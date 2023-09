Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh quai bị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến bệnh quai bị

Bệnh quai bị xuất hiện do virus quai bị có tên khoa học là Mumps gây ra. Chúng có thể tồn tại rất lâu trong cơ thể, khoảng từ 30 đến 60 ngày nếu điều kiện nhiệt độ duy trì ở mức 15 đến 20 độ C. Chúng sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng ở điều kiện nhiệt độ 56 độ C cũng như tác động của hóa chất.

Bệnh này dễ lây qua đường hô hấp khi bạn tiếp xúc với người bệnh. Khoảng thời gian mà bệnh dễ lây nhất là 2 ngày trước khi người bệnh xuất hiện triệu chứng và 6 ngày sau khi các triệu chứng đã biến mất. Vì vậy, hãy đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với người bệnh.