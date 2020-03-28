Cách chữa đa nang buồng trứng dân gian đơn giản và hiệu quả

Đa nang buồng trứng là một trong những bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ và cũng là một trong những nguyên dân gây nên tình trạng vô sinh hiếm muộn. Có rất nhiều cách chữa đa nang buồng trứng được nhiều người chia sẻ, trong đó cách chữa đa nang buồng trứng dân gian là một trong những phương pháp dễ thực hiện và mang lại hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm chữa buồng trứng đa nang bằng các phương pháp dân gian hiệu quả ngay tại nhà.

Khi các chị em phụ nữ bị hội chứng này, buồng trứng sẽ xuất hiện một lớp vỏ dày khiến cho nang trứng không thể phát triển nên và không phá vỡ được lớp vỏ đó, khiến cho hiện tượng phóng noãn không diễn ra dẫn tới không có khả năng thụ thai.

Đa nang buồng trứng (còn được gọi buồng trứng đa nang) là một hội chứng được gây ra do sự rối loạn cân bằng hormone. Những phụ nữ bị buồng trứng đa nang sẽ có sự gia tăng bất thường về hormone nam giới trong cơ thể nữ. Điều này sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn, làm xuất hiện nhiều nang nhỏ (từ 6 – 10 nang < 10mm) do nang noãn không phát triển được, trứng không thể phát triển và không có hiện tượng rụng trứng.

Dấu hiệu bị đa nang buồng trứng

Sau đây là một số dấu hiệu nhận biết nguy cơ bị đa nang buồng trứng ở phụ nữ:

Chu kỳ kinh nguyệt không đều và có nhiều bất thường. Chu kỳ kinh nguyệt xảy ra ngắn < 25 ngày hoặc 2-3 tháng mới có kinh một lần.

Tăng cân hoặc béo phì, nguyên nhân là do lượng đường không được chuyển hóa vào tế bào mà chuyển đổi thành chất béo và tích tụ lại ở vùng bụng.

Cảm giác khó chịu vùng bụng - vùng chậu - vùng lưng: Đây cũng là các triệu chứng thường gặp của đa nang buồng trứng. Người bệnh sẽ gặp phải các cơn đau âm ỉ hoặc đau nhói như khi đến kỳ kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt không đều và có nhiều bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa đa nang buồng trứng dân gian

Chữa đa nang buồng trứng bằng cây ngải cứu

Ngải cứu là một trong những vị thuốc trong đông y có tác dụng thông kinh, điều hòa và giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt. Cây ngải cứu thường được kết hợp với các loại thảo dược khác để làm giảm các triệu chứng của bệnh đa nang buồng trứng, u xơ tử cung và giảm kích thước khối u.

Chuẩn bị:

Cốc hương và lá ngải cứu tươi: Mỗi vị 10g

Bách chiểu, xích thược và quy vỹ: Mỗi vị 10g

Xuyên sơn giáp: 20g

Chữa đa nang buồng trứng bằng cây ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng thuốc:

Cho tất cả các vị thuốc vào một cái túi vải có kích thước 20 x 15mm.

Đặt túi thuốc lên bụng dưới và sau đó để một túi nước nóng chườm ở phía trên.

Thực hiện cách này mỗi ngày 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi lần thực hiện khoảng 20 phút. Liệu trình điều trị bằng cách này kéo dài khoảng 30 ngày.

Chữa đa nang buồng trứng bằng cây bồ công anh

Cây bồ công anh có công dụng giúp ức chế sự phát triển của các khối u nang trong buồng trứng bằng cách điều tiết các hoạt động sản xuất hormone trong cơ thể. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng dư thừa lượng hormone và không cho u nang có cơ hội phát triển.

Cây bồ công anh có công dụng giúp ức chế sự phát triển của các khối u nang trong buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chất được tìm thấy trong cây bồ công anh còn có công dụng giúp kháng viêm và giảm đau tự nhiên qua nghiên cứu thực nghiệm. Sử dụng cây bồ công anh làm thuốc đúng cách sẽ giúp giảm tình trạng đau nhức ở khu vực xương chậu và ngăn ngừa viêm nhiễm do đa nang buồng trứng gây ra.

Chuẩn bị: 1 nắm to lá bồ công anh tươi hoặc nếu dùng lá bồ công anh dạng khô thì giảm liều xuống còn ½.

Cách sử dụng: Bạn chỉ cần rửa sạch lá thuốc, sau đó cho vào ấm đun sôi thật kỹ với 3 bát nước và gạn uống thay trà vài lần trong ngày.

Buồng trứng đa nang có tự khỏi không?

Theo một vài nghiên cứu của các chuyên gia y tế, trường hợp bị đa nang buồng trứng ở giai đoạn nhẹ thì hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng bệnh bằng cách thay đổi các thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng hợp lý mà không cần dùng thuốc điều trị. Bệnh có thể được cải thiện hoặc thậm chí khỏi hoàn toàn nếu bạn tuân theo chế độ hợp lý đã đặt ra.

Buồng trứng đa nang có tự khỏi không? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cần quan tâm đến các yếu tố gây nên bệnh đa nang buồng trứng, từ đó có thể tìm cách khắc phục tình trạng bệnh hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc.

Cân bằng insulin: Lượng hormone sinh dục nam quá nhiều trong cơ thể sẽ khiến cho hormone sinh dục nữ giảm đi và gây ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng. Hiện tượng hormone động dục nữ chuyển hóa thành testosterone trong các mô mỡ khiến cho hormone sinh dục nam ngày càng tăng cao. Để ngăn ngừa hiện tượng này, bạn nên giảm cân để loại bỏ các mô mỡ dư thừa và cân bằng lượng insulin trong cơ thể.

Điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý: Hạn chế sử dụng các thực phẩm có chứa chất kích thích như rượu, bia, cà phê, nước ngọt… hoặc các thực phẩm chế biến sẵn như bánh bích quy, kẹo…nên loại bỏ ra khỏi thực đơn hàng ngày.

Trên là một số thông tin chia sẻ về cách chữa đa nang buồng trứng dân gian bằng các bài thuốc nam được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, cách chữa buồng trứng đa nang bằng thuốc nam chỉ mang lại hiệu quả đối với các tình trạng đa nang buồng trứng ở giai đoạn nhẹ. Nếu phát hiện bệnh sau một thời gian dài hoặc tình trạng bệnh bệnh ở giai đoạn nặng thì tốt nhất bạn nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và có phương pháp điều trị hợp lý.