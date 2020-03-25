7 cách làm giảm cơn đau dạ dày, không biết thì quá phí

Chúng ta cần biết nguyên nhân do đâu dẫn đến việc bị đau dạ dày, để từ đó có thể tìm ra và áp dụng những cách chữa đau dạ dày nhanh nhất tại nhà hiệu quả

Tương tự như bánh mì, bánh quy cũng có độ xốp, có thể giúp thấm hút bớt dịch vị dư thừa trong dạ dày. Tuy nhiên, bánh quy mặn có thể khiến cơn đau dạ dày tăng lên nên bạn hãy chọn loại bánh quy ngọt.

Ăn bánh mì hoặc bánh quy ngọt cũng là cách giảm đau dạ dày không cần thuốc khá hiệu quả và được nhiều người bị đau dạ dày lâu năm lựa chọn. Người đau dạ dày (bao tử) nên dự trữ một ít bánh mì (thường và không nhân) trong nhà. Khi cảm thấy quá đau, bạn có thể ăn một ít bánh mì. Bánh mì giúp thấm hút bớt dịch vị dư thừa trong dạ dày nên có thể giảm được cơn đau.

2.2. Một ly sữa ấm nhỏ

Vẫn biết rằng uống sữa lúc đói là không nên, có thể sẽ là nguyên nhân kích thích cơn đau. Tuy nhiên, tác dụng giảm cơn đau dạ dày của sữa đã được biết rộng rãi từ rất lâu. Uống một ly sữa ấm cũng sẽ khiến bụng trở nên dễ chịu hơn, là một cách làm giảm cơn đau dạ dày tại nhà hiệu quả. Nhưng cũng không nên quá lạm dụng, bởi các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng nếu dùng quá nhiều, sữa kích thích tiết acid làm tăng nặng tình trạng đau dạ dày (bao tử). Vì vậy, bạn chỉ nên dùng sữa khi cảm thấy quá đau và không nên sử dụng nhiều.

2.3. Mật ong và nghệ

Mật ong và nghệ từ lâu đã được coi là hai vị thuốc dân gian chữa đau dạ dày tốt, thông dụng nhất. Nền y học hiện đại cũng đã có những nghiên cứu để chỉ ra những công dụng của nghệ và mật ong đối với dạ dày. Chính vì thế mà chúng càng được mọi người tin dùng hơn.

Mật ong và nghệ là bài thuốc dân gian trị đau dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trong nghệ có chứa Curcurmin, một chất có tác dụng đặc biệt trong hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm loét, làm lành vết thương và kháng khuẩn rất tốt. Còn mật ong chứa nhiều Vitamin và các khoáng chất cần thiết, giúp kích thích tăng cường hệ miễn dịch trong hệ tiêu hóa để giúp dạ dày được bảo vệ tốt hơn. Không như thế, mật ong còn được coi là một chất kháng sinh tự nhiên, từ đó cân bằng và làm giảm đi axit dịch vị trong dạ dày, giúp giảm các cơn đau dạ dày nhanh chóng.

*Bài thuốc dân gian từ mật ong và nghệ chữa đau dạ dày như sau:

- Chuẩn bị: Dùng tinh bột nghệ và mật ong tự nhiên nguyên chất

- Thực hiện: Sử dụng 15g bột nghệ pha với 1 thìa mật ong đem pha với nước ấm để uống trước mỗi bữa ăn. Mỗi ngày làm 3 lần.

- Cách làm làm rất đơn giản. Mỗi ngày bạn dùng 15g bột nghệ + 1 thìa mật ong pha cùng nước ấm để uống trước bữa ăn. Bạn cũng có thể nặn nghệ và mật ong thành viên và uống. Sử dụng ngày 3 lần là được.

Với cách này, người bệnh nên dùng liên tục, ít nhất 30 ngày thì các vết thương do viêm loét mới dần khỏi, hệ miễn dịch trong dạ dày cũng ổn hơn, từ đó các cơn đau sẽ dần giảm hẳn.

