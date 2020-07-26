Cây xạ đen uống có tác dụng gì? Cách sử dụng hiệu quả

Xạ đen là loại cây quen thuộc được sử dụng nhiều trong các bài thuốc trị nhiều bệnh như như huyết áp, gan, ung thư. Nhiều người thắc mắc cây xạ đen uống có tác dụng gì ? hay cây xạ đen uống trị bệnh gì ? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này.

Cây xạ đen là cây thân leo, dạng cây nhỏ có màu sẫm, thường mọc thành bụi ở độ cao khoảng 1500m. Cây có lá đơn hình bầu dục, mặt lá không có lông và đen nhẵn, thường rụng theo mùa. Cây thường ra hoa trong khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 5. Hoa thường có màu trắng, cánh nhỏ và thường mọc thành chùm. Về sau sẽ tạo thành quả có màu cam hoặc đỏ.

Cây xạ đen còn một số tên gọi khác như cây bách giải, cây đông triều hay cây dây gối. Nhiều nơi còn gọi đây là cây ung thư bởi nó có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư.

Cây xạ đen là cây thân leo, dạng cây nhỏ có màu sẫm - Ảnh minh họa: Internet

Cây xạ đen xuất hiện nhiều ở Trung Quốc và một số nước như Myanmar, Thái Lan. Ở nước ta, cây được trồng nhiều ở các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Ninh Bình…

Cây xạ đen uống có tác dụng gì?

Nếu bạn vẫn đang thắc mắc uống nước xạ đen có tác dụng gì thì cùng xem qua một số công dụng của loài cây này đối với sức khỏe dưới đây.

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh u bướu, ung thư

Trong cây xạ đen có chứa hợp chất Flavonoid với công dụng làm chậm quá trình oxy hóa các gốc tự do, bảo vệ cơ thể và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra, trong xạ đen còn chứa hợp chất quinon giúp tiêu diệt các tế bào ung thư hiệu quả hơn. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học chứng minh được sự hiệu quả của cây xạ đen trong việc phòng ngừa và hỗ trị điều trị ung thư.

Trong xạ đen còn chứa hợp chất quinon giúp tiêu diệt các tế bào ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Cây xạ đen được biết đến với tác dụng điều hòa khí huyết, ổn định huyết áp, rất tốt cho cho những người bị bệnh cao huyết áp. Rất đơn giản, bạn có thể dùng lá hoặc thân cây đem sắc nước uống mỗi ngày hoặc kết hợp cùng với một số thảo dược khác.

Cải thiện triệu chứng mất ngủ

Cây xạ đen có vị chát, tính hàn, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu lên não, giúp cải thiện tình trạng chóng mặt, mất ngủ rất hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan

Cây xạ đen có tác dụng hỗ trợ làm lành các tế bào gan đã bị tổn thương, loại bỏ cholesterol xấu tích tụ trong gan và hạn chế sự di căn của các tế bào gan ung thư đến các bộ phận khác. Sắc nước cây xạ đen uống mỗi ngày có thể làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ rất hiệu quả. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp xạ đen với các thảo dược tự nhiên khác.

Cây xạ đen có tác dụng hỗ trợ làm lành các tế bào gan đã bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc dùng cây xạ đen chữa bệnh

Bài thuốc chữa mụn nhọt, lở loét: Dùng khoảng 3-4 lá cây xạ đen tươi đem rửa sạch rồi giã nát. Sau đó đắp lên vùng da bị mụn nhọt khoảng 15 phút..

Phòng bệnh tiểu đường: Chuẩn bị 15g cây xạ đen, nấm linh chi 15g, giảo cổ lam 15g. Kết hợp các nguyên liệu đem sắc lấy nước uống, dùng liên tục trong khoảng 1-2 tháng.

Giải độc gan và cải thiện tình trạng gan: Kết hợp các dược liệu sau gồm: mật nhân 10g, xạ đen 40g, cà gai leo 30g đem nấu nước hàng ngày.

Giải độc gan và cải thiện tình trạng gan - Ảnh minh họa: Internet

Giúp giải nhiệt, lợi tiểu: Hãm nước sôi 15g xạ đen, 12g kim ngân khô khoảng 10-15 phút rồi dùng uống hàng ngày.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Phơi khô 30g xạ đen, 20g cỏ lưỡi, 6g cam thảo dây sau đó đun trong khoảng 15 phút rồi đem uống.

Đối tượng nào không nên dùng cây xạ đen?

Mặc dù cây xạ đen có rất nhiều công dụng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng được cây xạ đen. Dưới đây là một số đối tượng không nên sử dụng cây xạ đen:

Người bị bệnh huyết áp thấp: Cây xạ đen có công dụng hạ huyết áp, nên chỉ phù hợp với những người bị huyết áp cao. Người huyết áp thấp không nên sử dụng, vì sẽ gây ra tình trạng hoa mắt, chóng mặt.

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ em dưới 10 tuổi: Đối với các trường hợp này thì chỉ nên sử dụng khi có hướng dẫn của bác sĩ hoặc thầy thuốc.

Người bị suy thận: Do xạ đen có khả năng hạ huyết áp, nên những ai bị suy thận không nên sử dụng, vì sẽ gây áp lực lên thận và khó khăn trong việc lọc thận.

Lưu ý khi sử dụng cây xạ đen

Khoảng thời gian tốt nhất để dùng xạ đen là vào buổi sáng hoặc ngay sau bữa ăn, kết hợp uống nhiều nước lọc để đạt hiệu quả tốt nhất.

Khi sử dụng xạ đen để điều trị bệnh thì bạn cần hạn chế bia, thuốc lá, rượu, các chất kích thích và không nên ăn rau muống vì sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

Khoảng thời gian tốt nhất để dùng xạ đen là vào buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin chia sẻ về việc cây xạ đen uống có tác dụng gì cũng như cách sử dụng loại thảo dược này sao cho hiệu quả. Tuy nhiên để tránh gây hại đến sức khỏe bạn nên có sự hướng dẫn của thầy thuốc hoặc bác sĩ.