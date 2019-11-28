Chuyên mục tư vấn: Bị viêm xoang nên ăn gì?

Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ với các bạn nhóm “thực phẩm chống viêm” – một liệu pháp tự nhiên trị viêm xoang. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liệt kê một số loại thực phẩm khiến cho các triệu chứng viêm xoang trở nên trầm trọng hơn mà bệnh nhân viêm xoang nên tránh xa.

Hãy thử tưởng tượng nếu bạn phải đối mặt với các triệu chứng của bệnh viêm xoang như nghẹt mũi, đau đầu, nhức xoang mỗi ngày, bạn sẽ làm gì để “chiến đấu” với chúng? Ngoài các loại thuốc điều trị mà bác sĩ kê đơn cho bạn, liệu một chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giúp bạn làm giảm các triệu chứng này? Và nếu có thì người bị viêm xoang nên ăn gì ?

Viêm xoang là tình trạng viêm hoặc sưng mô lót xoang. Đối với người không mắc bệnh xoang, các xoang rỗng và chứa đầy không khí. Nhưng khi các mô lót xoang bị viêm và sưng to gây tắc nghẽn khiến cho các xoang chứa đầy chất lỏng, từ đó tạo điều kiện cho các loại vi trùng, vi khuẩn sinh sôi, gây nhiễm trùng và tạo dịch mủ. Dịch mủ thường nhầy và đặc, không thể thoát ra ngoài do đó sẽ tạo áp lực lên các xoang, khiến cho người bệnh bị đau nhức ở các xoang và các khu vực quanh mặt như mắt, trán, hàm.

Đau ở vùng mặt

Ngạt mũi, tắc mũi, sổ mũi

Khứu giác không tốt

Ho, sốt

Hôi miệng

Mệt mỏi

Đau răng

Các triệu chứng viêm xoang cấp tính - Ảnh minh họa: Internet

Người bị viêm xoang nên ăn gì?

Nhóm thực phẩm chống viêm, trị viêm xoang:

Tỏi: Trong tỏi có allicin và allyl thiosulfonate – có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa, giúp giảm đau tạm thời. Bạn có thể ăn tỏi sống hoặc cho tỏi vào món ăn như một gia vị để biến thành món ăn trị viêm xoang hữu hiệu.

Tỏi có tác dụng giảm triệu chứng viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Gừng: Nhắc đến các món ăn trị viêm xoang thì chắc chắn không thể thiếu được gừng. Theo đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng tiêu hàn, ôn trung, tiêu đàm, giải độc. Gừng có tác dụng làm giãn mạch vùng mũi họng, làm loãng và đẩy dịch xoang ra ngoài.

Gừng thường được sử dụng làm gia vị trong nấu ăn. Ngoài ra, ta có thể pha trà gừng, trà gừng mật ong, trà gừng chanh,v.v. Những thức uống này khi uống ấm có tác dụng thư giãn, giảm đau nhức đầu, có thể phòng ngừa điều trị cảm lạnh, rất tốt trị bệnh viêm xoang.

Cá hồi (hoặc cá trích, cá thu, các nục, cá tuyết): các loại cá này rất giàu omega-3 có tác dụng chống sưng viêm nên cũng là nhóm thực phẩm tốt cho người bị viêm xoang.

Trái cây và rau quả nhiều màu sắc:

Các loại rau củ nhiều vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu kẽm và Vitamin E: Nhiều người cho rằng bị viêm xoang không nên ăn thịt gà ? Nhưng thực tế thịt gà có chứa kẽm, rất tốt cho hệ miễn dịch để điều trị viêm xoang. Ngoài ra bạn có thể ăn bổ sung các loại thực phẩm giàu kẽm và vitamin E khác như hải sản, đỗ đen, đỗ xanh, củ cải, quả bơ nữa nhé!

Vậy ngoài các thực phẩm để ăn thì khi bị viêm xoang nên uống nước gì?

Các loại hoa quả như dưa hấu, mơ ngọt, dâu tây, ớt ngọt, cải xoăn, súp lơ, cần tây có chứa nhiều Vitamin C, được các chuyên gia đánh giá rất cao trong việc hỗ trợ điều trị viêm xoang. Cà rốt, khoai lang, xoài, bí đỏ là thực phẩm chứa nhiều beta caroten, cơ thể sẽ chuyển đổi chất này thành Vitamin A, có tác dụng giữ cho màng nhầy ở niêm mạc mũi khỏe mạnh, từ đó sẽ giảm được viêm xoang.

