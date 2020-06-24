Ăn cá rô phi có tốt không? Những lưu ý quan trọng khi ăn cá rô phi để tránh gặp nguy hiểm!

Vậy ăn cá rô phi như thế nào là hợp lý, cách lựa chọn thế nào để đảm bảo an toàn nhưng vẫn thưởng thức được món ăn khoái khẩu mà không phải từ bỏ loại cá này. Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài viết này nhé.

Ăn cá rô phi có tốt không ? Quả thật đối với những người thích ăn cá rô phi mà nói đây là một thắc mắc vô cùng lớn. Thực tế cá rô phi có nhiều chất dinh dưỡng , nhưng ăn cá không đúng cách lại khiến cơ thể rơi vào tình trạng nguy hiểm lúc nào chẳng hay.

Cá rô phi có tác dụng gì? Không chỉ là loại cá giá rẻ, dễ tìm mà thịt cá rô phi là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào. Trong thịt cá có nhiều Protein, acid béo omega-3 (thường được biết đến trong thịt cá hồi), canxi, kali, selen... Có cả vitamin E, B12 cùng nhiều khoáng chất có lợi khác tốt cho sức khoẻ và sự phát triển của cơ thể.

Cá rô phi là loài cá nước ngọt, phổ biến ở nước ta. Với giá thành phải chăng, thịt cá ngọt, ít xương nhỏ chính vì vậy là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Cách chế biến cũng vô cùng đa dạng có thể nấu canh chua, chiên xù, nướng, kho tiêu...

Điều gây được ấn tượng ở loại cá này là nguồn protein rất cao lên đến 15% đáp ứng nhu cầu thiết yếu và cung cấp năng lượng cho cơ thể, tốt cho các tế bào và khối cơ. Ăn cá rô phi có chứa canxi vì vậy giúp xương chắc khoẻ. Selen giúp chống lại oxy hoá và ngăn ngừa ung thư.

Ăn cá rô phi có tốt không?

Ăn cá rô phi có tác dụng gì? Bạn sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng một số nghiên cứu cho thấy, ăn cá rô phi còn tốt cho tim mạch, não bộ, hỗ trợ chị em trong việc giảm cân và chống lại lão hoá nhờ vào vitamin C và E có trong thịt cá.

Với những giá trị dinh dưỡng cao như vậy thì ăn cá rô phi có tốt không? Quả thật không thể phủ nhận những lợi ích quý giá mà cá rô phi đem lại. Tuy nhiên vẫn còn phải lưu ý những vấn đề sau để có cách chọn được nguồn cá an toàn đảm bảo sức khoẻ.

Những nguy hiểm khi ăn thịt cá rô phi nuôi trong môi trường ô nhiễm

Tác dụng của cá rô phi rất tuyệt vời đối với con người. Nhưng việc nuôi cá trong môi trường không đảm bảo lại vô tình khiến cho chúng ta khi ăn loại cá này gặp phải các nguy hiểm đáng tiếc.

Vì hiện nay nguồn cá rô phi tự nhiên rất hiếm. Loại cá này chủ yếu được trong những trang trại, ao hồ là chính.

Một điều mà có lẽ chúng ta không biết là cá rô phi không chỉ được nuôi trong môi trường công nghiệp mà còn thường xuyên tiếp xúc với các chất ô nhiễm hữu cơ trong các trang trại nuôi trồng thuỷ sản.

Những chất này rất nguy hiểm, thấm vào thịt cá, khi con người ăn vào có nguy cơ ung thư cao gấp 10 lần so với ăn thịt cá rô phi tự nhiên.

Môi trường nuôi ô nhiễm khiến việc ăn cá rô phi nguy hiểm đến sức khoẻ

Có những nơi không chỉ nguồn nước nuôi không đảm bảo mà nguồn thức ăn của loài cá rô phi cũng hoàn toàn nguy hại. Thành phần của thức ăn cung cấp cho cá hầu hết là từ phân gà, chất thải thông qua xử lý từ thịt vịt hay thịt lợn.

Như vậy rõ ràng không đảm bảo vệ sinh và an toàn khi con người mua phải những con cá rô phi nuôi theo cách như thế. Vì vậy cũng giải thích được lý do tại sao không nên ăn cá rô phi.

Theo các nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của thịt cá rô phi, trong đó tỷ lệ giữa Omega-6 và Omega-3 thích hợp để cung cấp cho cơ thể người là 2/4. Nhưng trong thịt cá rô phi tỷ lệ này lại chênh lệch khá nhiều, tỷ lệ Omega-6 và Omega-3 ở mức 11/1.

Nếu khi tỷ lệ Omega-6 và Omega-3 ở mức 6/1 đã gây ra những nguy cơ không tốt cho sức khoẻ, dẫn đến tình trạng hen suyễn trầm trọng hơn. Gây ra các bệnh viêm khớp và các bệnh viêm khác trong cơ thể người.

