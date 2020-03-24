Những thông tin nhất định phải biết về rối loạn lo âu lan tỏa

Sức khỏe 24/03/2020 18:09

Rối loạn lo âu lan tỏa là một bệnh tâm thần khiến nhiều người lo ngại. Dưới đây là một số thông tin cần biết về bệnh.

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Rối loạn lo âu lan tỏa là một bệnh tâm thần mà nhiều người mắc phải hiện nay. Bệnh thường khởi phát ở các đối tượng trẻ tuổi và dễ trở thành mãn tính nếu không có phương pháp điều trị thích hợp. Tỷ lệ phục hồi của bệnh tương đối thấp nên rất nhiều người lo lắng về căn bệnh này. Dưới đây là một số thông tin cần biết về bệnh.

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Những thông tin nhất định phải biết về rối loạn lo âu lan tỏa - Ảnh minh họa: Internet.

Rối loạn lo âu lan tỏa là gì?

Rối loạn lo âu là một dạng của bệnh lo âu quá mức khiến người bệnh lo lắng, bất an và mệt mỏi. Bệnh nhân không thể kiểm soát được tinh thần, sự lo lắng được lan tỏa đối với mọi sự việc diễn ra xung quanh. Tuy mức độ lo lắng không khiến người bệnh căng thẳng cực độ nhưng lại kéo dài thường xuyên khiến cuộc sống khó khăn và luôn ở trong tình trạng không thể thư giãn.

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Rối loạn lo âu lan tỏa là dạng bệnh lo lắng quá mức - Ảnh minh họa: Internet.

Triệu chứng của rối loạn lo âu

Tuy không có một chẩn đoán cụ thể nào về các triệu chứng chính xác, nhưng bệnh thường được biểu hiện bằng các triệu chứng như:

  • Tinh thần luôn lo lắng, cảm thấy bất an, dễ mệt mỏi, run rẩy và căng thẳng đối với mọi sự việc diễn ra.
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Các dấu hiệu rối loạn lo âu nên biết - Ảnh minh họa: Internet.
  • Đứng trước một vấn đề, người bệnh thường cảm thấy choáng váng, vã mồ hôi, chóng mặt, khó chịu ở vùng ngực và bụng, thậm chí là thấy khó thở.
  • Tâm trạng luôn cảm thấy không thoải mái, tính tình trở nên khó chịu, hay cáu kỉnh.
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Tâm lý thất thường và hay cáu kỉnh là một triệu chứng của bệnh - Ảnh minh họa: Internet.
  • Khó tập trung, đầu óc thường cảm thấy trống rỗng.
  • Một số người còn hay bị căng cơ.
  • Khó ngủ, rối loạn giấc ngủ.

Nguyên nhân gây rối loạn lo âu lan tỏa

Bệnh tương tự như một số bệnh tâm thần khác, các nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bệnh bộc phát có thể do nồng độ các chất hóa học trong não (thường gọi là chất dẫn truyền thần kinh hư serotonin, GABA) bị mất cân bằng. Ngoài ra, một số yếu tố như do di truyền hoặc do ảnh hưởng của môi trường xung quanh cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh.

Hậu quả của bệnh rối loạn lo âu 

Đây là căn bệnh thuộc nhóm chuyên khoa tâm thần, khác biệt hoàn toàn với những cảm giác lo âu thông thường. Bệnh thường kéo dài với tần suất thường xuyên và rất khó kiểm soát. Còn các cảm giác lo lắng thông thường chỉ bộc phát nhất thời tại một thời điểm nào đó.

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Người bệnh có thể dễ bị trầm cảm  - Ảnh minh họa: Internet.

Đây là một bệnh lý khá nặng nề, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Người bệnh sẽ dễ trở nên mệt mỏi, có thể rơi vào trạng thái bi quan, trầm cảm, tiêu cực hơn là một trong những nguyên nhân gây tự sát.

Rối loạn lo âu có chữa được không?

Việc chữa khỏi bệnh hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là sự cố gắng và kiên trì của người bệnh. Tuy tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng tăng nhưng các phương pháp điều trị cũng ngày càng tiên tiến hơn để tối ưu cho các phác đồ chữa bệnh.

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Việc chữa bệnh phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần của người bệnh - Ảnh minh họa: Internet.

Rất nhiều người đã áp dụng các phương pháp điều trị thành công. Tuy nhiên, người bệnh cần có sự phối hợp và kiên trì điều trị để có thể trị bệnh dứt điểm.

Cách chữa bệnh rối loạn lo âu lan tỏa

Một số phương pháp điều trị rối loạn lo âu lan tỏa thường được áp dụng như sau:

Tâm lý trị liệu

Các chuyên gia tâm lý sẽ tư vấn cho bệnh nhân và người nhà để cùng phối hợp nhằm giúp bệnh nhân tháo gỡ các vấn đề là nguyên nhân chính gây nên bệnh. Từ đó, bệnh nhân sẽ dần hồi phục lại trạng thái tinh thần ổn định.

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Liệu pháp tâm lý trị liệu có tác động tích cực đối với người bệnh - Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, các chuyên gia sẽ tư vấn về việc kết hợp một số bài tập trị liệu như: Tập cách thư giãn, hít thở, cách để điều khiển tâm lý, giảm căng thẳng,... Những liệu pháp tâm lý áp dụng thường xuyên sẽ đưa tinh thần của bệnh nhân về trạng thái cân bằng.

Sử dụng thuốc

Một số trường hợp bệnh đã ở mức độ nặng kèm theo nhiều triệu chứng mất kiểm soát thì thường sẽ được kê thêm thuốc. Cơ chế của việc dùng thuốc chủ yếu là để cân bằng các hormone hạnh phúc. 

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Các trường hợp bệnh ở mức độ nặng sẽ được kê thêm thuốc - Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, việc sử dụng thuốc cũng cần kết hợp với phương pháp khác như trị liệu bằng liệu pháp hành vi, đòi hỏi sự phối hợp của người bệnh. Tuy nhiên, liệu pháp điều trị bằng thuốc không tránh khỏi những tác dụng phụ đi kèm. Vì vậy, để áp dụng phương pháp này, bệnh nhân nhất định phải tuân theo sự chỉ dẫn của các chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa.

Trên đây là một số thông tin bạn nhất định phải biết về bệnh rối loạn lo âu lan tỏa. Cuộc sống hiện đại kèm theo nhiều áp lực, căng thẳng trong công việc và cuộc sống cũng tăng lên, các bệnh về thần kinh và tâm thần rất dễ mắc phải. Vì vậy, bạn hãy tham khảo thêm các thông tin này để có biện pháp phòng và chữa bệnh hiệu quả nhất khi không may mắc phải.

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