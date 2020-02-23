Dấu hiệu tưởng chừng đơn giản nhưng lại cảnh báo bệnh viêm gan nguy hiểm

Sống khỏe 23/02/2020 07:33

Viêm gan là căn bệnh rất nguy hiểm nếu bệnh nhân không phát hiện và điều trị kịp thời. Dưới đây là những triệu chứng bệnh viêm gan bạn cần phải biết.

Việc phát hiện sớm là một yếu tố vô cùng quan trọng, giúp bệnh nhân chữa trị kịp thời. Khi cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác thường, dù đơn giản nhưng bạn chớ chủ quan vì có thể bạn đã mắc bệnh viêm gan nguy hiểm.

Đây là 4 triệu chứng bệnh viêm gan bạn nên nắm rõ để bảo vệ sức khỏe:

1. Không muốn ăn, có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ

Theo các bác sĩ, khi mắc căn bệnh viêm gan, sự hiện diện của virus sẽ làm hại các tế bào gan bình thường. Từ đó, gan bị tổn thương, ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng tiêu hóa chất béo.

Đây là lý do tại sao bệnh nhân mắc bệnh viêm gan lại có cảm giác không muốn ăn và sợ mùi của một số thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ. Điều này là do virus viêm gan ẩn náu trong cơ thể khiến chức năng tiêu hóa rơi vào tình trạng rối loạn, làm bệnh nhân không ăn được hoặc chán ăn.

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Chán ăn là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh viêm gan - Ảnh minh họa: Internet

2. Màng cứng ở mắt, da, nước tiểu chuyển sang màu vàng

Một trong những triệu chứng bệnh viêm gan phổ biến khác là màng cứng ở mắt, da, nước tiểu chuyển sang màu vàng. Những bệnh nhân mắc căn bệnh này khi xét nghiệm máu sẽ thấy mức độ bilirubin tiếp tục tăng. Bilirubin là một loại sắc tố chính trong mật, có màu vàng cam.

Khi bilirubin tăng, các triệu chứng ban đầu của bệnh viêm gan dễ nhận thấy vào thời điểm này là màu sắc của da, lòng trắng mắt và nước tiểu chuyển sang màu vàng.

3. Bị sốt không rõ nguyên nhân

Một triệu chứng điển hình của căn bệnh viêm gan là cơ thể bị sốt không rõ nguyên nhân. Khoảng nửa số bệnh nhân mắc viêm gan có nhiệt độ cơ thể từ 38°C đến 39°C. Cơn sốt có thể kéo dài khoảng 3 ngày, một số bệnh nhân khác có thể sốt lâu hơn, khoảng 4-5 ngày.

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Một triệu chứng khác của căn bệnh viêm gan là sốt không rõ nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng sốt này tưởng chừng đơn giản nhưng lại cảnh báo những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi bị sốt không rõ nguyên nhân, bạn nên đến bệnh viện thăm khám ngay lập tức.

4. Vùng gan có cảm giác đau âm ỉ, có thể bị sưng trướng

Các chuyên gia khuyến cáo rằng sự xuất hiện cảm giác đau âm ỉ và sưng ở vùng gan chính là triệu chứng phổ biến ở các bệnh nhân viêm gan. Một số người sẽ cảm thấy đau và khó chịu giống như châm cứu ở vùng gan.

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Đau âm ỉ vùng gan là một triệu chứng phổ biến của căn bệnh viêm gan - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các triệu chứng bệnh viêm gan trong giai đoạn đầu. Khi một trong những triệu chứng này, hoặc cùng lúc nhiều triệu chứng xuất hiện, bạn cần đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Bởi phát hiện sớm và điều trị kịp thời là cách tốt nhất để chữa khỏi bệnh.

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Gan chịu trách nhiệm lọc thải độc tố dư thừa nên nếu gan gặp vấn đề thì chắc chắn cơ thể của bạn sẽ chất chứa rất nhiều độc tố gây hại.

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