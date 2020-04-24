16 bài thuốc chữa đau dạ dày cần lưu lại ngay để áp dụng tại nhà

Trong dân gian, có rất nhiều bài thuốc chữa đau dạ dày hay và phù hợp với nhiều cơ địa khác nhau. Lưu lại các bí quyết này sẽ rất hữu ích trong tủ thuốc gia đình bạn.

+ Cách 1: Sử dụng 1- 3 thìa mật ong và 10g bột nghệ cho vào trong cốc nước ấm khoảng 100ml và uống mỗi ngày sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ vào ban đêm.

Trong tinh bột nghệ chứa nhiều chất chống viêm và oxy hóa, có khả năng diệt khuẩn, giảm đau, phòng ngừa các tế bào ung thư phát triển. Trong thành phần của mật ong có đặc tính diệt khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch. Bài thuốc kết hợp hai nguyên liệu này sẽ giúp người bị đau dạ dày giảm đau và viêm loét, thoát khỏi sự bào mòn bởi acid và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

+ Cách 2: Cho tinh bột nghệ và mật ong trộn đều vào nhau, vo thành các viên nhỏ. Dùng một ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên.

Gừng

Gừng là loại thực phẩm được ưa chuộng trong dân gian điều trị các vấn đề tiêu hóa rất hiệu quả nhờ vào đặc tính sát khuẩn, chống viêm, ngừa oxy hóa và làm giảm đau dạ dày.

+ Cách 1: Cho vài lát gừng tươi và tách trà nóng, uống vào sáng hoặc tối đều được, uống đều đặn khoảng 2 – 3 ngày.

+ Cách 2: Gừng gọt vỏ, giã nhuyễn, ép lấy phần nước cốt, cho phần nước cốt vào nước ấm, vắt chanh hoặc thêm mật ong vào và khuấy đều trước khi uống.

Nước lô hội Nước lô hội chữa đau dạ dày hiệu quả

Nước lô hội có khả năng kích thích tiêu hóa, giúp ức chế acid trong dịch vụ, làm lành viêm loét dạ dày, giảm các cơn đau do co thắt dạ dày, tiêu chảy và giảm đầy hơi. Nha đam tươi lột bỏ phần vỏ bên ngoài, tách lấy phần thịt, ép thành nước. Cho thêm nước chanh hoặc vài thìa mật ong vào và uống mỗi ngày sáng và tối.

Giấm táo

Giấm táo có tác dụng khử trùng rửa ruột, giảm thiểu tình trạng khó tiêu, giảm đau dạ dày hiệu quả, đồng thời giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Cho khoảng 2 – 3 thìa giấm táo vào ly nước ấm hoặc lạnh, khuấy đều và uống trước bữa ăn, uống đều đặn mỗi ngày sẽ cải thiện đáng kể tình trạng đau dạ dày.

Nước muối ấm

Một trong các bài thuốc chữa đau dạ dày đơn giản nhất có lẽ là uống nước muối. Nước muối có tác dụng kháng khuẩn, giảm cảm giác khó chịu và đau ở vùng dạ dày, giảm các cơn chướng bụng, rối loạn đường ruột. Cho một ít muối vào ly nước ấm, khuấy đều trước khi uống.

Nghệ vàng kết hợp với dừa Nghệ vàng kết hợp với dừa chữa đau dạ dày tại nhà

Nghệ vàng kết hợp cùng dừa sẽ giúp ức chế các vi khuẩn gây hại cho hệ tiêu hóa, và lượng khoáng chất dồi dào trong 2 nguyên liệu này như kali, canxi, chloride, vitamin, muối khoáng có khả năng chữa bệnh dạ dày hiệu quả.

Dừa tươi chặt bỏ phần đầu, chọc thủng một lỗ rồi đặt lên bếp, đun sôi trong vòng 30 phút, sau đó lấy cả phần nước dừa bên trong và phàn cùi dừa cho vào tô, chia ra làm 2 phần, uống trước bữa ăn khoảng 30 phút.

Nước chanh

Chanh là nguyên liệu chứa nhiều vitamin C và axit tốt cho dạ dày, dễ sử dụng, điều trị dạ dày rất tốt. Pha 2-3 thìa nước cốt chanh với nước ấm, cho thêm mật ong để uống sẽ ngon hơn. Nếu không uống chua được có thể cho thêm đường.

Lá bạc hà

Lá bạc hà cũng là cách chữa đau dạ dày không dùng thuốc hiệu quả, giúp giảm các cơn đau do co thắt và hỗ trợ cho hệ tiêu hóa.

+ Cách 1: vài lá bạc hà tươi rửa sạch, nhai trực tiếp và nuốt phần nước, bỏ phần bã. Một ngày thực hiện 2-3 lần.

