Tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng bệnh suy nhược thần kinh

Sức khỏe 24/03/2020 19:16

Bệnh suy nhược thần kinh gây ra tình trạng mất tập trung ở nhiều người. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng của bệnh qua bài viết sau.

Nội dung bài viết

Bệnh suy nhược thần kinh là tình trạng phổ biến hiện nay, nguyên nhân thường do những chấn thương về tâm lý. Tình trạng này gây ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập, làm việc và những sinh hoạt đời sống hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về bệnh suy nhược thần kinh cũng như tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng này.

Benh suy nhuoc than kinh
Tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng bệnh suy nhược thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh suy nhược thần kinh là gì?

Suy nhược thần kinh là một trong những tình trạng phổ biến thường gặp liên quan đến sức khỏe tâm thần. Bệnh suy nhược thần kinh còn có nhiều tên gọi  khác như là chứng loạn thần kinh tim, hội chứng gắng sức, suy nhược mạn tính, bệnh tim mạch chức năng, suy nhược thần kinh tim, suy nhược thần kinh bán cấp, suy nhược thần kinh nguyên phát và tim dễ kích thích.

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Suy nhược thần kinh là tình trạng có liên quan đến sức khỏe tâm thần - Ảnh minh họa: Internet

Suy nhược thần kinh bao gồm các triệu chứng tương tự như bệnh tim nhưng khi khám lại không phát hiện bất thường gì về sinh lý. Hiện nay, các bác sĩ xem tình trạng này như là một biểu hiện của chứng rối loạn lo âu. Do đó, các phương pháp điều trị chủ yếu là thực hiện những thay đổi hoạt động như thay đổi lối sống tích cực hoặc luyện tập thể dục.

Bệnh suy nhược thần kinh nếu không được điều trị đúng cách sẽ  khiến người bệnh rơi vào trầm cảm cùng với những biểu hiện như suy giảm tinh thần, kiệt sức,…

Đối tượng dễ gặp phải chứng suy nhược thần kinh

Suy nhược thần kinh xảy ra hầu hết ở mọi lứa tuổi. Nếu không được điều trị bệnh sớm sẽ dẫn đến các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe. Những đối tượng dễ mắc bệnh suy nhược thần kinh bao gồm

  • Người hay căng thẳng hoặc bị trầm cảm
  • Người nghiện hút thuốc lá, rượu, bia
  • Người lao động trí óc hoặc làm trong môi trường ồn ào và phức tạp
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Suy nhược thần kinh xảy ra hầu hết ở mọi lứa tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên tình trạng suy nhược thần kinh

Nguyên nhân suy nhược thần kinh thường là do những vấn đề tâm lý, căng thẳng, bị stress kéo dài trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể là do những mâu thuẫn hoặc lo âu trong cuộc sống gia đình và môi trường làm việc. Sau một thời gian căng thẳng kéo dài hoặc làm việc quá sức sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh mãn tính và thậm chí là dẫn đến trầm cảm.

Những yếu tố có nguy cơ dẫn đến suy nhược thần kinh đó là:

  • Cơ địa thần kinh yếu
  • Lao động trí óc đến kiệt sức
  • Cuộc sống có nhiều căng thẳng và stress
  • Tiếng ồn hoặc điều kiện làm việc và học tập không tốt
  • Một số bệnh lý viêm nhiễm mãn tính như viêm xoang, viêm loét dạ dày, viêm túi mật,
  • Thường xuyên mất ngủ
  • Chế độ ăn hàng ngày thiếu dinh dưỡng 
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Nguyên nhân suy nhược thần kinh thường là do những vấn đề tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện của suy nhược thần kinh

  • Rối loạn cảm giác: Rối loạn cảm giác làm xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, người tê mỏi, hoa mắt, chán nản, buồn bã. Những triệu chứng này xảy ra và thay đổi theo trạng thái, vì những người bị suy nhược thần kinh thường nhạy cảm và dễ bị ám thị.
  • Rối loạn giấc ngủ: Rối loạn giấc ngủ là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của suy nhược thần kinh. Khi mắc phải tình trạng này, bạn có thể bị mất ngủ, ngủ quá ít hoặc ngủ quá nhiều so với bình thường.
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Rối loạn giấc ngủ là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của suy nhược thần kinh - Ảnh minh họa: Internet
  • Lo âu quá độ: Suy nhược thần kinh khiến cho người bệnh cảm thấy lo âu và dễ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, luôn thấy các vấn đề xảy ra đi vào bế tắc.
  • Tăng nhịp tim: Suy nhược thần kinh sẽ xảy ra khi người bệnh cảm thấy căng thẳng quá độ, điều này sẽ khiến tim đập nhanh hơn và có cảm giác co thắt ở ngực.

Suy nhược thần kinh để lâu có sao không?

Suy nhược thần kinh không gây ảnh hưởng nhiều đến tính mạng, nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống. Nếu bệnh này không được điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới trầm cảm là do suy nhược thần kinh. Trầm cảm thường có biểu hiện chán nản, ăn uống kém, buồn rầu, khó ngủ, mặc cảm và rầu rĩ lâu ngày. Trầm cảm cũng có thể dẫn tới rối loạn về nhận thức hoặc kích thích tăng vận động. Lâu ngày, chứng trầm cảm sẽ trở nên ngày càng nặng hơn và dẫn tới khả năng làm việc cũng như sinh hoạt hàng ngày bị hạn chế.

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Suy nhược thần kinh không gây ảnh hưởng nhiều đến tính mạng - Ảnh minh họa: Internet

Qua những thông tin chia sẻ trên, có thể thấy bệnh suy nhược thần kinh là tình trạng phổ biến trong cuộc sống ngày nay, đặc biệt là đối với những người lao động trí óc nhiều và thường gặp phải những vấn đề về tâm lý. Tình trạng này tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và có thể dẫn đến một số bệnh lý nguy hiểm khác.

Mách bạn triệu chứng suy nhược cơ thể và cách khắc phục

Mách bạn triệu chứng suy nhược cơ thể và cách khắc phục

Triệu chứng suy nhược cơ thể biểu hiện khá rõ rệt nhưng nhiều người không để ý, tình trạng ngày càng có chiều hướng tăng lên trong xã hội hiện nay. Nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe và cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé! 

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