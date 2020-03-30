Quai bị là căn bệnh truyền nhiễm rất phổ biến ở trẻ em. Bệnh này đặc biệt nguy hiểm nếu như không được phát hiện sớm và có cách chữa chính xác, dứt điểm sẽ gây ra các biến chứng. Cần chú ý đối với bé trai vì sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này. Hãy cùng tìm hiểu về căn bệnh này cũng như cách chữa bệnh quai bị tại nhà.

Bệnh này dễ lây qua đường hô hấp khi bạn tiếp xúc với người bệnh. Khoảng thời gian mà bệnh dễ lây nhất là 2 ngày trước khi người bệnh xuất hiện triệu chứng và 6 ngày sau khi các triệu chứng đã biến mất. Vì vậy, hãy đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với người bệnh.

Bệnh quai bị xuất hiện do virus quai bị có tên khoa học là Mumps gây ra. Chúng có thể tồn tại rất lâu trong cơ thể, khoảng từ 30 đến 60 ngày nếu điều kiện nhiệt độ duy trì ở mức 15 đến 20 độ C. Chúng sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng ở điều kiện nhiệt độ 56 độ C cũng như tác động của hóa chất.

Các triệu chứng gặp phải khi mắc bệnh quai bị - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của người mắc quai bị

Khi mắc bệnh quai bị, bạn sẽ gặp phải những vấn đề sau đây:

Sốt cao một cách đột ngột.

Chán không muốn ăn.

Đau đầu.

Tuyến nước bọt sẽ dần đau nhức và sưng to. Đầu tiên sẽ sưng 1 bên sau đó là 2 bên. Phần dưới hàm bị biến dạng do hạch nổi lên. Kèm theo đó sẽ khó nhai và khó nuốt. Đây chính là triệu chứng dễ nhận biết nhất của bệnh và xuất hiện sau từ 1 đến 3 ngày bị sốt.

Cảm giác buồn nôn và bị nôn.

Đau cơ, toàn thân nhức mỏi không muốn vận động.

Mệt mỏi.

Nếu để bệnh nặng sẽ khiến bìu bị sưng và tinh hoàn bị đau.

Bệnh nếu không được chữa trị đúng cách, kịp thời sẽ rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bệnh quai bị

Cách chữa quai bị bằng mật ong

Mật ong được coi là một bài thuốc dân gian có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người. Khi bạn kết hợp mật ong cùng với vôi sẽ giúp khử trùng viêm tuyến nước bọt vô cùng hiệu quả. Dùng cách này để quá trình điều trị bệnh quai bị được rút ngắn hơn.

Cách thức thực hiện như sau:

Lấy 1 chút vôi và cho vào 1 miếng giấy nhỏ.

Trộn mật ong cùng với vôi để tạo thành một hỗn hợp đặc sệt. Đắp vào bên ngoài của chỗ sưng tấy do quai bị. Ngày đắp 2 lần và thực hiện 3 ngày liên tục, bạn sẽ thấy vết sưng biến mất, không để chúng lan sang bên còn lại.

Không đắp vôi và mật ong khi nóng vì chúng sẽ khiến cho vùng quai bị sưng đỏ.

Cách chữa quai bị bằng gừng

Dùng gừng cũng là một cách chữa quai bị bằng mẹo dân gian mà bạn có thể áp dụng. Phương pháp này khá hiệu quả và nhanh chóng. Rất đơn giản, chỉ cần lấy gừng khô và giã nhỏ rồi đắp lên vùng bị sưng.

Lưu ý khi thực hiện phương pháp điều trị này: Gừng có tính nóng, vậy nên, bạn chỉ cần giã một lượng nhỏ và vừa đủ, không nên đắp nhiều nếu không sẽ gây nên tình trạng bỏng da và rát. Có thể dùng vải để quấn lại để gừng không bị rơi.

Đập dập gừng và đắp vào phần bị sưng để chữa quai bị - Ảnh minh họa: Internet

Chữa quai bị bằng tỏi

Một cách chữa quai bị bằng mẹo dân gian đó là dùng tỏi và giấm. Phương pháp này được rất nhiều gia đình áp dụng để chữa trị cho người bệnh. Bạn chỉ cần bóc bỏ vỏ tỏi sau đó giã nát, trộn tỏi cùng với giấm và đắp lên phần quai bị. Hãy kiên trì áp dụng theo cách này để thấy được hiệu quả mà chúng mang đến.

Chữa quai bị bằng lá nha đam

Lá nha đam có phần nhựa giúp chữa sưng, rát cực kì hiệu quả. Chỉ cần lấy phần gel trắng ở bên trong rồi trộn cùng với bột nghệ và chà xát lên vùng cổ đang bị sưng. Giữ như vậy trong vòng nửa tiếng và rửa sạch bằng nước ấm. Nếu có điều kiện, hãy uống thêm một đến 2 cốc nước ép nha đam để kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, đồng thời tăng tốc độ chữa bệnh bằng phương pháp này.

Chữa quai bị bằng lá nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Chữa quai bị bằng lá trầu không và thuốc lào

Đây đều là hai nguyên liệu rất sẵn có, bạn hoàn toàn có thể kết hợp chúng để chữa quai bị vô cùng hiệu quả. Chỉ cần trộn lá trầu cùng với thuốc lào theo tỷ lệ 1:1 rồi thực hiện giã nát và lấy phần nước cốt. Bôi liên tục phần nước này vào vùng bị sưng tấy do quai bị sẽ giúp chúng xẹp xuống nhanh chóng.

Cách chữa bệnh quai bị bằng hạt gấc

Một cách chữa quai bị cũng cực kỳ tốt nữa đó là dùng hạt gấc. Hạt gấc sau khi lọc, bạn phơi khô và đem đốt cùng với 1 ít chiếu rách và lấy tro. Trộn phần tro này cùng với dầu vừng để chúng kết dính lại với nhau. Sau đó đắp lên phần bị sưng khoảng nửa tiếng thì bỏ ra.

Một cách nữa để chữa quai bị cũng từ hạt gấc đó là: lấy khoảng 4 đến 5 nhân của hạt gấc giã nát và đốt thành than. Trộn cùng với 5ml giấm thanh và khoảng 6g đến 10g tinh cối đá. Sử dụng hỗn hợp bôi vào vết sưng do quai bị.

Không nên bỏ qua cách chữa quai bị bằng gấc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách chữa bệnh quai bị theo phương thức dân gian được truyền lại từ nhiều đời nay và vô cùng hiệu quả. Nên áp dụng phương pháp này sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ để bệnh nhanh khỏi hơn.