2.4. Cách làm giảm cơn đau dạ dày bằng cách tập thể dục thể thao

Các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga, tập thái cực quyền là những biện pháp đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Cách luyện tập này sẽ giúp làm tăng nhịp tim, giúp người bệnh điều hòa hơi thở, giảm thiểu các cơn đau đau thắt xuất hiện. Bên cạnh đó, việc tập trung vào bài tập sẽ phần nào giảm bớt cơn đau.

Vận động nhẹ nhàng là cách giảm đau dạ không cần thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu duy trì thói quen này mỗi ngày, nó sẽ giúp cho người bệnh tăng sức bền, tăng độ dẻo dai và luôn căng tràn sức sống với một sức khỏe dồi dào. Nên nhớ, người bị bệnh về dạ dày chỉ nên vận động và tập nhẹ nhàng, tránh tập quá sức. Những bài tập quá nặng sẽ khiến chúng ta bị kiệt sức và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

2.5. Hít thở sâu

Hít thở sâu cũng là một cách giảm đau dạ dày không cần thuốc và kiểm soát cơn đau hiệu quả. Hít thở đúng cách cũng là cách đơn giản để bạn có thể làm chủ được tình hình. Khi hít thở sâu, cơ thể sẽ kích thích quá trình co thắt của dạ dày, giảm thiểu các acid dư thừa có trong dạ dày. Từ đó có thể giúp người bệnh giảm được các triệu chứng đầy bụng, buồn nôn và đặc biệt là các cơn đau ở dạ dày.

Cách thực hiện

Người bệnh ngồi với tư thế thoải mái, hai tay đặt ở bụng

Sau đó từ từ hít một hơi thật sâu bằng mũi

Tiếp tục giữ khí trong bụng từ 3 đến 5s, sau đó từ từ thở chậm ra bằng đường miệng.

Nên lặp lại động tác này nhiều lần trong ngày với thời lượng khoảng 13-15 phút mỗi lần.

Ngoài tác dụng chế ngự cơn đau, cách giảm đau dạ dày không cần thuốc này còn giúp tinh thần thư thái, đầu óc tỉnh táo, cơ thể thư giãn. Bên cạnh đó là các lợi ích khác như: giảm căng thẳng, giải độc tố, tăng khả năng tập trung và giúp kiểm soát tốt hơn các vấn đề về hô hấp.

2.6. Chườm nóng

Mẹo chườm nước nóng được áp dụng với hầu hết các cơn đau ở vùng bụng. Lấy nước nóng, cho vào một chai nhựa hoặc sử dụng túi chườm, đe sử dụng mỗi khi những cơn đau xuất hiện.

Chườm nóng được áp dụng với hầu hết các cơn đau vùng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Sức nóng của nước sẽ giúp lưu lượng máu được lưu thông, giảm sự co bóp cũng như làm dịu đi các cơn đau. Bên cạnh đó, cần đặc biệt nên chú ý giữ ấm tay chân, cổ, tránh bị nhiễm lạnh, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

2.7. Trà hoa cúc

Sử dụng trà hoa cúc làm giảm các cơn đau dạ dày. Cần sử dụng khoảng 10g hoa cúc khô cùng 30ml mật ong tự nhiên. Sau đó đem hoa cúc khô bỏ vào ám, hãm như pha trà bình thường khoảng 15 phút, sau lọc lấy trà rồi pha với mật ong, nên sử dụng khi vẫn còn ấm nóng.

Một tách trà ấm giúp bụng dễ chịu và thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách này sẽ giúp giải nhiệt, kháng viêm và chống lại các cơn co thắt ở dạ dày rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng nó như trà hàng ngày hoặc có thể sử dụng bất cứ khi nào bị đau.

Trên đây là những cách làm giảm cơn đau dạ dày hiệu quả mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà và không cần dùng thuốc. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên sắp xếp một chế độ ăn uống và sinh hoạt thật hợp lý để giảm thiểu tần suất các cơn đau dạ dày.