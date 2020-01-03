Bệnh viêm xoang hàm là tình trạng viêm lớp niêm mạc bao phủ bề mặt các xoang, có thể xảy ra với nhiều lứa tuổi nhưng đa số những người mắc bệnh thường gặp nhất là những người tuổi từ 30 trở lên. Xoang hàm gồm các hốc quanh mắt và hai bên má, được bao phủ bằng lớp niêm mạc. Khi niêm mạc bị viêm nhiễm sẽ dẫn đến tình trạng viêm xoang hàm. Với những người mắc bệnh viêm xoang hàm lâu năm nếu không được điều trị rất dễ mắc các bệnh như viêm đa xoang (vị trí các xoang này gần nhau và liên kết mật thiết với xoang hàm) hoặc viêm thanh quản (do dịch mủ từ xoang chảy xuống họng gây viêm nhiễm) hay viêm thần kinh thị giác.

Bệnh viêm xoang hàm không phải là căn bệnh hiếm gặp nhưng nếu không chữa trị kịp thời rất dễ mắc những căn bệnh nguy hiểm khác.Vậy bệnh viêm xoang hàm là bệnh gì? Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh này như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Những người mắc bệnh viêm xoang thường có những triệu chứng sau:

- Hay sốt

- Mũi bị viêm và chảy mủ

Ngoài ra, nếu thấy xuất hiện 3 biểu hiện này thì bạn nên đến trạm y tế gần nhất để được kiểm tra và kịp thời điều trị.

Viêm mủ xoang hàm do răng:Bệnh này giống như viêm xoang cấp nên có các biểu hiện sốt, có mủ chảy ở lỗ mũi bị xoang âm ỉ. Niêm mạc bị viêm có thể dẫn đến mãn tính nếu để lâu ngày không chữa.

Bệnh viêm xoang hàm - Ảnh minh họa: Internet

Viêm xoang hàm cấp: Viêm quanh răng hàm có mủ do trong quá trình nhổ răng đẩy chân răng nhiễm khuẩn vào xoang. Bệnh nhân thường cảm thấy nhức đầu, mất ngủ, mệt mỏi, sốt cao. Đau từng cơn rồi lan rộng cả hàm trên, mắt, trán, thái dương. Khi cúi đầu cảm thấy đau, đôi khi đau ở răng hàm trên, chạm vào cũng gây ra cảm giác đau.

Viêm xoang hàm mạn tính: Người bệnh thấy mệt mỏi, buồn nôn, nhức đầu, chảy mủ vàng xanh, hay ngửi thấy mùi thối, thường tắc mũi bên xoang bệnh. Dễ bị viêm thanh quản, viêm họng, tiêu chảy do nuốt phải mủ.

Nguyên nhân viêm xoang hàm

Viêm xoang hàm có thể do dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm xoang. Dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh cần phải lưu ý:

Do ô nhiễm môi trường: Môi trường bị ô nhiễm không khí, khói bụi, tiếng ồn có thể khiến bạn bị mắc bệnh viêm xoang hàm. Những người hay hút thuốc lá hoặc ngửi mùi thuốc lá thường xuyên cũng dễ mắc bệnh.

Người bị dị ứng: Cơ thể của người khi bị dị ứng với thức ăn, thời tiết, chất độc làm niêm mạc bị sưng, phù nề, gây xoang, gây tắc, nhiễm trùng rồi dẫn đến viêm.

Bệnh viêm xoang hàm do hệ miễn dịch kém - Ảnh minh họa: Internet

Hệ miễn dịch kém: Khi sức đề kháng và hệ miễn dịch của cơ thể kém, không đủ khả năng bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và nấm xâm nhập, làm suy yếu niêm mạc và đường hô hấp, dẫn tới viêm xoang.

Vệ sinh không sạch sẽ: Vệ sinh kém cũng là một nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm xoang hàm. Nếu rửa tay không sạch trước khi ăn thì vi khuẩn sẽ tấn công vào mũi, gây viêm xoang.

Ngoài ra, bệnh viêm xoang hàm còn do bệnh sởi, sâu răng, ... gây nên.

Viêm xoang hàm kiêng ăn gì?

Những người mắc bệnh viêm xoang hàm phải có chế độ ăn uống hợp lý, khoa học để bệnh không nặng thêm. Vậy khi mắc bệnh viêm xoang hàm thì nên kiêng ăn những món gì?

Sữa và các chế phẩm từ sữa:Mặc dù sữa có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng với những người bị viêm xoang, nhất là viêm xoang hàm thì sữa là một món thực phẩm đại kỵ. Nguyên nhân là do trong lượng dịch nhầy trong mũi sẽ tăng lên đáng kể và làm nghẹt các xoang nếu uống sữa.

Viêm xoang hàm cần kiêng sữa và một số chế phẩm từ sữa - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm gây dị ứng: Với những người bị dị ứng với các loại thực phẩm nhất định thì không nên dùng đến những món ăn đó. Để chống viêm xoang hàm, bạn nên loại bỏ những món mà bản thân bị dị ứng ra khỏi thực đơn hàng ngày để tránh tình trạng bệnh nặng thêm. Vì nếu bạn bị dị ứng thì niêm mạc sẽ sưng viêm, điều này không tốt với người bệnh viêm xoang hàm.

Chất kích thích như cà phê, đồ uống, các chất có cồn: Đây là những chất không tốt cho người bệnh viêm xoang hàm vì nó gây ức chế thần kinh, làm tình trạng sưng viêm trầm trọng hơn. Khi uống những thức uống có cồn, dịch mủ trong các xoang đặc lại và làm bít tắc xoang mũi.

Thực phẩm cay nóng: Những thực phẩm cay nóng dễ gây trào ngược dạ dày, làm tình trạng viêm nhiễm thêm nặng hơn, dịch mủ sẽ đọng lại nhiều hơn trong các hốc xoang

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Cách trị viêm xoang hàm tại nhà

Có nhiều cách chữa viêm xoang tại nhà mà bạn có thể tham khảo:

Muối: Muối có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng, kháng viêm nên bạn có thể dùng muối để súc miệng thường xuyên.

Gừng:Người bệnh có thể dùng gừng để nấu trà và lấy xác rừng còn ấm đắp lên mặt các chỗ xoang để giảm cơn đau.

Chữa bệnh viêm xoang hàm bằng gừng - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi: Trong tỏi chứa nhiều allicin sát trùng, chống viêm. Bạn nên ăn tỏi để chống các bệnh viêm xoang và ổn định huyết áp.

Bệnh viêm xoang hàm không phải là một căn bệnh khó trị. Bạn nên ăn uống đầy đủ, vệ sinh thân thể sạch sẽ và đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe khi có dấu hiệu bệnh. Có như vậy, bệnh mới được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, dứt điểm.