Bật mí công dụng tuyệt vời của lá ngải cứu đối với sức khỏe, chị em chớ nên bỏ qua

Sống khỏe 02/01/2020 06:27

Ngải cứu từ trước đến nay luôn được xem là loại thảo dược tốt cho sức khỏe. Đặc biệt lá ngải cứu có những công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết.

Ngải cứu thường được dùng trong các món ăn hàng ngày hoặc để làm thuốc. Không chỉ ngon,ngải cứu còn có tác dụng thần kỳ với sức khỏe của bạn nếu sử dụng hợp lý. 

1. Điều hòa kinh nguyệt

Chu kỳ nguyệt san của phụ nữ có ảnh hưởng đến vấn đề sinh nở sau này, vì vậy khi thấy có dấu hiệu chậm kinh, rối loạn kinh nguyệt thì chị em nên tìm cách khắc phục ngay lập tức.

Lá ngải cứu có khả năng cân bằng nội tiết tố nữ và điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng cũng như nhiều vấn đề khác.

la ngai cuu 1
Lá ngải cứu giúp điều hòa kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Trước khi có kinh 1 tuần (hoặc nếu bị rối loạn kinh nguyệt thì từ ngày "đèn đỏ" cho đến khi kết thúc) pha lá ngải cứu với nước sôi và uống mỗi ngày. Làm như vậy liên tục trong 6 tháng sẽ giúp cân bằng nội tiết nữ trở lại.

2. Giúp máu lưu thông lên não

Đối với những ai hay bị đau đầu, chóng mặt, lá ngải cứu có tác dụng tuyệt vời trong việc giúp giảm đau đầu kinh niên lâu năm.

Cách sử dụng: Có thể pha nước ngải cứu cùng mật ong để uống mỗi ngày hoặc rán trứng gà với lá ngải cứu, đảm bảo sau 1 tuần sẽ cải thiện được tình trạng đau đầu.

la ngai cuu 2
Món trứng rán ngải cứu có thể giúp chữa đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

3. Kén ăn, cơ thể suy nhược

Với trường hợp này thì lá ngải cứu thường được sử dụng để hầm cùng gà ác, giúp tăng sức đề kháng, bổ khí, tăng cân.

Cách sử dụng: Hầm 1 con gà ác với lá ngải cứu, táo tàu, đinh quy (mua ở tiệm thuốc bắc), lê cắt miếng nhỏ và ăn liên tục trong vòng 2 tuần (nếu cảm thấy ngán thì cách 2-3 ngày ăn một lần).

la ngai cuu 3
Ngải cứu hầm gà ác rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là món ăn dành cho bà bầu để giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, cứng cáp hơn.

4. Trị bong gân, đau xương khớp

Trong trường hợp bị bong gân hoặc đau xương khớp nhẹ, bạn có thể dùng lá ngải cứu để làm giảm đau cấp tốc.

la ngai cuu 4
Lá ngải cứu có thể giúp giảm đau cấp tốc - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Rửa sạch lá ngải cứu sau đó bỏ thêm ít muối trắng, đổ nước nóng và chườm lá ngải cứu lên vùng da bị đau, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức.

Những trường hợp không được dùng lá ngải cứu

Bên cạnh những công dụng tốt, lá ngải cứu cũng gây ra những tác dụng phụ và không nên sử dụng với những trường hợp sau đây:

- Người mắc bệnh đường ruột: Lá ngải cứu giúp nhuận tràng, tiêu hóa tốt, chính vì vậy không được sử dụng khi bị mắc bệnh đường ruột kẻo bệnh nặng hơn.

- Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu: Không nên ăn lá ngải cứu ở giai đoạn đầu để tránh bị sảy thai.

- Người bị viêm gan B: Trường hợp này cũng không nên ăn lá ngải cứu vì không tốt cho người bệnh, làm cản trở quá trình điều trị bệnh.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không?

Bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không?

Gà hầm ngải cứu là một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ cho những người yếu mệt, mới ốm dậy hay phụ nữ mang thai. Tuy nhiên đã từng có một số trường hợp mẹ bầu sau khi ăn ngải cứu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo. Vì vậy, dù là món ăn bổ dưỡng nhưng nhiều mẹ cũng rất băn khoăn với câu hỏi bà bầu có được ăn gà hầm ngải cứu không? Hãy cùng xem câu trả lời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   trị rong kinh bằng ngải cứu ngải cứu bài thuốc dân gian

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?