+ Cách 2: cho vài nhánh bạc hà vào tách trà nóng, uống 2-3 lần trong một ngày.

Lá đu đủ Lá đu đủ là bài thuốc dân gian được lưu truyền từ rất lâu trị đau dạ dày

Trong các cách chữa đau dạ dày dân gian thì dùng lá đu đủ cũng được nhiều gia đình sử dụng vì trong lá đu đủ có chứa chất papain giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm ợ chua, đầy bụng, cải thiện các ổ viêm loét, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch.

+ Cách 1: dùng vài lá đu đủ rửa sạch, thái nhỏ và đun sôi với nước trong 15 phút. Khi nước nguội uống sau bữa ăn mỗi ngày 1 lần.

+ Cách 2: dùng 3 – 4 quả đu đủ xay sinh tố uống mỗi ngày, có thể dùng một ngày 3 lần để tăng hiệu quả sử dụng.

Lá tía tô

Lá tía tô là cách chữa bệnh đau dạ dày bằng thuốc nam tại nhà rất tốt vì các hoạt chất trong lá tía tô sẽ làm lành các vết loét dạ dày, xoa dịu cơn đau, cũng giúp giảm tiết acid trong dạ dày. Thực hiện bằng cách dùng lá tía tô tươi hoặc khô, rửa sạch, đun sôi và uống như nước thông thường, có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để uống hằng ngày.

Chuối xanh và mật ong

Một kinh nghiệm chữa đau dạ dày khác là dùng chuối xanh và mật ong. Các hoạt chất trong chuối xanh giúp kháng acid, làm lành vết loét dạ dày hiệu quả. Các thành phần có trong mật ong hỗ trợ dạ dày diệt khuẩn HP và các vi khuẩn gây hại khác. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ giúp cải thiện tình trạng đau dạ dày nhanh chóng.

Chuối xanh bóc vỏ, thát lát nhỏ, phơi khô, sau đó đem xay thành bột. Cho 1 thìa bột muối, 1 thìa mật ong vào cốc nước ấm, khuấy đều và uống đều đặn mỗi ngày. Kiên trì sử dụng thường xuyên sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt.

Bí đỏ ( bí ngô) Bí đỏ chữa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa

Bí đỏ là chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, kích thích hệ tiêu hóa. Cách thực hiện là xay sinh tố bí đỏ, uống mỗi ngày 1 cốc.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau gần gũi với các bữa ăn hằng ngày, trong bắp cải có chứa các vitamin U, muối khoáng, có khả năng chữa viêm loét dạ dày và giảm các cơn đau. Bắp cải rửa sạch, chần sơ qua nước sôi, xay sinh tố để chắt lấy phần nước cốt. Chia nhỏ ra thành nhiều phần uống trong ngày, có thể thêm đường để dễ uống hơn.

Hạt bưởi

Trong thành phần của hạt bưởi chứa rất nhiều dầu và chất xơ, các chất nhầy có trong hạt bưởi còn có tác dụng trong điều trị đau dạ dày. Rửa sạch 100g hạt bưởi, cho vào hũ thủy tinh, tiếp đó cho thêm 200ml nước sôi vào, đậy kín nắp trong 2 – 3 tiếng. Sau đó vớt bỏ hạt và uống hằng ngày sau khi ăn 2 tiếng.

Chuối hột

Chuối hột có khả năng chữa nhiều loại bệnh như viêm thận, đái tháo đường, ổn định đường huyết, kích thích hệ tiêu hóa. Dùng chuối hột già, thái lát mỏng, phơi khô trong bóng râm. Sau đó nghiền chuối khô thành bột mịn, pha cùng với nước ấm uống mỗi ngày 3 lần trước bữa ăn.

Hạt đậu rồng

Hạt đậu rồng không những chữa viêm loét dạ dày rất tốt, bảo vệ niêm mạc mà còn phòng ngừa các chứng bệnh khác do dạ dày gây ra như xuất huyết dạ dày. Hạt đậu rồng rửa sạch, sau đó xay thành bột, trộn cùng với nước và thêm 1 thìa mật ong. Uống hỗn hợp này mỗi ngày trước khi ăn.

Bài thuốc chữa đau dạ dày từ hạt đậu rồng

Hy vọng rằng các bài thuốc chữa đau dạ dày được lưu truyền trong dân gian sẽ là cẩm nang bổ ích cho các gia đình để mang ra dùng bất cứ khi nào cần. Các dược liệu từ thiên nhiên rất an toàn mà còn không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, các bài thuốc này cần thời gian kiên trì sử dụng và không nên quá phụ thuộc vào chỉ một phương pháp, người bệnh nên có chế độ ăn uống kiêng cử phù hợp như không ăn đồ cay, nóng, uống thức uống có cồn và đến bệnh viện khám và chữa trị khi cần thiết để việc điều trị tốt hơn.