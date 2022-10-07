Chứng đau đầu xảy ra dù là vì lý do gì thì nó cũng bắt nguồn từ sự lưu thông mạch máu não. Vì một lý do nào đó mà máu lưu thông lên não bị tắc nghẽn hoặc do sự tăng cao của chất dẫn truyền serotonin trong máu mà gây ra những cơn đau đầu.

Những cơn đau đầu, trong đó có đau nửa đầu bên phải phía sau đột ngột tấn công bạn sẽ luôn để lại một câu hỏi: Vì sao lại đau như vậy? Đau nửa đầu bên phải phía sau là bệnh gì?

Chứng đau nửa đầu bên phải phía sau được hiểu là khu vực phía sau đầu bên phải, tính từ đỉnh đầu đến giáp phần cổ gáy. Cơn đau xuất phát từ khu vực này có thể lan đến xuống vùng cổ gáy hoặc lan đến vùng thái dương. Vật nguyên đến từ đâu?

Cơn đau đầu có rất nhiều dạng, có thể là những cơn đau âm ỉ, ngắt quãng, có thể là cơn đau nhói, đau giật đến mức bạn phải ôm đầu. Thậm chí cũng có những cơn đau khủng khiếp mà bạn cảm giác như có người nện búa vào đầu mình vậy. Dù là dạng đau nào thì nó cũng mang đến cho bạn sự khó chịu, mệt mỏi và cả lo lắng về sức khỏe của mình.

Chứng đau nửa đầu bên phải phía sau do di truyền

Có rất nhiều người người mắc chứng đau nửa đầu bên phải phía sau, tuy nhiên khi được thăm khám thì không thể xác định được nguyên nhân rõ ràng. Chứng đau nửa đầu này được coi là có tính di truyền. Cảm giác đau thường xuất hiện kèm theo với một số triệu chứng như: nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, buồn nôn, nôn, mắt mờ.

Các yếu tố ảnh hưởng và kích hoạt cơn đau nửa đầu bên phải này có thể là:

- Thời tiết thay đổi khiến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí thay đổi

- Do căng thẳng, lo âu, mệt mỏi, ngủ ít

- Do một số thực phẩm như rượu, bia, thuốc lá, phô mai…

- Do mùi hương quá nồng, âm thanh ồn ào

Đối với các trường hợp bị chứng đau nửa đầu do nguyên nhân này thì phương pháp điều trị thường là dùng thuốc không kê đơn, cũng có thể dùng thuốc kê đơn khi có các biểu hiện nặng. Tốt hơn hết là đề phòng tái phát bằng cách thay đổi thói quen sống và phòng ngừa các tác nhân gây đau đầu như kể trên.

Ngoài nguyên nhân do di truyền, chứng đau nửa đầu phía sau còn có thể là dấu hiệu cho những căn bệnh nguy hiểm khác mà bạn cần lưu ý.

Đau nửa đầu bên phải phía sau: Báo hiệu 1 trong 5 bệnh nguy hiểm

Cơn đau nửa đầu bên phải phía sau có thể chỉ là do một hiện tượng lành tính như: ngồi nằm sai tư thế, gối bằng gối quá cứng hay stress, căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, bạn cũng không thể chủ quan khi mình thường xuyên gặp phải tình trạng này. Khi các cơn đau lặp đi lặp lại trong một thời gian ngắn thì bạn cần rất thận trọng và cảnh giác. Khi gặp chứng đau đầu này, có thể bạn đã mắc 1 trong 5 chứng bệnh nguy hiểm sau đây:

1. Cơn tăng huyết áp

Những cơn tăng huyết áp bất thình lình ập đến kèm theo một số triệu chứng mà điển hình nhất là cơn đau đầu. Dấu hiệu tăng huyết áp có thể nhận biết bằng một số dấu hiệu điển hình như: Đau nhức đầu, vệt máu trong mắt hoặc xuất huyết kết mạc, có thể thấy nôn và buồn nôn. Trong đó triệu chứng nhức đầu là rất phổ biến và điển hình nhất.

Đau nửa đầu bên phải phía sau có thể là dấu hiệu cho một cơn tăng huyết áp!

Tăng huyết áp là một tình trạng nguy hiểm, nếu không có biện pháp để đưa mức huyết áp về chỉ số an toàn thì có thể dẫn đến nhiều các biến chứng nguy hiểm như:

- Đau tim, đột quỵ: Tăng huyết áp làm xơ cứng và dày thành mạch, gây xơ vữa động mạch, là nguyên nhân gây ra đau tim và các cơn đột quỵ cùng nhiều biến chứng tim mạch khác.

- Suy tim: Khi huyết áp tăng cao, để bơm máu chống lại mức áp lực cao ở thành mạch máu, tim sẽ phải hoạt động gấp nhiều lần so với bình thường dẫn đến phì đại thất trái. Khi cơ tim dày lên, dần dần sẽ khó bơm đủ máu đáp ứng nhu cầu cơ thể và dẫn đến suy tim.

