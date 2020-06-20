Giải đáp: Bà bầu uống sữa đậu nành có tốt không?

Để con yêu phát triển và chào đời khỏe mạnh, việc bổ sung thêm sữa trong suốt thai kỳ là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được loại sữa phù hợp không phải đơn giản. Có bầu uống sữa đậu nành được không? Bà bầu uống sữa đậu nành ảnh hưởng gì không? là thắc mắc của rất nhiều mẹ bầu . Trong các loại sữa cho bà bầu thì sữa đậu nành sẽ vừa có lợi, vừa có hại nên mẹ bầu hãy đọc kỹ bài viết sau nếu đang có ý định muốn chọn loại sữa này.

Sữa đậu nành khá dồi dào các chất dinh dưỡng cần thiết. Nếu mẹ bầu nào không bị dị ứng và có thể uống sữa đều đặn theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, thì sữa đậu nành không những không gây hại mà còn giúp bổ sung năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Từ đó sẽ giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh và bình thường. Tối đa mẹ bầu có thể uống 4 cốc sữa đậu nành/ngày.

Sữa đậu nành cũng chứa lượng chất xơ có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu đồng thời giảm nguy cơ táo bón thường gặp ở bà bầu.

Sữa đậu nành bổ sung một lượng protein đủ lớn cho bà bầu. Không chỉ vậy, lượng protein trong đậu nành lại cực kỳ tốt hơn các nguồn protein động vật bởi nó không chứa nhiều cholesterol hay chất béo có hại.

Sữa đậu nành vừa tốt và vừa không tốt cho bà bầu. Nếu mang thai mà uống sữa đậu nành đúng cách thì không những không có hại gì cho thai nhi mà còn giúp sức khỏe của mẹ và bé được nâng cao. Hãy cùng xem bà bầu uống sữa đậu nành có tác dụng gì.

Mẹ bầu không nên uống quá 4 cốc sữa đậu nành/ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành tương đối tốt cho phụ nữ mang thai, miễn là mẹ bầu biết cách tiêu thụ điều độ. Bởi hệ miễn dịch của mẹ bầu thường yếu hơn so với người bình thường, dễ bị ốm nghén. Do đó, mẹ bầu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước xem liệu có nên uống sữa đậu nành không. Nếu uống sữa sai cách, phản khoa học sẽ làm tăng nguy cơ mắc phải các bệnh lý cho mẹ và bé qua đường thực phẩm.

Tác dụng phụ nếu dùng sữa đậu nành sai cách khi mang thai

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng cao, sữa đậu nành có thể gây ra các tác dụng phụ và rắc rối đối với sức khỏe mẹ bầu. Hàm lượng isoflavone trong đậu nành có chức năng giống với hormone estrogen, từ đó nó có thể hạn chế khả năng hoạt động của estrogen. Theo một nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể động vật, nếu dùng quá nhiều sữa đậu nành có thể hình thành nên các khối u hoặc thai nhi dị dạng.

Sữa đậu nành có thể gây tác dụng phụ và không ít rắc rối cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Một số thai phụ có thể bị dị ứng phát ban, nôn mửa, khó thở, chóng mắt,... do uống sữa đậu nành quá thường xuyên và không đúng liều lượng. Loại sữa này có thể dẫn đến triệu chứng tai biến và gây tử vong.

Chất Isoflavone có trong đậu nành còn có thể khiến mẹ bầu bị đau nửa đầu. Tuy chưa có báo cáo nào phản đối mẹ bầu uống sữa đậu nành nhưng tốt nhất, mẹ bầu không nên uống quá nhiều loại sữa này để giảm nguy cơ dị ứng bẩm sinh cho bé yêu.

Thời điểm nào là tốt nhất để uống sữa đậu nành khi mang thai?

Các chuyên gia cho rằng mẹ bầu có thể uống sữa đậu nành khi mình muốn, trừ duy nhất một thời điểm, đó chính là lúc mẹ cảm thấy đói bụng. Bởi việc uống sữa đậu nành lúc đói sẽ khiến hàm lượng dinh dưỡng trong sữa chuyển hết thành nhiệt lượng, cơ thể sẽ hấp thụ hết và mất tác dụng của sữa.

Mẹ bầu có thể uống sữa đậu nành khi muốn, trừ lúc đói - Ảnh minh họa: Internet

Để sữa có tác dụng tốt nhất, bà bầu nên ăn kèm bánh mì hoặc thực phẩm nhiều tinh bột khi uống sữa.

Dưới đây là vài lưu ý thêm:

Không uống quá nhiều: Cụ thể là mẹ bầu chỉ nên uống ít hơn 500ml sữa đậu nành/ngày. Không nên cùng lúc uống quá nhiều. Việc uống quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu và làm giảm sự hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.

Đun sôi trước khi uống: Sữa đậu nành nếu chưa chín kỹ thường sinh ra chất độc hại, có thể gây buồn nôn, đau bụng,...

Không nên uống sữa đậu nành và ăn trứng cùng lúc: Chất trypsin có trong sữa đậu nành sẽ kết hợp với Protein trong trứng gây kết tủa, ngăn cản việc cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng.

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Không nên uống sữa đậu nành và ăn trứng cùng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Không uống cùng đường nâu: Axit hữu cơ trong đường nâu khi kết hợp với Protein trong đậu nành sẽ phá hủy hàm lượng dinh dưỡng trong sữa, ảnh hưởng không tốt tới khả năng tiêu hóa.

Như vậy, bài viết đã giúp bạn biết được bà bầu uống sữa đậu nành có tốt không. Để con yêu phát triển toàn diện, lớn lên khỏe mạnh, mong rằng các mẹ bầu sẽ tuân thủ những lưu ý trong việc sử dụng sữa đậu nành.