Như vậy tỷ lệ này ở cá rô phi lại vượt ngưỡng cho phép khá cao cũng phần nào giải thích được việc ăn nhiều cá rô phi có tốt không.

Người bị viêm khớp và hen suyễn nên hạn chế ăn cá rô phi

Không chỉ riêng cá rô phi mà tất cả những loại thuỷ sản sống trong môi trường không đảm bảo, thịt cá bị nhiễm kim loại nặng, khi con người ăn phải vô tình tạo nên những ảnh hưởng cho cơ thể không hề mong muốn.

Cơ chế hoạt động của các kim loại nặng trong cơ thể người rất khó đào thải, mà tích tụ lại, lâu dần đến một mức nào đó sẽ bắt đầu gây hại.

Tuỳ theo loại kim loại nặng khác nhau, tác động lên cơ thể cũng có sự khác biệt như bệnh viêm khớp, viêm thận, nhiễm độc, nặng hơn là tai biến mạch máu não thậm chí là dẫn đến tử vong.

Không chỉ có kim loại nặng, nếu thịt cá tồn dư các chất như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh... Khi con người ăn phải những con cá rô phi này sẽ dẫn đến việc bị ngộ độc thực phẩm.

Cách chọn cá rô phi như thế nào?

Cá rô phi là loại cá chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên cần nên hạn chế đối đối với những người bị bệnh viêm khớp, hen suyễn và chỉ nên ăn ở mức vừa phải.

Bên cạnh đó môi trường sống của cá bị ô nhiễm khiến loài cá này trở thành nguồn thực phẩm có hại cho sức khoẻ. Vì vậy quan trọng nhất là những người nội trợ thông thái chọn lựa nguồn thực phẩm uy tín an toàn.

Nên chọn nơi bán cá rô phi uy tín để đảm bảo an toàn

Một số cách chọn cá rô phi tự nhiên mà mọi người có thể tham khảo như sau:

- Cá rô phi trong môi trường nuôi nhốt thường cùng một lứa cho nên nhìn vào hình dáng có sự đồng đều về cân nặng. Cá nuôi thường kém hoạt động, lừ đừ bơi yếu.

- Cá trong môi trường tự nhiên thông thường được bán với số lượng ít, không đồng đều về cân nặng.

- Cá rô phi nuôi thịt cá thường bị bở, không thơm ngon bằng cá tự nhiên. Khi ăn nếu cảm nhận vị cá khác lạ hay thịt cá có mùi hôi thì không nên ăn tiếp. Có thể những chất tồn dư còn trong cơ thể khiến thịt cá có mùi khác bình thường.

- Không nên mua những con cá đã chết.

Đối với chợ truyền thống, đôi khi chúng ta khó thể nào phân biệt hoặc đảm bảo được cá sống trong môi trường trong sạch để bảo vệ sức khoẻ. Nếu có thể bạn nên tìm đến những nơi bán thuỷ hải sản uy tín, được nuôi theo chuẩn VietGap.

Hệ thống các siêu thị, cửa hàng theo tiêu chuẩn sẽ có nguồn cung cấp đảm bảo được an toàn hơn.

Chính vì vậy để đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình đừng ngần ngại chọn nơi uy tín để tìm mua cá rô phi cho dù giá cả có sự chênh lệch, nhưng cũng không quá mức đáng kể.

>>> Xem thêm:

- Giải đáp thắc mắc: Sau sinh có ăn được cá rô phi không?

Mỗi tuần ăn bao nhiêu cá là hợp lý?

Ăn nhiều cá rô phi có tốt không? Dù là loại thực phẩm nào cũng vậy chỉ nên bổ sung với khẩu phần ăn hợp lý mới đem lại lợi ích cho sức khoẻ. Tránh ăn hoài một món trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng thừa chất khiến cơ thể bị quá tải đôi khi là phản tác dụng.

Chỉ nên ăn cá rô phi với khẩu phần ăn vừa đủ

Mỗi tuần cần nên cung cấp khẩu phần có đầy đủ chất dinh dưỡng từ các loại thịt cá. Trong đó thực đơn hợp lý nhất khoảng 2 lần ăn cá trong tuần. Và nên thường xuyên thay đổi các loại cá khác nhau.

Đối với cá rô phi chúng ta chỉ nên ăn khoảng 340g/ tuần. Những người có sức khoẻ yếu, mắc bệnh hen suyễn, viêm khớp hoặc phụ nữ mang thai và cho con bú cần nên hạn chế. Nếu thích ăn cá rô phi chỉ nên ăn với lượng 140 – 280g/ tuần để đảm bảo sức khoẻ.

Ăn cá rô phi có tốt không? Sẽ là rất tốt nếu nguồn gốc nuôi trồng thuỷ sản được đảm bảo môi trường sạch sẽ và theo đúng chuẩn an toàn. Hãy là người tiêu dùng thông minh chọn cho mình những nơi bán đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó chỉ nên ăn cá rô phi ở mức vừa đủ không nên ăn quá nhiều trong một lần.