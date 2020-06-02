Cảm giác ứ nghẹn ở thực quản có phải là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khoẻ?

Nhiều người có cảm giác ứ nghẹn ở thực quản , diễn tả một cách dễ hiểu hơn thì ở cuống họng như có một vật gì đó chặn lại phải cố nuốt mạnh mới trôi xuống được. Hoặc sau khi ăn hay uống nhiều nước sẽ khiến cảm giác này mất đi và cuống họng thoải mái đôi chút.

Cảm giác nghẹn ở thực quản là tình trạng thường xảy ra với rất nhiều người. Tuy nhiên lại có rất ít người quan tâm đến biểu hiện này. Vậy khi có cảm giác nghẹn ở cổ có nguy hiểm không? Nguyên nhân là gì? Và làm thế nào để giảm sự khó chịu đó? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

Trong quá trình ăn uống, đôi khi vướng phải dị vật ở thực quản cũng là một nguyên nhân gây ra cảm giác ứ nghẹn. Kèm theo đó là cảm giác đau, khó nuốt. Nặng hơn có thể dẫn đến tình trạng tổn thương niêm mạc và thành thực quản.

Thông thường cảm giác ứ nghẹn chỉ làm cho ta khó chịu sau một thời gian ngắn sẽ tự biến mất. Tuy nhiên nếu triệu chứng này xảy ra thường xuyên, kéo dài dai dẵng không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hằng ngày mà đó còn có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nào đó.

Viêm họng

Khi bị viêm nhẹ ở vùng cổ họng sẽ khiến dịch nhầy ít tiết ra hơn bình thường, làm cho các thành cơ bị căng ra, cổ họng khô rát gây ra cảm giác vướng ở thực quản, nhất là khi bạn nuốt nước bọt, trong lúc ăn hoặc uống nước.

Viêm Amidan

Cũng là bệnh liên quan đến đường hô hấp nhưng viêm amidan dễ gây ra biến chứng nghiêm trọng hơn. Amidan có tác dụng ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, khi bị viêm sẽ dẫn đến tình trạng sưng to, nóng rát gây ra cảm giác nghẹn ở cổ do hạch lympho phình ra chèn ép làm hẹp không gian trong cuống họng.

Viêm Amidan cũng là nguyên nhân gây nghiện ở thực quản

Trào ngược dạ dày, thực quản

Một trong những nguyên nhân phố biến nhất dẫn đến cảm giác nuốt nghẹn ở thực quản chính là trào ngược dạ dày. Lúc này axit, men tiêu hoá và thức ăn trong dạ dày bị trào ngược theo đường ống tiêu hoá đến thực quản gây ra hiện tượng ợ chua, nóng rát, chướng bụng... Kèm theo chứng ứ nghẹn ở cuống họng.

Bị nghẹn ở cổ họng do trào ngược thực quản

Và thường xảy ra sau khi ăn, xuất hiện trong thời gian ngắn sẽ tự hết. Tuy nhiên nếu tình trạng trào ngược kéo dài khoảng trên 10 ngày sẽ làm cho thành thực quản bắt đầu bị tổn thương do bị acid dịch vị bào mòn. Khi đó bạn nên đi gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Lo âu, hồi hộp

Không ít người thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, hồi hộp, suy nghĩ thái quá về một vấn đề nào đó hay thấp thỏm không yên. Trạng thái căng thẳng kéo dài sẽ khiến cho cơ thể suy kiệt mệt mỏi, ảnh hưởng đến chức năng tim mạch. Bên cạnh đó cũng xuất hiện cảm giác ứ nghẹn ở cổ. Dù vậy đây cũng không phải là vấn đề gì đáng lo ngại, khi bạn cố gắng thả lỏng cơ thể, phục hồi tinh thần cảm giác ứ nghẹn sẽ giảm dần đi.

Co thắt thực quản

Khi cơ trơn trong thành thực quản hoạt động bất thường, gây nên những cơn co thắt sẽ gây trở ngại cho quá trình chuyển hoá thức ăn từ miệng qua thực quản xuống dạ dày.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến co thắt thực quản như viêm nhiễm, hệ thần kinh bị tổn thương, hoặc cũng có thể do yếu tố di truyền... Nhưng nhìn chung biểu hiện rõ rệt nhất chính là cảm giác nghẹn ở thực quản, khó nuốt, xuất hiện cơn đau tức ngực, buồn nôn. Đôi khi còn xuất hiện những cơn ho, bị ợ nóng và gây ra hôi miệng.

