơi thay vì dùng các thiết bị điện tử liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc trong điều kiện thiếu sáng

Nếu bạn thường xuyên đọc sách và sử dụng các thiết bị điện tử trong bóng tối thì mắt sẽ phải điều tiết nhiều hơn, dễ gây căng thẳng cho mắt, khiến mắt đau nhức và mờ dần.

Để bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh về mắt, bạn nên tránh làm việc, học tập trong điều kiện thiếu sáng. Tránh sử dụng màn hình điện thoại quá tối hoặc quá sáng, hãy điều chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại ở mức phù hợp.

Chẳng mấy chốc bạn sẽ phải mua ngay cặp kính cận nếu cứ giữ những thói quen gây hại cho mắt này - Ảnh 2
Bạn nên đọc sách ở nơi có đủ ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng không đủ dưỡng chất

Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, đôi mắt rất cần được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để tăng cường thị lực. Bạn nên thêm những loại thực phẩm giàu vitamin A, vitamin B và vitamin E như trứng, cà rốt, cà chua… vào chế độ ăn uống hàng ngày. Chúng sẽ giúp đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Chẳng mấy chốc bạn sẽ phải mua ngay cặp kính cận nếu cứ giữ những thói quen gây hại cho mắt này - Ảnh 3
Bổ sung thêm chất dinh dưỡng để bảo vệ mắt - Ảnh minh họa: Internet

Không đeo kính râm khi tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời

Nếu bạn cho rằng ánh nắng chỉ gây hại cho làn da thì sai lầm rồi đấy! Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời khi chiếu thẳng vào mắt có thể gây ra tình trạng khô, đỏ và mỏi mắt.

Tình trạng này kéo dài sẽ khiến đôi mắt bị tổn thương dẫn đến suy giảm thị lực, viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng... Vì vậy, mỗi khi ra ngoài trời nắng, bạn nên đeo kính râm để bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của tia cực tím.

Thức khuya thường xuyên

Khi phải làm việc liên tục suốt ngày dài, buổi tối chính là lúc đôi mắt cần được nghỉ ngơi và thư giãn. Thói quen thức khuya thường xuyên sẽ khiến mắt nhức mỏi, căng thẳng và suy giảm thị lực.

Mỗi ngày, bạn nên đi ngủ trước 10 giờ tối và đảm bảo ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày.

Chẳng mấy chốc bạn sẽ phải mua ngay cặp kính cận nếu cứ giữ những thói quen gây hại cho mắt này - Ảnh 4
Thức khuya có thể khiến đôi mắt mỏi mệt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen gây hại cho mắt bạn nên tránh xa để đôi mắt luôn khỏe mạnh, rạng ngời.

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