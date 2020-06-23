Gội đầu buổi sáng có tốt không? Thận trọng khi gội đầu buổi sáng để tránh rước nguy hiểm vào người

Chính vì vậy, thay vì gội đầu vào lúc khuya khi công việc quá bận rộn thì mọi người lại nghĩ nên để qua một đêm sáng sớm tranh thủ gội đầu rồi đi làm. Vậy thực hư của việc tắm gội đầu vào buổi sáng như thế nào? Có như mọi người vẫn nghĩ là không có vấn đề gì hay không?

Bên cạnh tác hại của việc tắm và gội đầu lúc quá khuya nhiều người còn lo ngại rằng gội đầu buổi sáng có tốt không ? Trên thực tế có nhiều người nghĩ rằng buổi sáng là thời điểm tốt nhất trong ngày, gội đầu giúp tinh thần thoải mái và hứng khởi.

Vào thời điểm sáng sớm, con người tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Lúc này cơ thể sẽ cần một khoảng thời gian hồi phục và khởi động lại các chức năng làm việc một cách bình thường.

Thực ra gội đầu buổi sáng có tốt không ? Câu trả lời là bạn nên cân nhắc về việc thường xuyên vào buổi sáng. Điều này sẽ khiến cơ thể của bạn gặp rắc rối, nhất là đối với những ai có sức khoẻ kém, rất dễ dễ mắc bệnh.

Việc lưu thông máu lúc vừa tỉnh giấc cũng có nhịp độ chậm hơn. Chính vì lý do này khi bạn đột ngột gội đầu sẽ xảy ra tình trạng các mạch máu não bị kích thích, gây ra những cơn khó chịu.

Nhất là đối với những người có sức đề kháng kém tình trạng này sẽ càng tệ hơn, có thể xuất hiện những cơn chóng mặt đột ngột, nhức đầu giảm sự tập trung và tinh thần giảm sút. Những trường hợp rủi ro có thể bị đột quỵ ngay trong lúc gội đầu.

Tránh gội đầu ngay lập tức sau khi thức dậy nếu bạn không muốn gặp rắc rối

Nhưng ngược lại theo nhiều nghiên cứu tắm vào buổi sáng lại có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Sẽ giúp nâng cao tinh thần, kích thích hệ thần kinh trung ương làm việc hiệu quả hơn, tái tạo năng lượng cho một ngày mới.

Bên cạnh đó, đối với những ai yêu thích tập thể dục buổi sáng và có làn da bóng dầu thì việc tắm vào buổi sáng là cần thiết giúp cơ thể sạch sẽ, khử mùi mồ hôi, cân bằng lượng dầu trên da và khiến cơ thể thơm mát đầy sảng khoái.

Những lưu ý khi tắm và gội đầu vào buổi sáng

Tắm và gội đầu buổi sáng có tốt không? Như đã nói ở trên việc gội đầu ngay sau khi thức dậy hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên cũng không tránh được nhiều trường hợp bắt buộc phải tắm và gội đầu vào buổi sáng. Vậy làm gì để tránh rủi ro gây nguy hại cho sức khoẻ?

Gội đầu buổi sáng không tốt như bạn vẫn nghĩ

Bạn nên lưu ý những vấn đề sau đây để bảo vệ sức khoẻ khi tắm và gội đầu vào buổi sáng như sau:

- Nếu bạn có ý định gội đầu vào buổi sáng, không nên lập tức gội đầu ngay sau khi thức dậy. Hãy chờ đợi, ít nhất là 30 phút. Đây là khoảng thời gian quan trọng để hệ thần kinh “khởi động” giúp hoạt động một cách bình ổn.

- Tránh tắm và gội đầu với nước lạnh một cách đột ngột sẽ gây sốc ảnh hưởng đến các mạch máu và hệ thần kinh.

- Nhiệt độ nước trong lúc gội đầu là quan trọng để đảm bảo an toàn và khiến cơ thể cảm thấy thoải mái nhất. Nước không nên quá lạnh hoặc quá nóng, chỉ ở mức ấm là được. Thông thường ở nhiệt độ 40 độ C là lý tưởng nhất.

- Nếu bạn đang lo ngại về gội đầu buổi sáng, thì lúc gội nên làm ướt phần chân tóc trước, để cơ thể quen dần với nhiệt độ. Sau đó tiếp tục xả nước làm ướt da đầu một cách từ từ.

- Nếu chỉ gội mà không tắm, nhiều người có thói quen chúi đầu vào vòi nước để xả tóc. Điều này vô tình khiến lượng máu bị tắc nghẽn. Chính vì vậy không nên giữ tư thế này trong thời gian quá lâu tránh gây đau đầu và chóng mặt.

