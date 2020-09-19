Uống sữa đậu nành đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể

Sữa đậu nành là một thức uống đơn giản, dễ tìm nhưng chứa đựng nhiều lợi ích kinh ngạc đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều cũng diễn ra xoay quanh việc uống sữa đậu nành. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu về việc uống sữa đậu nành đúng cách trong bài viết sau.

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là cánh mày râu vì có nhiều tin đồn xoay quanh việc nam giới uống nhiều sữa đậu nành dễ bị “yếu sinh lý”. Tuy nhiên, những chuyển biến xấu khi uống sữa đậu nành chỉ xảy ra nếu bạn dùng không đúng cách mà thôi. Thực tế thì sữa đậu nành vô cùng tốt cho sức khỏe và có nhiều công dụng đáng ngạc nhiên. Vì vậy, câu trả lời là bạn nên dùng sữa đậu nành nhưng phải dùng đúng cách.

Trong sữa đậu nành chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người như: vitamin A, B1, B2, D, PP, K, F và các men có ích cho tiêu hóa. Ngoài ra, sữa đậu nành còn chứa isoflavone giúp bù lại tình trạng thiếu estrogen của phụ nữ có tuổi. Sữa đậu nành cũng cải thiện chứng thừa cholesterol ở đàn ông. Hơn nữa, việc không chứa lactose cũng giúp sữa đậu nành nổi trội hơn các loại sữa khác. Vì khoảng 25% dân số thế giới không thể ngăn chặn đường lactose (lactose không hề tốt cho sức khỏe).

Uống sữa đậu nành có lợi gì?

Về sức khỏe

Sữa đậu nành có tỷ lệ dưỡng chất tương đương sữa bò. Hơn thế, sữa đậu nành chứa protein thực vật, loại protein này phù hợp với trẻ bị dị ứng với sữa bò. Hơn nữa protein thực vật còn có thể làm mất một lượng canxi nhất định trong thận. Ngoài ra, sữa đậu nành còn giúp phòng tránh các loại bệnh nguy hiểm như:

Phòng ngừa loãng xương

Phytoestrogen trong đậu nành có một công dụng tuyệt vời là giúp thúc đẩy cơ thể hấp thu canxi, góp phần chống lại tình trạng loãng xương trong cơ thể bạn. Ở độ tuổi trung niên, nhiều người dễ lâm vào tình trạng loãng xương do bị giảm nồng độ estrogen trong máu và thiếu hụt canxi. Với hàm lượng cao chất dinh dưỡng, uống sữa đậu nành sẽ giúp xương bạn chắc khỏe và giảm tỷ lệ gãy xương.

Với hàm lượng cao chất dinh dưỡng, uống sữa đậu nành sẽ giúp xương bạn chắc khỏe và giảm tỷ lệ gãy xương - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư

Uống sữa đậu nành thường xuyên và đúng cách sẽ giúp phụ nữ ngăn ngừa được ung thư vú vì chứa hàm lượng estrogen rất cao. Bên cạnh đó, Protease Bowman - Birk có trong chất đạm của đậu nành giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư khác. Vì vậy, dùng sữa đậu nành hợp lý có thể giúp chúng ta tránh mắc các chứng bệnh ung thư như: ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp và ung thư đại tràng…

Phòng ngừa các vấn đề tim mạch

Trong sữa đậu nành có những dưỡng chất quý giúp ngăn ngừa hiện tượng máu vón cục (blood clotting). Đồng thời làm giảm các triệu chứng bệnh tim mạch như cholesterol xấu trong máu cao, huyết áp cao, tắc nghẽn động mạch vành và tai biến mạch máu dẫn tới đột quỵ…

Ngoài ra, chất béo bão hòa có trong sữa đậu nành được chứng minh là chất rất có lợi cho cơ thể đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tim mạch. Nó giúp giảm thiểu lượng mỡ máu trong cơ thể, phục hồi sức khỏe khi mệt mỏi và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Về sắc đẹp

Giảm cân

Nhờ lượng đường thấp, lại chứa các acid béo không bão hòa đơn có tác dụng ức chế sự hấp thu chất béo của đường ruột nên sữa đậu nành giúp giảm nguy cơ tăng cân. Hơn nữa việc cung cấp nhiều chất xơ từ sữa đậu nành cũng làm bạn no trong thời gian dài, chống cảm giác thèm ăn.

Việc cung cấp nhiều chất xơ từ sữa đậu nành làm bạn no trong thời gian dài, chống cảm giác thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa da

Sữa đậu nành còn là một “bậc thầy chống lão hóa da” nhờ omega-3, omega-6 và các chất chống oxy hóa. Nó giúp cản trở quá trình lão hóa trên da, cải thiện tính lưu chuyển và linh hoạt của mạch máu. Từ đó cũng giúp cơ thể chống chịu được sự thay đổi của huyết áp.

Uống sữa đậu nành đúng cách như thế nào?

Thời gian uống

Bạn có thể dùng sữa đậu nành bất kỳ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất thì nên uống vào 2 thời điểm: sau buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 1 – 2 tiếng. Với buổi sáng, cơ thể sẽ hấp thu dưỡng chất từ sữa đậu nành tốt hơn. Còn buổi tối thì giúp isoflavones trong sữa đậu nành được hấp thu vào cơ thể dễ dàng, hơn nữa còn giúp kiểm soát tốt sự tái tạo mỡ vào ban đêm, hỗ trợ cho người muốn giảm cân.

Đối tượng nên uống

Sữa đậu nành mang lại những lợi ích tuyệt vời cho tất cả mọi người nếu biết dùng đúng cách. Nó đặc biệt tốt cho phụ nữ và trẻ em nhưng với nam giới cần thận trọng hơn và không nên uống nhiều.

Sữa đậu nành đặc biệt tốt cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống

Sữa đậu nành chỉ có thể uống chín vì nếu chưa nấu chín sẽ chứa chất độc, dễ gây trở ngại cho quá trình chuyển hoá protein, từ đó dẫn đến hiện tượng ngộ độc. Không chỉ vậy, trong lúc nấu sữa đậu nành, nên mở nắp vung để các chất có hại trong sữa đậu có thể theo khói tản ra ngoài. Bạn cũng không nên uống sữa đậu nành khi đói và nên dùng sau khi ăn sáng từ 1-2 giờ. Bạn cũng không được cho trứng gà vào đun sôi với sữa đậu nành để uống. Lý do là chất trypsin của sữa đậu nành và protein có tính miễn dịch trong trứng gà khi kết hợp với nhau sẽ sinh ra một chất ảnh hưởng đến sự hấp thụ của cơ thể.

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Sữa đậu nành chỉ có thể uống chín vì sữa đậu nành chưa nấu chín có chứa chất độc - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận những lợi ích thiết thực của sữa đậu nành với sức khỏe con người. Nhưng khi sử dụng bạn cần hết sức lưu ý về cách dùng cũng như liều lượng để đảm bảo an toàn. Mong những chia sẻ về việc uống sữa đậu nành đúng cách có thể giúp ích cho các bạn.