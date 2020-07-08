Tuy nhiên không phải ai cũng biết công dụng tuyệt vời của cây dong riềng đỏ trong việc chữa bệnh.

Tác dụng của cây dong riềng đỏ trong việc điều trị bệnh mạch vành rất hiệu quả, cải thiện rõ rệt tình trạng bệnh đối với bệnh nhân mạch vành đã đặt stent và cả chưa đặt stent.

Cây dong riềng đỏ có tên khoa học là Canna edulis - Kur thuộc họ Cannaceae, có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Nếu bạn đang thắc mắc về việc dùng vị thuốc này như thế nào cho đúng cách thì bài viết này sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích liên quan đến cây dong riềng đỏ.

Ở nước ta, cây dong riềng được trồng nhiều ở miền núi phía bắc như Hoà Bình, Bắc Kạn, Sơn La. Cây dong riềng đỏ còn được gọi với nhiều tên khác như Slim khỏn, khương vu hoặc khoai riềng.

Về đặc điểm hình dạng, dong riềng đỏ cao khoảng từ 1- 1.5m, có thân và củ màu đỏ tía, lá đơn, chóp nhọn có màu xanh đậm, hoa nở thành chùm màu đỏ.

Cây dong riềng đỏ được trồng nhiều ở miền Bắc nước ta

Củ dong riềng thường được sử dụng làm thực phẩm như miến dong. Tác dụng của cây dong riềng đỏ không chỉ được biết đến là một loại thực phẩm mà còn có nhiều tác dụng khác.

Trong y học, củ, thân và lá của cây dong riềng đỏ được chiết xuất thành những vị thuốc quý.

Cây dong riềng đỏ còn được dùng nấu thuốc uống trực tiếp để trị một số bệnh như rong kinh, chướng bụng, viêm gan cấp đặc biệt là dùng cây dong riềng chữa bệnh tim là một bài thuốc khá hiệu quả.

Tác dụng chữa bệnh của cây dong riềng đỏ

Cây dong riềng là một loại thuốc mới chữa thiếu máu cơ tim chưa có trong dược điển.

Cây dong riềng được bác sĩ Hoàng Sầm nghiên cứu từ năm 2002. Kết quả nghiên cứu về loại cây này đã được cấp quyền tác giả số 3764/2009/QTG và 948/2015/QTG.

Trong thành phần của cây dong riềng có chứa chất Glycosid là một chất trợ tim rất hiệu quả.

Theo nghiên cứu cứ 1kg cây dong riềng có đến 9g Glycosid trợ tim (trung bình 0,8640%). Về tính vị của dong riềng đỏ có tính mát, vị nhạt và hơi ngọt.

Tác dụng chữa bệnh của cây dong riềng đỏ như thế nào?

Cây dong riềng đỏ có tác dụng gì? Từ xưa, trong dân gian người ta đã biết đến dùng cây dong riềng để chữa một số bệnh.

Theo đông y dong riềng có tác dụng thanh nhiệt, an thần, lợi thấp, lá dong riềng đỏ còn có khả năng giúp làm dịu và giảm kích thích.

Theo y học hiện đại, tác dụng cây dong riềng đỏ cũng được nghiên cứu và liệt kê như sau:

- Cây dong riềng giúp hạ huyết áp, hỗ trợ quá trình bơm máu lên tim hiệu quả hơn. Bên cạnh đó còn giúp cho các vi mạch đàn hồi tốt, nhờ đó mà phòng ngừa và cải thiện bệnh tim mạch nhanh chóng.

- Người thường xuyên bị co thắt lồng ngực, tâm trạng bất an dùng cây dong riềng sẽ giúp làm sạch lòng mạch, giảm đau ngực, hỗ trợ điều trị bệnh suy tim rất hiệu quả.

- Giúp người bệnh cải thiện tình trạng hồi hộp, đánh trống lồng ngực và khó thở.

- Có tác dụng phòng ngừa bệnh mạch vành và các bệnh lý về tim.

- Cây dong riềng còn rất tốt trong việc ngăn ngừa thiếu máu, rối loạn thần kinh, đặc biệt có ý nghĩa trong việc phòng tránh nhồi máu cơ tim đối với những người có nguy cơ cao.

- Ngoài việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch, cây dong riềng đỏ còn là dược liệu điều trị các bệnh về đường ruột, giảm đau thận và gan.

Cách dùng cây dong riềng đỏ như thế nào?

Quả thật không thể phủ nhận tác dụng của cây dong riềng đỏ là một loại thuốc quý cho sức khoẻ, đặc biệt là những bệnh lý tim mạch. Nhưng cách dùng cây dong riềng đỏ như thế nào cho hiệu quả?

Từ xa xưa đã có những bài thuốc lưu truyền về công dụng và cách dùng cây dong riềng đó trong việc hỗ trợ điều trị bệnh và thu được kết quả rất tốt. Tuỳ theo loại bệnh sẽ có liều lượng và cách dùng cây dong riềng khác nhau.