- Biến chứng não: Các động mạch bị xơ vữa và thu hẹp, dẫn đến lượng máu khó lưu thông đến não, gây đột quỵ, xuất huyết não, mất trí nhớ…

- Ngoài ra còn nhiều các biến chứng do tăng huyết áp gây nên như: suy thận, xuất huyết võng mạc, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường

2. Thiếu máu não

Bệnh thiếu máu não hay trình trạng thiếu máu lên não chính là một bệnh nguy hiểm mà bạn có thể gặp phải khi có các triệu chứng đau nửa đầu phía sau bên phải. Đây là tình trạng não bị thiếu hụt oxy, các chất dinh dưỡng cần thiếu cho hoạt động của mình, từ đó ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh trung ương.

Thiếu máu não thường đi kèm với chứng đau nhức đầu, chóng mặt, ù tai!

Cơn đau đầu do thiếu máu não có thể xuất hiện ở vùng nửa đầu bên phải phía sau gáy, cũng có thể xuất phát từ nửa đầu bên trái nhưng sẽ lan dần ra khắp đầu. Bạn sẽ cảm thấy đầu mình nặng trịch, mỗi khi di chuyển, suy nghĩ nhiều, sau khi ngủ dậy hoặc ngồi lâu… Ngoài ra bạn còn thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Đứng lên ngồi xuống bất thình lình cũng khiến bạn mất thăng bằng, chóng mặt và cần phải dựa ngay vào đâu đó hoặc ngồi thụp xuống.

3. U não

U não là tình trạng các tế bào bất thường tăng trưởng trong não. U não gồm hai loại là u não lành tính (không phải ung thư) và u não ác tính (ung thư). Cả hai loại u não trên đều gây ảnh hưởng đến tế bào não, khiến não bị tổn thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Dấu hiệu đau đầu, trong đó có đau nửa đầu bên phải phía sau là một trong các dấu hiệu điển hình. Các cơn đau đầu dữ dội, đặc biệt là vào buổi sáng với mức độ tăng dần lên. Tùy vào vị trí khối u mà nó sẽ chèn ép và tăng áp lực trong hộp sọ, gây đau tại khu vực đó. Cơn đau dần lan ra theo quá trình tăng kích thước khối u.

Ngoài các cơn đau đầu dữ dội, người bị u não cũng có các dấu hiệu kèm theo như buồn nôn, nôn, rối loạn thị giác và thính giác, trí nhớ kém,… Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm vì vậy khi bị đau đầu nhiều và dữ dội, bạn hãy cảnh giác cao độ nhé.

4. Bệnh liên quan đến đốt sống cổ

Các bệnh lý về đốt sống cổ như: thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, gai đôi đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống cổ, lao xương khớp cũng là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu bên phải phía sau ở một số người.

Nguyên nhân là khi các đốt sống cổ xuất hiện tình trạng thoái hóa, gai hay thoát vị đĩa đệm hoặc bị viêm nhiễm thì sẽ chèn ép đến hệ thống dây thần kinh quan trọng ở vùng đầu cổ. Đồng thời chèn ép làm thu nhỏ lại phần động mạch vùng đốt sống cổ khiến cho máu không thể lưu thông đủ lên não, khiến người bệnh bị đau đầu, chóng mặt, ù tai, mờ mắt…

Dấu hiệu đau nửa đầu bên phải phía sau cũng thường xuất hiện ở những người có vấn đề về đốt sống!

Khi bị đau nửa đầu bên phải do các bệnh về cột sống cổ thì các cơn đau đầu thường kèm theo với tình trạng đau nhức vùng vai gáy. Có thể bệnh nhân khó khăn trong các cử động vùng đầu, nghiêng xoay cổ gây đau nhói. Kèm theo là tình trạng sưng, viêm, đau, nóng đỏ vùng cổ vai gáy.

Khi gặp vấn đề này thì cần giải quyết nguyên nhân tận gốc là do tình trạng bệnh xương khớp thì chứng đau đầu sẽ được giải quyết.

5. Viêm màng não

Viêm màng não là bệnh nhiễm trùng màng bao phủ não và tủy sống. Bệnh lý này xảy ra do vi khuẩn HIB, mô cầu, phế cầu hoặc do virus, nấm ký sinh gây ra. Bệnh viêm màng não là một bệnh lý nguy hiểm và nếu không điều trị kịp thời thì có thể gây ra nhiều biến chứng như: hôn mê, xuất huyết não, rối loạn tri giác, sốc, tử vong…

Triệu chứng đau nửa đầu phía sau bên phải có thể là một trong các triệu chứng của viêm màng não. Cơn đau nửa đầu bên phải phía sau gáy hoặc có thể lan ra toàn bộ vùng đầu. Kèm theo các triệu chứng khác như sốt, buồn nôn và nôn, có cảm giác sợ ánh sáng và cứng ở vùng gáy. Khi gặp các dấu hiệu này đồng thời, hãy tới ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm, tránh các biến chứng đáng tiếc xảy ra.

Tóm lại, chứng đau nửa đầu bên phải phía sau có thể chỉ là cơn đau lành tính nhưng cũng có thể là lời cảnh báo cho những căn bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy, khi các cơn đau thường xuyên diễn ra với tần suất dày, mức độ đau tăng lên thì bạn cần tới bệnh viện để được chẩn và điều trị kịp thời nhé. Chúc các độc giả luôn khỏe mạnh nhé!