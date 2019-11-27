Vừng đen - Loại hạt bán đầy ngoài chợ nhưng có khả năng bảo vệ gan, chống lão hóa kỳ diệu

Sống khỏe 27/11/2019 04:33

Hạt vừng đen là loại thực phẩm rất đỗi bình thường và quen thuộc nhưng lại có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Hạt vừng có hai loại là hạt vừng trắng và hạt vừng đen. Nhiều gia đình thường chọn hạt vừng trắng vì tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ xem nhẹ hạt vừng đen bởi những giá trị dinh dưỡng mà nó đem lại. Sau khi biết ăn vừng đen có tác dụng gì, chắc chắn bạn sẽ phải chạy ngay ra ngoài chợ để mua về dùng.

hat vung den 1
Hạt vừng trắng và hạt vừng đen đều có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

1. Tốt cho sự phát triển của não bộ

Hạt vừng đen chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất béo, chất xơ, protein, canxi và sắt. Nó không chỉ giàu axit béo không bão hòa mà còn chứa nhiều thành phần khác như vitamin E, axit folic, niacin… Đây đều là những thành phần rất tốt cho sự phát triển của não bộ.

Vì thế, các bà nội trợ đừng quên dùng vừng đen để chế biến thành các món ăn ngon cho cả gia đình.

2. Bảo vệ gan

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hạt vừng đen có đặc tính chống oxy hóa, có thể điều chỉnh sự chuyển hóa các chất béo, làm giảm choresterol trong cơ thể giúp bảo vệ gan hiệu quả.

hat vung den 2
Hạt vừng đen là loại thực phẩm bảo vệ gan cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, hạt vừng đen còn rất tốt sau khi bạn uống rượu. Nó có thể điều chỉnh hoạt động của các enzyme, chuyển hóa ethenol và lipid. Từ đó làm giảm tổn thương gan cấp tính, chống lại tổn thương gan mãn tính và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Do đó, trước và sau khi uống rượu, bia và các chất có cồn, bạn nên ăn một chút hạt vừng đen để bảo vệ gan tốt hơn.

3. Duy trì cân nặng và đẹp da

Ăn hạt vừng đen mỗi ngày sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối. Ngoài các dưỡng chất và nguồn vitamin dồi dào, vừng đen còn có khả năng đốt mỡ thừa, giảm lượng calo từ lượng thức ăn hàng ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong vừng đen sẽ giúp phá hủy liên kết của gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Vì thế, chỉ cần uống một cốc nước hạt vừng đen hàng ngày, da bạn sẽ đẹp và săn chắc hơn.

hat vung den 3
Món bánh vừng đen ngon miệng và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do kích thước nhỏ nên việc hấp thu các chất dinh dưỡng từ hạt vừng đen thường ít hiệu quả. Để nâng cao lợi ích của loại hạt này, bạn nên tán chúng thành bột và chế biến thành các món ăn ngon miệng như làm các món bánh, nước sốt vừng đen…

Với những lợi ích tuyệt vời này, bạn đừng bỏ qua hạt vừng đen trong thực đơn của gia đình mình nhé.

4 thói quen buổi sáng gây tổn hại khủng khiếp cho gan, nhiều người Việt cứ vô tư làm

4 thói quen buổi sáng gây tổn hại khủng khiếp cho gan, nhiều người Việt cứ vô tư làm

Gan đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chăm sóc gan đúng cách. Đặc biệt, có 4 thói quen gây hại cho gan vào buổi sáng mà bạn cần tránh.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo vệ gan ăn vừng đen có tác dụng gì vừng đen

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 42 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?