Gội đầu ngay sau khi thức dậy gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh

Sau khi tắm và gội đầu cũng cần lưu ý những vấn đề như:

- Điều quan trọng nhất là sau khi gội đầu xong phải sấy khô tóc. Tóc ướt dễ gây đau đầu. Chân tóc ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho các loại nấm da đầu xuất hiện và tình trạng gàu xảy ra.

Tránh tuyệt đối việc hong khô tóc bằng gió quạt lạnh. Vì tóc ướt gặp quạt rất dễ nhiễm lạnh gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và hệ thần kinh. Nếu như vậy thì việc tắm gội bằng nước ấm cũng không tránh khỏi nguy cơ nguy hại cho sức khoẻ.

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Nên gội đầu vào thời điểm nào trong ngày?

Gội đầu buổi sáng có tốt cho sức khỏe không? Nhiều người lại cho rằng gội đầu vào buổi sáng lại khiến họ dễ tập trung và cảm thấy thoải mái hơn để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả.

Một số khác lại cho rằng gội đầu vào buổi tối khiến họ thấy nhẹ nhàng và thoải mái để bắt đầu một giấc ngủ sâu.

Theo như lời khuyên của các chuyên gia thời điểm lý tưởng nhất để bạn gội đầu một cách thoải mái mà chẳng cần lo ngại những vấn đề không tốt cho sức khoẻ chính là vào lúc trước khi ăn một giờ hoặc sau khi ăn một giờ.

Cần lưu ý về thời điểm gội đầu để bảo vệ sức khoẻ

Tuy nhiên cũng cần hạn chế gội đầu vào những thời điểm sau đây:

- Khi ăn quá no hoặc quá đói sẽ khiến bạn gặp các vấn đề về tiêu hoá.

- Ngay sau khi vừa ăn xong vì lúc này sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu hoá thức ăn trong dạ dày.

- Ngay sau khi tập thể dục cũng tránh gội đầu ngay mà nên để cơ thể nghỉ ngơi ít nhất 15 phút.

- Gội đầu vào quá khuya nhưng lại không sấy tóc khô ráo đã vội đi ngủ dễ gây đau đầu.

- Gội đầu khi đang sốt rất không tốt vì lúc này sức đề kháng của cơ thể kém dễ khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng thêm.

- Gội đầu vào thời kỳ kinh nguyệt cũng gây ảnh hưởng đến sức đề kháng và cơ thể dễ mệt mỏi. Vì vậy chị em cũng nên hạn chế. Và nên gội bằng nước ấm với thời gian không quá lâu.

- Gội đầu ngay sau khi uống rượu sẽ khiến tình trạng say rượu càng thêm nặng hoặc có nguy cơ bị đột tử.

Tần suất gội đầu bao nhiêu là hợp lý?

Tuỳ theo tình trạng da đầu và tóc của mỗi người sẽ có tần suất gội đầu phù hợp riêng.

Có những người da đầu tiết ra quá ít bã nhờn khiến tóc khô thì gội đầu liên tục với dầu gội có chất tẩy mạnh sẽ khiến tình trạng này càng thêm tồi tệ, tóc yếu, mất độ bóng gây mất thẩm mỹ.

Tần suất gội đầu cũng rất quan trọng đối với mái tóc

Ngược lại đối với những ai có tình trạng tiết bã nhờn trên da đầu nhiều khiến tóc bị bóng dầu bết dính, hay gặp tình trạng ngứa da đầu và gàu thì nên gội đầu thường xuyên hơn để giảm được tình trạng khó chịu và tinh thần tốt hơn.

Theo lời khuyên của các chuyên gia tần suất gội đầu khoảng 3 – 4 lần một tuần là hợp lý. Như vậy đối với da đầu khô có thể hạn chế gội ít hơn. Chỉ nên gội 1 – 2 lần trong tuần là tốt nhất.

Như vậy gội đầu buổi sáng có tốt không? Có lẽ thông qua bài viết này bạn cũng tìm ra được đáp án riêng cho mình rồi. Trên thực tế cũng không tránh khỏi thời gian gội đầu không cố định trong ngày vì thời gian biểu của mỗi người là khác nhau.

Chính vì vậy bạn nên nắm rõ những lưu ý quan trọng khi gội đầu vào sáng sớm để chủ động bảo vệ sức khoẻ, tránh xa những nguy cơ gây hại. Từ đó có một tinh thần thoải mái hứng khởi cho một ngày dài.