Cách dùng cây dong riềng chữa bệnh mạch vành

Cây dong riềng được ví như một loại thần dược trong điều trị bệnh mạch vành. Được các bác sĩ ở bệnh viện y học cổ truyền Bắc Kạn dùng cho bệnh nhân mạch vành và thu được kết quả rất tích cực.

Cây dong riềng đỏ có tác dụng tốt trong việc điều trị bệnh mạch vành

Không chỉ vậy các bác sĩ hàng đầu ở nước ta cũng công nhận tác dụng của cây dong riềng đối với bệnh tim rất hiệu quả.

Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tim tuỳ theo điều kiện bạn có thể sử dụng dong riềng tươi hoặc phơi khô đều có hiệu quả.

Nấu nước dong riềng đỏ

Bạn sử dụng khoảng 100gr dong riềng tươi hoặc 50gr dong riềng khô rửa sạch rồi nấu cùng 1500ml nước. Đợi khi nước trong nồi sôi bạn vặn lửa nhỏ tiếp tục nấu để lượng nước cạn dần còn khoảng 1l là được.

Nước dong riềng đỏ sau khi nấu xong lọc cho hết cặn sau đó chia uống dần trong ngày. Nên kiên trì dùng thường xuyên khoảng 1 tháng sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khoẻ.

Dong riềng hầm tim heo

Nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị làm món ăn chính có thể dùng dong riềng hầm cùng tim heo. Để làm món này cần 200gr dong riềng tươi hoặc khoảng 60gr dong riềng khô và 1 quả tim lợn.

Dong riềng và tim heo đem rửa sạch, có thể thái nhỏ thành miếng vừa ăn. Bắc chảo nóng, cho thêm dầu sau đó bỏ tim lợn vào đảo đều, thêm các gia vị cho ngấm.

Dong riềng đỏ hầm tim heo đem là món ăn tốt cho người mắc bệnh tim mạch

Tiếp tục cho dong riềng vào xào nhanh rồi đổ thêm nước vào, nêm lại cho vừa ăn. Hầm lửa nhỏ đến khi tim heo chín là được.

Món dong riềng hầm tim heo nên ăn hết trong một ngày. Món này bạn có thể ăn cách một ngày ăn một lần.

Bị rong kinh

Phụ nữ bị rong kinh có thể áp dụng bài thuốc sau:

Chuẩn bị 3 – 4 củ dong riềng, 1 nắm hoa đỗ quyên và 1 con gà (khoảng 1kg). Sau khi sơ chế nguyên liệu thì cho tất cả vào nồi, thêm nước hầm nhừ.

Mỗi ngày ăn canh dong riềng hầm gà khoảng 2 lần, liên tục khoảng nửa tháng sẽ cải thiện tình trạng rong kinh rõ rệt.

Trẻ bị chướng bụng

Bạn cần chuẩn bị hoa dong riềng và kim tiền thảo với tỷ lệ 1:1. Đem rửa sạch rồi dùng cối giã nát.

Bắc chảo lên bếp đợi chảo nóng rồi cho tất cả vào đảo nhanh tay, dùng hỗn hợp này đắp lên bụng của bé sẽ đem lại hiệu quả.

Cầm máu

Hoa dong riềng có tác dụng cầm máu. Bạn chỉ cần dùng một nắm hoa rửa sạch rồi đun với nước uống trong ngày.

Trị viêm gan cấp tính

Dong riềng đỏ có tác dụng điều trị bệnh viêm gan rất tốt. Bạn nên dùng khoảng 60 – 90gr rễ cây dong riềng đỏ rửa sạch rồi thái thành khúc.

Nấu nước dong riềng uống hằng ngày đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Sau đó nấu cùng với 1500ml nước, khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ đun để thuốc sắc lại còn khoảng 1l nước. Nên uống nước dong riềng hằng ngày, trên khoảng 1 tháng sẽ thấy hiệu quả.

Lưu ý khi dùng củ dong riềng

Mặc dù tác dụng của cây dong riềng đỏ được đánh giá về độ hiểu quả cao, nhưng bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau khi sử dụng cây dong riềng để chữa bệnh:

- Sử dụng đúng liều lượng cho phép mới đem lại hiệu quả tốt. Không nên lạm dụng quá nhiều sẽ gây phản tác dụng.

- Những người có cơ địa yếu, đối tượng nhạy cảm như mẹ bầu, phụ nữ đang cho con bú... cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.

- Các bài thuốc về củ dong riềng phần lớn là bài thuốc dân gian truyền miệng, nên cách tốt nhất nếu bạn lo ngại về tình trạng sức khoẻ cần cân nhắc lưu ý trước khi sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia.

Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã biết được tác dụng của cây dong riềng đỏ tuyệt vời như thế nào nhất là đối với bệnh mạch vành.

Nếu bạn đang còn lo lắng, tốt nhất nên nhờ sự tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng và nên lưu ý về liều lượng phù hợp trong mỗi bài thuốc để đem lại hiệu quả cao nhất.