Do đó nước ép của những loại rau quả này hỗ trợ rất tốt việc giảm nhẹ các triệu chứng viêm xoang.

Bị viêm xoang mũi nên kiêng ăn gì?

Nhiều bệnh nhân chia sẻ họ thấy triệu chứng viêm xoang bị ảnh hưởng bởi một số loại thức ăn, đặc biệt là các loại đồ ăn thức uống trong bữa ăn hàng ngày. Vậy viêm xoang nên kiêng thức ăn nào? Sau đây là các loại thực phẩm người bị viêm xoang nên kiêng ăn để giúp quá trình điều trị bệnh tốt hơn

Người bị viêm xoang nên tránh ăn các thực phẩm gây dị ứng

Mỗi một cá nhân có thể bị dị ứng với một hoặc nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tốt nhất bạn nên tránh xa các loại thực phẩm làm bạn dị ứng hoặc các tác nhân hay gây dị ứng nói chung.

Các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn)

Nếu bạn đang thắc mắc viêm xoang có nên ăn thịt bò hay không? Thì câu trả lời là không nên ăn nhiều.

Hàm lượng protein cao trong các loại thịt đỏ (trong đó có thịt bò) có thể dẫn đến sự tích tụ nhiều chất nhầy trong khoang mũi sẽ làm cho triệu chứng xoang của bạn trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên cơ thể vẫn cần chất dinh dưỡng để thực hiện các chức năng khác, cho nên bạn không cần kiêng tuyệt đối mà nên ăn số lượng nhỏ và chia cho nhiều bữa khác nhau.

Đường tinh luyện

Đường tinh luyện khiến viêm xoang trầm trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đường khi ăn với số lượng nhỏ là vô hại, nhưng khi ăn nhiều, nó không chỉ làm cho bạn béo lên mà còn làm tăng sưng viêm. Gây kích thích cơ thể và làm tăng tiết chất nhầy.

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Bị viêm xoang nên kiêng sữa và các chế phẩm từ sữa - Ảnh minh họa: Internet

Sữa và các chế phẩm từ sữa làm chất nhầy trong khoang mũi đặc hơn, làm nó khó thoát ra khỏi xoang, từ đó dẫn đến tắc nghẽn cấp tính.

Nhiều bạn sẽ thắc mắc vậy người bị viêm xoang có nên ăn sữa chua? Sữa chua (hoặc kem) có tính chất lạnh và tương tự như sữa đều có chứa “casein” nên càng khiến cho triệu chứng xoang trầm trọng hơn. Pizza cũng nằm trong nhóm này. Pizza vừa có phô-mai, vừa có gluten, nên cũng không tốt cho người bị viêm xoang.

Vậy người bị viêm xoang có nên uống sữa đậu nành thay cho sữa động vật? Câu trả lời là có tuy nhiên cần kiểm soát lượng đường và đảm bảo bản thân không dị ứng với các sản phẩm làm từ đậu nành nhé!

Rượu và đồ uống có cồn

Rượu và các loại đồ uống có cồn có đặc tính tăng cường viêm. Ngoài ra, rượu vang có chứa một hợp chất histamine có thể dẫn đến sưng các mô mũi.

Rượu và đồ uống có cồn làm tăng thêm tình trạng viêm xoang – Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn cay nóng

Bạn đã từng trải qua cảm giác chảy nước mũi khi bạn ăn một thứ gì đó siêu cay? Đó chính là do sự sản xuất histamine trong cơ thể được kích hoạt bởi thức ăn cay. Histamine là một hợp chất được giải phóng khi cơ thể trải qua phản ứng dị ứng. Điều này làm cho các mô mũi bị sưng lên và chảy nước.

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Đồ ăn cay nóng khiến mũi càng bị tắc - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng thực phẩm bạn ăn vào dù ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông qua những chia sẻ trên đây chúng tôi tin rằng chắc hẳn bạn đã đáp án cho câu hỏi viêm xoang nên ăn gì? Tự xây dựng được một chế độ dinh dưỡng phù hợp, từ đó góp phần vào việc cải thiện tình trạng viêm xoang một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe thật tốt!