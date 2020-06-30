Uống sữa vào lúc nào để tăng cân? Những thời điểm vàng giúp tăng cân dành cho người gầy kinh niên!

Trong ngày có rất nhiều khung giờ khác nhau, nhưng không phải uống sữa vào giờ nào cũng hiệu quả cho việc tăng cân. Ngược lại khi uống không đúng cách sẽ gây phản tác dụng khiến bạn mãi chẳng tăng được cân nào.

Uống sữa vào lúc nào để tăng cân là một vấn đề ít ai chú ý đến nhưng lại là một bí quyết giúp tăng cân rất hiệu quả bên cạnh việc hợp loại sữa.

Sữa tăng cân là tên gọi chung của những loại sữa giàu chất béo, có hàm lượng calo cao hơn các loại sữa thông thường khác.

Trước khi tìm hiểu khung giờ vàng để trả lời cho câu hỏi uống sữa vào lúc nào để tăng cân , chúng ta cần hiểu rõ sữa tăng cân có ý nghĩa gì đối với người gầy để chọn được loại sữa phù hợp.

Sữa tăng cân giúp cung cấp đầy đủ chất như protein, các vitamin và khoáng chất nhằm bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể bên cạnh bữa ăn chính.

Vì đa phần người muốn tăng cân thường gặp tình trạng chán ăn, khó hấp thụ chất dinh dưỡng, nên sữa tăng cân là một cách giúp cơ thể nhanh chóng đạt được cân nặng lý tưởng.

Những lợi ích của sữa tăng cân

Hiện nay có rất nhiều loại sữa tăng cân khác nhau, từ các thương hiệu nổi tiếng cho đến những loại ngũ cốc mà mọi người có thể tự chế biến tại nhà nhằm mục đích tăng cân.

Nhìn chung sữa tăng cân đều hướng đến những lợi ích như:

- Sữa tăng cân là nguồn cung cấp calo và chất dinh dưỡng cho cơ thể một cách nhanh chóng.

- Bổ sung thêm dưỡng chất bên cạnh bữa chính cho những người chán ăn.

- Cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cơ thể, có thể thay thế bữa phụ.

- Giúp cơ thể bù lại lượng chất dinh dưỡng bị thiếu hụt hằng ngày.

Thời điểm vàng để uống sữa tăng cân

Sữa tăng cân là một phương pháp giúp tăng cân đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên mọi người thường chỉ tập trung vào công dụng của sữa tăng cân mà quên mất rằng cần lưu ý đến vấn đề uống sữa vào lúc nào để tăng cân hiệu quả nhất?

Uống sữa vào lúc nào để tăng cân hiệu quả nhất

Mọi người thường có thắc mắc chung rằng uống sữa trước khi đi ngủ có béo không?

Hoặc nghĩ rằng nên uống sữa trước khi đi ngủ để tăng cân vì đa phần chúng ta đều biết việc ăn khuya rất dễ tăng cân, nhất là đối với cơ địa dễ hấp thụ chất dinh dưỡng, vậy còn người gầy có nên thử?

Thật ra thời điểm vàng để uống sữa tăng cân theo lời khuyên của các chuyên gia là trước khi đi ngủ 2 giờ. Điều này cũng lý giải được thắc mắc của mọi người uống sữa vào ban đêm có tăng cân hay không.

Tuy nhiên cần lưu ý, uống sữa tăng cân vào buổi tối là thời điểm rất tốt nhưng nhất định phải tránh việc vừa uống sữa xong lại đi ngủ ngay lập tức. Vì lúc này sẽ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Nên vận động nhẹ nhàng không chỉ có ích cho hệ tiêu hoá, tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng và canxi, mà còn giúp làm chậm quá trình lão hoá, khiến tinh thần thoải mái, tiến vào giấc ngủ sâu và ngon hơn, từ đó giúp cho quá trình tăng cân đạt hiệu quả cao.

Uống sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ 2 giờ giúp tăng cân hiệu quả

Không chỉ có buổi tối là thời điểm vàng, mà các chuyên gia còn khuyên rằng hằng ngày nên uống sữa tăng cân cách bữa chính ít nhất 1 giờ, tốt nhất là 2 giờ sau khi ăn.

Liều lượng uống sữa tăng cân cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn mau chóng tăng cân. Theo đó, nên uống khoảng 2 – 3 ly sữa tăng cân mỗi ngày.

Lý giải tại sao nên cách bữa ăn chính 2 giờ, điều này sẽ giúp người muốn tăng cân không bị no vì sữa mà bỏ qua bữa ăn quan trọng. Hơn hết việc vừa ăn xong lại lập tức uống sữa sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá thức ăn trong dạ dày.

