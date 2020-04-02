Theo lời khuyên của các bác sĩ, bạn không nên sử dụng hộp nhựa có chất liệu PP, PE để đựng thức ăn khi quay trong lò vi sóng. Nhiệt độ nóng chảy của các chất liệu này rất thấp dẫn đến tình trạng khi quay ở nhiệt độ cao, thức ăn bị thôi nhiễm từ những chất có hại trong hộp nhựa dẫn đến nguy cơ mắc ung thư gan, ung thư dạ dày .

Hiện nay, số người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng. Ai cũng sợ mắc căn bệnh quái ác này nhưng lại không biết rằng có những hành động sai lầm trong sinh hoạt hàng ngày là thói quen gây ung thư nguy hiểm.

Để đảm bảo sức khỏe , chúng ta nên sử dụng hộp nhựa có nhiệt độ nóng chảy cao tới 300 độ hoặc chuyển sang các loại hộp làm từ chất liệu khác như sứ, thủy tinh.

2. Không đeo khẩu trang khi cọ bồn cầu

Các loại chất tẩy rửa có công dụng làm sạch mảng bám, vết bẩn, tuy nhiên ít ai biết rằng thành phần chính để làm nên các loại chất tẩy có chứa Formaldehyde, clorua gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh thậm chí có thể khiến não bị tổn thương mạnh.

Khi sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch bồn cầu mà đeo khẩu trang, các chất độc hại sẽ xộc thẳng lên mũi gây hoa mắt chóng mặt tức thời. Nếu kéo dài, bạn có thể bị xuất huyết não vô cùng nguy hiểm.

Chất tẩy rửa có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, khi vệ sinh nhà tắm đặc biệt là bồn cầu chúng ta cần chú ý đeo khẩu trang, đeo găng tay và thao tác nhanh (lưu ý đổ một lượng chất tẩy rửa vừa phải và đổ từ từ vào bồn cầu).

3. Để chung thực phẩm chín và sống trong tủ lạnh

Đây là thói quen gây ung thư phổ biến ở nhiều gia đình. Việc để chung thức ăn sống và thức ăn chín trong tủ lạnh có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Để chung thực phẩm chín và sống là thói quen gây nguy hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vi khuẩn độc hại trong thực phẩm sống dễ dàng xâm nhập vào thực phẩm chín, từ đó men theo đường dạ dày để vào cơ thể dẫn tới nguy cơ mắc ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan.

Bên cạnh đó, thực phẩm chín để trong tủ lạnh được nấu lại nhiều lần sẽ sản sinh ra chất nitric, nếu để tích tụ lâu ngày sẽ khiến người ăn có thể bị ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, ung thư gan.

Cách tốt nhất là chúng ta nên để thực phẩm sống ở ngăn đá, thực phẩm chín để ở ngăn mát (lưu ý không nên để thực phẩm chín trong tủ lạnh quá 2 ngày).