Đậu nành rất tốt cho sức khỏe nhưng sẽ gây tác dụng ngược đối với những trường hợp không được uống sữa đậu nành dưới đây.

Đậu nành được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, giảm cân, đẹp da... Tuy nhiên, có những trường hợp không được uống sữa đậu nành nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe. 1. Người bị sỏi thận, viêm thận Người mắc các bệnh về thận không nên uống sữa đậu nành. Vì trong sữa đậu nành có chứa chất Oxalat khi kết hợp với canxi trong thận dễ tạo thành sỏi thận.

Sữa đậu nành có ảnh hưởng không tốt đối với người bị viêm thận, sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, sữa đậu nành rất giàu protein không thích hợp với những người bị viêm thận, bởi các chất chuyển hóa có trong thực phẩm này sẽ làm tăng gánh nặng cho thận. 2. Người đang uống kháng sinh Những người đang dùng kháng sinh có chứa chất erythromycin không được uống cùng một lúc với sữa đậu nành vì dễ sinh ra phản ứng hóa học.

Cách tốt nhất là kiêng uống sữa đậu nành trong thời gian đang điều trị bệnh với thuốc kháng sinh hoặc giãn cách thời gian uống 2 loại tối thiểu là 1 tiếng. Thuốc kháng sinh dễ sinh phản ứng với sữa đậu nành - Ảnh minh họa: Internet 3. Người mắc bệnh Gout Trong sữa đậu nành chứa chất purine (do đậu nành nghiền nát chế biến thành). Vì vậy người bị Gout cũng nằm trong danh sách trường hợp không được uống sữa đậu nành.

Sữa đậu nành không tốt với bệnh nhân Gout - Ảnh minh họa: Internet 4. Người bị bệnh đường ruột, dạ dày Sữa đậu nành có tính hàn không tốt cho hệ tiêu hóa. Những người có tiền sử mắc bệnh về đường ruột, dạ dày cần hết sức lưu ý. Nguyên nhân gây ra hiện tượng chướng bụng, tiêu chảy là do sữa đậu nành sinh ra khí dưới tác dụng của một loại chất xúc tác khác. Người bị bệnh dạ dày dễ bị tiêu chảy, đầy hơi khi uống sữa đậu nành - Ảnh minh họa: Internet Người bị viêm dạ dày nặng cần tránh tất cả các loại thực phẩm được chế biến từ đậu để tránh kích thích acid dạ dày bài tiết quá nhiều khiến cho dạ dày, đường ruột chướng khí, đầy hơi. Sữa đậu nành có chứa nhiều dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe, đồng thời còn làm đẹp da, tăng kích thước vòng một của nữ giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại thực phẩm này.

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