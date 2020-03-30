Tìm hiểu cách chữa u nang buồng trứng an toàn và hiệu quả

U nang buồng trứng là một trong những bệnh phổ biến và thường gặp ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ ngăn chặn được các biến chứng nguy hiểm của bệnh. Hiện nay, có rất nhiều cách chữa u nang buồng trứng được nhiều người chia sẻ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm chữa u nang buồng trứng an toàn và hiệu quả.

U nang buồng trứng thường xảy ra đối với nữ giới và có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Do đó, để đảm bảo sức khỏe , bạn nên thường xuyên khám phụ khoa định kỳ nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe.

U nang buồng trứng là một khối u nằm ở buồng trứng, bên trong có chứa dịch hoặc các chất rắn dạng bã đậu… Tùy thuộc vào kích thước khối u và tình trạng của bệnh mà các bác sĩ sẽ đề ra phác đồ điều trị u nang buồng trứng phù hợp.

U nang buồng trứng là một khối u nằm ở buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu u nang buồng trứng

Thông thường, tình trạng u nang buồng trứng đều không có triệu chứng hay dấu hiệu cụ thể. Đôi khi có thể xuất hiện một số dấu hiệu u nang buồng trứng như:

Cảm giác căng hoặc tức vùng bụng dưới

Đau vùng chậu

Đau vùng thắt lưng

Tiểu tiện và đại tiện gặp nhiều khó khăn

Đau khi quan hệ tình dục

Tăng cân không rõ nguyên nhân

Âm đạo chảy máu bất thường

Căng tức ngực

Đi tiểu nhiều lần

Ngoài ra, bệnh nhân có gặp phải những cơn đau nghiêm trọng nếu u nang bị vỡ. Nếu u nang khiến buồng trứng bị xoắn, bệnh nhân có thể bị nôn và đau bụng dữ dội.

Cách chữa u nang buồng trứng bằng thuốc nam

Các phương pháp chữa trị u nang buồng trứng bằng thuốc nam thường có độ an toàn cao và gây ra biến chứng, nhưng nó chỉ có thể có tác dụng hiệu quả đối với tình trạng bệnh nhẹ. Dưới đây là một số cách chữa u nang buồng trứng bằng cây thuốc nam phổ biến bạn có thể tham khảo.

Trinh nữ hoàng cung

Trinh nữ hoàng cung đã được chứng minh là tác dụng thu hẹp kích thước của u nang buồng trứng và ngăn chặn các ảnh hưởng của khối u lên buồng trứng. Trong cây trinh nữ hoàng cung có đến 32 loại alkaloid khác nhau như alkaloid kháng khối u, kháng khuẩn và acid hữu cơ. Chính vì thế, trinh nữ hoàng cung được sử dụng nhiều trong điều trị u nang buồng trứng.

Trinh nữ hoàng cung có tác dụng thu hẹp kích thước của u nang buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Chuẩn bị 2 lá trinh nữ hoàng cung, 2 củ nghệ, 3 lá đu đủ khô

Nấu 3 chén sắc lấy còn 1 chén, chia thành 3 lần uống mỗi ngày

Chia thành nhiều đợt uống, khoảng 20-25 ngày/đợt, giữa 2 đợt nghỉ 10 ngày. Thực hiện uống điều đặn theo chế độ này sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

Cam thảo

Cam thảo được xem là một trong bài thuốc dân gian chữa u nang buồng trứng mang lại hiệu quả cao. Cam thảo có chứa rất nhiều phytoestrogen giúp bảo vệ các thụ thể liên kết với estrogen khỏi những các chất độc hại do u nang buồng trứng gây ra.

Cách thực hiện bài thuốc: Đun sôi một ít cam thảo trong 10 phút, để nguội rồi sau đó lọc lấy nước uống 2 lần /ngày sẽ giúp điều trị u nang buồng trứng rất hiệu quả.

Cam thảo là phương pháp điều trị u nang buồng trứng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cây hoàng kỳ

Cây hoàng kỳ được biết đến là có khả năng ngăn ngừa sự rối loạn miễn dịch nội tiết, sự rối loạn này là một nguyên nhân gây nên bệnh u nang buồng trứng. Sử dụng bài thuốc từ cây hoàng kỳ sẽ giúp khối u nang thu nhỏ lại và dần biến mất. Vì vậy, đây được xem là cách chữa u nang buồng trứng bằng thuốc nam hiệu quả nhất.

Nước củ cải và giấm táo

Theo một số nghiên cứu, giấm táo có tác dụng rất tốt trong điều trị u nang buồng trứng. Giấm táo có chứa nhiều kali, là thành phần quan trọng giúp ngăn ngừa nguy cơ bị u nang buồng trứng hiệu quả. Bên cạnh đó, củ cải có chứa nhiều hợp chất betacyanin giúp loại bỏ độc tố và cân bằng hormone ngăn chặn u nang buồng trứng phát triển.

Cách thực hiện bài thuốc:

Củ cải sau khi mua về rửa sạch rồi xay nhuyễn lấy nước.

Tiếp theo, pha 2 thìa giấm táo cùng 3 thìa nước củ cải và một chút nước ấm

Uống 2 cốc thuốc/ngày vào mỗi buổi sáng.

Giấm táo có chứa nhiều kali giúp ngăn ngừa nguy cơ bị u nang buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Mật ong được biết là một trong những nguyên liệu tự nhiên rất tốt cho sức khỏe con người và được sử dụng phổ biến trong các phương pháp điều trị u nang buồng trứng. Hiện nay, người ta thường kết hợp mật ong với nha đam và hành tây để điều trị u nang buồng trứng.

Cách thực hiện phương pháp mật ong kết hợp với hành tây:

Hành tây cắt lát nhỏ và ngâm trong mật ong khoảng 1 ngày là có thể sử dụng được

Mỗi tối trước khi đi ngủ, người bệnh dùng bông gòn thấm vào trong hỗn hợp mật ong và hành tây rồi đặt sâu vào trong âm đạo để qua đêm

Hôm sau khi thức dậy, lấy bông gòn ra và vệ sinh vùng kín lại thật sạch bằng nước ấm.

Mật ong sử dụng phổ biến trong các phương pháp điều trị u nang buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về cách chữa u nang buồng trứng sẽ giúp chị em biết thêm nhiều phương pháp điều trị bệnh u nang buồng trứng an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, chị em cũng cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng để giúp hỗ trợ điều trị bệnh một cách tốt nhất.