Chữa viêm xoang bằng cây giao theo liệu pháp dân gian

Sức khỏe 19/02/2020 05:20

Chữa viêm xoang bằng cây giao là phương pháp dân gian mang lại hiệu quả tốt và an toàn nên được nhiều người áp dụng. Dưới đây là những thông tin chi tiết.

Chữa viêm xoang.bằng cây giao là phương pháp dân gian mang lại hiệu quả tốt và an toàn nên được nhiều người áp dụng. Đặc biệt, đối với những người bị viêm xoang mãn tính, bệnh kéo dài, nếu sử dụng thuốc Tây y rất dễ gây ra tác dụng phụ. Khi đó, các liệu pháp dân gian như dùng thuốc xoang cây giao là lựa chọn hàng đầu. Dưới đây là hướng dẫn chữa bệnh viêm xoang bằng cây giao.

Chua viem xoang bang cay giao
Chữa viêm xoang bằng cây giao theo liệu pháp dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao có thể chữa viêm xoang bằng cây giao?

Cây giao hay còn gọi là cây xương cá với chiều cao khoảng 4m-8m. Thân cây to gần bằng cổ tay và mọc ra nhiều nhánh, cành hình như xương cá. Cây giao phổ biến ở nhiều quốc gia, không chỉ riêng ở Việt Nam, ví dụ Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia,... và được sử dụng khá nhiều trong chữa bệnh.

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Cây giao được sử dụng trong dân gian để chữa nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong cây giao có chứa nhiều thành phần, trong đó chất nhựa trắng chữa được nhiều căn bệnh, trong đó có viêm xoang. Trong Đông y, cây giao có đặc tính là mát, giúp kích thích lưu thông các tuyến sữa, kháng viêm, sát trùng rất tốt. Vì vậy, cây giao được sử dụng để làm giảm nhiều triệu chứng khó chịu của bệnh viêm xoang.

Cách chữa viêm xoang bằng cây giao

Có nhiều hình thức chữa viêm xoang bằng cây giao, bạn có thể tham khảo một số phương pháp dưới đây:

Xông hơi bằng cây giao 

Cây giao là cây thuốc xông trị viêm xoang rất hiệu quả, đây cũng là phương pháp dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Để quá trình chữa trị nhanh chóng nhất, bạn hãy lưu ý thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

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Chuẩn bị nguyên liệu để xông hơi bằng cây giao - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm:

  • 20 đốt cây giao tươi.
  • Ấm nước để xông hơi, bạn lưu ý ấm này phải dùng riêng, tuyệt đối không dùng để đun nước uống hoặc các mục đích khác vì nhựa cây giao có thể gây độc nếu nấu nước uống.
  • Bìa A4 để tạo ống phễu khi xông hơi.

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên, bạn cuộn tờ bìa A4 thành hình phễu thật chặt tay, sau đó cho 1 đầu vào mũi, 1 đầu vừa vòi của ấm nước.
  • Cây giao bạn rửa sạch, cắt thành khúc ngắn sau đó cho vào ấm, thêm nước ngập sau đó nấu sôi.
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Công đoạn chuẩn bị đun nước nấu cây giao để xông hơi - Ảnh minh họa: Internet
  • Khi ấm nước sôi bạn vặn lửa thật nhỏ, sau đó dùng phễu giấy cắm từ vòi ấm đưa lại gần lỗ mũi rồi hít thở nhẹ nhàng sao cho hơi bốc ra có thể tỏa vào trong mũi của bạn.
  • Bạn thực hiện xông trong khoảng 20-30 phút rồi kết thúc.
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Xông hơi bằng cây giao để chữa viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Xông cây giao bao lâu thì khỏi? Tình hình cải thiện bệnh phụ thuộc vào mức độ viêm xoang và nhiều yếu tố như cơ địa, tần suất thực hiện,... Tuy nhiên, thông thường bạn xông tầm khoảng 10 ngày là có thể thấy hiệu quả rõ rệt.

Dịch cây giao chữa viêm xoang

Sử dụng dịch cây giao là cách chữa mang lại hiệu quả nhanh nhất. Phần dịch này sẽ tác động trực tiếp vào những vùng bị viêm để loại bỏ dịch viêm xoang, giúp kháng khuẩn tốt hơn.

Để thực hiện cách này, bạn sử dụng dịch của cây giao để hòa vào dung dịch nước nhỏ mũi và nhỏ trực tiếp vào mũi.

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Sử dụng dịch cây giao đã được loại bỏ độc tố để chữa viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì nhựa của cây giao độc nên cần phải được chiết xuất kỹ lưỡng loại bỏ độc tố thì mới có thể sử dụng cho các vùng niêm mạc hở như phần trong mũi. Nếu bạn tự ý sử dụng rất dễ dẫn tới nguy cơ bị bỏng niêm mạc.

Lưu ý khi chữa viêm xoang bằng cây giao

Khi áp dụng cách chữa viêm xoang bằng cây giao, bạn cần hết sức lưu ý các vấn đề sau:

  • Khi sử dụng cây giao làm nguyên liệu chữa bệnh cần phải đeo bao tay để tránh nhựa cây dính vào những vết thương hở.
  • Dịch cây giao sử dụng phải đảm bảo là nguyên chất và đã được loại bỏ hết độc tố của nhựa cây.
  • Không sử dụng cây giao cho phụ nữ mang thai, thận trọng khi dùng để chữa viêm xoang cho trẻ em.
  • Luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng cây giao để chữa bệnh viêm xoang.
  • Không sử dụng cây giao quá thường xuyên.
  • Khi xông hơi cách tốt nhất là che mắt, tránh để hơi của nhựa cây giao vào vùng mắt.
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Thận trọng khi sử dụng cây giao để chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Có nên chữa bệnh viêm xoang bằng đường uống cây giao? Nhiều người cho rằng uống nước nấu từ cây giao kết hợp liệu pháp bên ngoài sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, theo lời cảnh báo của các chuyên gia, nhựa cây giao rất độc, không nên để dính vào niêm mạc nên việc uống là vô cùng nguy hiểm.

Các hậu quả có thể bị do uống nhựa cây giao có thể là: bỏng miệng và cổ họng, dạ dày, tiêu chảy, nôn mửa,... Vì vậy, bạn tuyệt đối không sử dụng để uống hoặc ăn cây giao.

Trên đây là cách chữa viêm xoang bằng cây giao. Đây là phương pháp được nhiều người sử dụng theo hình thức bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, khoa học chưa kiểm chứng hiệu quả của cây giao nên bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng để đảm bảo an toàn.

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