Viêm loét thực quản

Nếu tình trạng trào ngược dạ dày kéo dài hay những người sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thường xuyên bị căng thẳng sẽ dễ dẫn đến bệnh viêm loét thực quản. Một số triệu chứng thường gặp ở bệnh viêm loét thực quản là gây đau đớn khi ăn uống, dạ dày khó chịu, cảm giác nuốt nghẹn ở thực quản...

Bệnh viêm loét thực quản chữa trị sớm sẽ rất nhanh khỏi trả lại cảm giác thoải mái cho người bệnh. Ngược lại càmg kéo dài sẽ có khả năng phát triển thành ung thư rất nguy hiểm cho sức khoẻ.

Viêm loét thực quản khiến dạ dày khó chịu và có cảm giác nuốt nghẹn

Ung thư thực quản

Đây là biến chứng nguy hiểm nhất có thể do nguyên nhân viêm loét kéo dài. Lúc này cảm giác nuốt nghẹn ở cuống họng không chỉ xuất hiện khi bạn nuốt thức ăn mà xuất hiện bất kỳ thời điểm nào với tần suất cao, tăng tiết nước bọt do nuốt nghẹn kéo dài. Kèm với biểu hiện như sụt cân nghiêm trọng, ho, nôn kèm máu và khó thở.

Dị ứng

Nguyên nhân dẫn đến dị ứng thường gặp nhất chính là do thực phẩm và dị ứng khi gặp các chất trong không khí từ phấn hoa, nấm mốc... Sẽ gây ra những triệu chứng khác nhau như viêm mũi họng, ngứa ngáy và cảm thấy ứ nghẹn ở cổ họng, khó thở, người mệt mỏi. Nếu tình trạng nặng hơn sẽ dẫn đến sốc phản vệ thậm chí là tử vong.

Tim mạch

Không chỉ nguyên nhân xuất phát từ hệ tiêu hoá gây ra cảm giác nuốt nghẹn ở thực quản mà khi gặp phải vấn đề tim mạch cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Do tim và ống khí quản có vị trị nằm trước ống thực quản vì vậy khi mắc phải các bệnh tim mạch cũng sẽ ảnh hưởng đến thực quản. Làm giảm khả năng cung cấp máu để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ thể sẽ gây ra biểu hiện rối loạn nhịp tim, khó thở, chóng mặt và ứ nghẹn ở cuống họng...

Cảm giác nghẹn ở thực quản ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày

Cần làm gì khi có cảm giác nghẹn ở thực quản?

Như vậy có thể thấy cảm giác nghẹn ở thực quản có thể bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó cũng có thể là phản ứng tự nhiên của cơ thể và tự biến mất sau thời gian ngắn. Nếu nguyên nhân do đau họng, trào ngược bạn có thể dùng các loại thuốc điều trị để dứt điểm tình trạng này.

Thả lỏng cơ thể, giãi toả vấn đề tâm lý khiến cho tinh thần ở trạng thái thoải mái cũng là một cách rất hiệu quả khiến bạn quên đi cảm giác khó chịu và làm cho triệu chứng nghẹn ở thực quản dần thuyên giảm.

Nhưng nếu cảm giác ứ nghẹn ở cổ kéo dài và không có biểu hiện thuyên giảm kèm biểu hiện khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, đau bụng... Bạn không nên chủ quan mà cần đi đến các bệnh viện uy tín để tìm ra nguyên nhân cụ thể và chữa trị kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm về sau.

Cần đi khám bác sĩ nếu cảm giác nuốt nghẹn kéo dài

Một số gợi ý có thể làm giảm cảm giác nghẹn ở cổ họng mà bạn có thể kham khảo như:

- Hạn chế đồ ăn cay nóng

- Hạn chế chất kích thích

- Ăn chậm, nhai kỹ trước khi nuốt

- Bổ sung các các loại trái cây, rau xanh, cần hạn chế các thực phẩm chứa nhiều chất béo, thức ăn nhanh.

- Sau khi ăn nên đi lại nhẹ nhàng, không nên nằm ngay lập tức

- Ăn với khẩu phần vừa đủ, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ

- Uống đủ nước mỗi ngày

- Nghỉ ngơi thường xuyên, giữ cho tinh thần thoải mái

Khi có cảm giác nghẹn ở thực quản bạn đừng nên chủ quan mà phải chú ý theo dõi biểu hiện của cơ thể để tìm ra nguyên nhân vì đó có thể là biểu hiện của một bệnh lý nguy hiểm nào đó. Cần quan tâm về vấn đề ăn uống một cách khoa học và hạn chế những loại thực phẩm có hại để giữ cơ thể luôn khoẻ mạnh. Bên cạnh đó đến bệnh viện để kiểm tra khi tình trạng kéo dài là cách tốt nhất để trị dứt điểm và tránh tình trạng khó chịu kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.