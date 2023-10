Nhận biết những cơn đau nửa đầu bên phải phía sau

Những cơn đau đầu, trong đó có đau nửa đầu bên phải phía sau đột ngột tấn công bạn sẽ luôn để lại một câu hỏi: Vì sao lại đau như vậy? Đau nửa đầu bên phải phía sau là bệnh gì?

Chứng đau đầu xảy ra dù là vì lý do gì thì nó cũng bắt nguồn từ sự lưu thông mạch máu não. Vì một lý do nào đó mà máu lưu thông lên não bị tắc nghẽn hoặc do sự tăng cao của chất dẫn truyền serotonin trong máu mà gây ra những cơn đau đầu.