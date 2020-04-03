Ở nhà mùa dịch Covid-19, hãy loại bỏ ngay những thói quen xấu này để không rước bệnh vào người

Sống khỏe 03/04/2020 07:04

Để phòng chống Covid-19, các chuyên gia sức khỏe khuyên mọi người cần loại bỏ những thói quen xấu dưới đây khi ở nhà.

Giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành, biện pháp hiệu quả để bảo vệ bản thân và gia đình chính là hạn chế ra đường. Khi ở nhà, bạn cần loại bỏ ngay những thói quen xấu này để tránh rước bệnh vào người.

Không dọn dẹp nhà cửa

Đôi khi vì công việc quá bận rộn mà chúng ta không có đủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Đồ đạc bày bừa lộn xộn trong nhà có thể tiềm ẩn những mầm bệnh rất nguy hiểm. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình, bạn cần dọn dẹp nhà sạch sẽ.

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Hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để tránh những mầm bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tạo cho mình không gian sống thoáng mát, không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, sự bừa bộn sẽ khiến bạn luôn cảm thấy khó chịu, mang lại cảm xúc tiêu cực. 

Để nhà cửa luôn được gọn gàng, sạch sẽ mỗi tối bạn hãy dành 10 phút để dọn dẹp những vật dụng không cần thiết. Tránh tích trữ quá nhiều đồ đạc quá hạn sử dụng làm mất diện tích cho căn nhà của mình.

Không giặt sạch giày dép

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Giặt sạch giày dép để hạn chế nguy cơ lây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đều nhớ phải rửa tay khi ra ngoài về nhưng lại quên mất việc giặt sạch giày dép cũng là một cách tránh nguy cơ lây Covid-19. 

Theo một nghiên cứu của Đại học Arizona (Mỹ), mặt ngoài của giày chứa khoảng 421.000 vi khuẩn, còn bên trong là 2.800 vi khuẩn. Vậy nên trong mùa dịch Covid-19 này, các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên mang giày dép vào nhà hoặc chưa sát khuẩn sau khi đi ra ngoài.

Đóng kín rèm cửa

Chúng ta đều biết rằng để tránh lây lan Covid-19, bạn cần hạn chế tiếp xúc và tụ tập nơi đông người. Nhưng không có nghĩa là bạn cẩn thận đến mức đóng kín rèm cửa. 

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Không nên đóng kín rèm cửa suốt cả ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó bạn nên mở rèm để ánh nắng tràn vào trong nhà. Bởi ánh nắng mặt trời đóng vai trò rất quan trọng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Ngoài ra, ánh sáng cũng giúp bạn ngủ ngon hơn và giảm huyết áp.

Cần làm gì để phòng chống Covid-19 an toàn?

Để phòng chống Covid-19, bạn cần vệ sinh cá nhân thường xuyên. Tạo cho mình thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thêm vào đó cần giữ vệ sinh răng miệng, tắm rửa sạch sẽ để ngừa lây nhiễm các bệnh về tai, mũi, họng và bệnh về da.

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Vệ sinh tay sạch sẽ là biện pháp bảo vệ bản thân tốt nhất để phòng tránh Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Với tình hình dịch đang diễn ra phức tạp hiện nay, bạn cần trang bị cho mình và nhắc nhở người thân đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, rửa tay bằng nước sạch và bổ sung cho cơ thể các chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng.

Đồng thời, việc tập luyện thể dục thể thao cũng cần được tăng cường để bảo vệ cơ thể khỏi những vi khuẩn gây bệnh. Cơ thể có sức đề kháng tốt sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm.

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Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Chỉ cần áp dụng những thói quen tốt này mỗi ngày, đảm bảo bạn sẽ sống khỏe, sống thọ.

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Từ khóa:   thói quen xấu bệnh truyền nhiễm Covid-19

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