Vì vậy uống sữa sau 2 giờ ăn bữa chính sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ được chất dinh dưỡng một cách trọn vẹn.

Những thời điểm vàng để uống sữa tăng cân tốt nhất

Bên cạnh đó, việc uống sữa bằng nước ấm sẽ tốt hơn cho đường tiêu hoá. Với những người có thói quen uống sữa thích cho đường cùng cần lưu ý không cho đường vào sữa khi sữa đang nóng.

Vì thành phần trong sữa bò và đường sẽ phản ứng tạo ra chất độc hại trong điều kiện nhiệt độ cao. Bạn nên để sữa nguội bớt rồi mới cho đường.

Những sai lầm khi dùng sữa tăng cân

Bên cạnh những người thừa cân muốn tìm cách kiêng cữ để giảm cân nặng thì lại có những người mong muốn tìm cách ăn uống thật nhiều để thoát khỏi chữ “gầy”. Một biện pháp được ưu tiên hàng đầu là dùng sữa tăng cân.

Tuy nhiên có những sai lầm khi dùng sữa tăng cân mà nhiều người lầm tưởng.

Ngoài việc quan tâm về vấn đề uống sữa vào lúc nào để tăng cân, đa phần mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần uống thật nhiều sữa, thậm chí dùng sữa tăng cân thay cả bữa chính với mong muốn nhanh lên cân.

Nhưng điều này hoàn toàn sai, việc thay thế sữa tăng cân vào bữa chính sẽ khiến cơ thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng cần thiết từ nhiều loại thực phẩm khác nhau gây suy nhược, người mệt mỏi và dễ sụt cân hơn.

Những sai lầm khi uống sữa tăng cân mọi người thường mắc phải

Không nên uống sữa tăng cân khi bạn đang đói. Vì lúc này dạ dày đang trống rỗng rất khó để hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tối đa, các protein trong sữa không phân giải được sẽ tạo thành chất độc hại cho cơ thể.

Hơn nữa cảm giác đầy bụng sẽ khiến bạn mất đi cảm giác đói mà bỏ qua các bữa ăn chính.

Đối với những người kết hợp tập luyện thể thao và uống sữa tăng cân thì nên lưu ý không uống sữa tăng cân ngay khi buổi tập luyện bắt đầu.

Thời gian tốt nhất là cách buổi tập ít nhất một giờ, điều này sẽ là giảm áp lực cho dạ dày và khiến việc tập luyện có hiệu quả hơn.

Mặc dù trứng là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khoẻ nhưng không nên ăn trứng cùng lúc với việc uống sữa tăng cân.

Nguyên nhân là vì trong trứng chứa nhiều protein phân giải các axit amin, mà trong sữa lại chứa nhiều lactose gây ra tình trạng cơ thể khó hấp thụ được chất dinh dưỡng.

Không nên quá lạm dụng sữa tăng cân. Nên nhớ sữa tăng cân chỉ là một cách để bổ sung thêm dưỡng chất. Chính vì vậy bạn cần ăn đúng và đủ 3 bữa ăn hằng ngày, nên thay đổi đa dạng các thực đơn khác nhau để tránh nhàm chán và không thiếu hụt chất.

Tập thể dục không chỉ giúp giảm cân mà còn giúp tăng cân rất hiệu quả. Bạn nên áp dụng các bài tập dành cho người gầy cùng với sữa tăng cân sẽ rút ngắn được thời gian đạt cân nặng mong muốn.

>>> Xem thêm:

- Uống sữa đậu nành đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể

- Uống sữa bí đỏ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Không uống sữa chung với cam, chanh sẽ giảm tác dụng của sữa

Thêm một lưu ý nhỏ nữa là không pha sữa chung với các loại nước trái cây đóng chai hoặc cam, chanh.

Điều này có thể giúp tăng hương vị sữa, giảm cảm giác béo ngậy khó uống nhưng lại tạo ra phản ứng kết tủa protein do các axit trong các loại trái cây này rất cao dẫn đến tình trạng khó tiêu, giảm tác dụng của sữa.

Như vậy với những thông tin hữu ích về sữa tăng cân hy vọng bạn đã biết được những thời điểm vàng giải đáp cho thắc mắc uống sữa vào lúc nào để tăng cân hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó bạn cũng nên lưu ý về việc uống sữa phải đúng cách và tránh những sai lầm dễ mắc phải làm giảm hiệu quả của sữa. Chúc bạn sẽ nhanh chóng đạt được cân nặng mong muốn trong thời gian gần nhất!