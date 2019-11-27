Vừng đen - Loại hạt bán đầy ngoài chợ nhưng có khả năng bảo vệ gan, chống lão hóa kỳ diệu

Hạt vừng có hai loại là hạt vừng trắng và hạt vừng đen . Nhiều gia đình thường chọn hạt vừng trắng vì tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ xem nhẹ hạt vừng đen bởi những giá trị dinh dưỡng mà nó đem lại. Sau khi biết ăn vừng đen có tác dụng gì , chắc chắn bạn sẽ phải chạy ngay ra ngoài chợ để mua về dùng.

Vì thế, các bà nội trợ đừng quên dùng vừng đen để chế biến thành các món ăn ngon cho cả gia đình.

Hạt vừng đen chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất béo, chất xơ, protein, canxi và sắt. Nó không chỉ giàu axit béo không bão hòa mà còn chứa nhiều thành phần khác như vitamin E, axit folic, niacin… Đây đều là những thành phần rất tốt cho sự phát triển của não bộ.

2. Bảo vệ gan

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hạt vừng đen có đặc tính chống oxy hóa, có thể điều chỉnh sự chuyển hóa các chất béo, làm giảm choresterol trong cơ thể giúp bảo vệ gan hiệu quả.

Hạt vừng đen là loại thực phẩm bảo vệ gan cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, hạt vừng đen còn rất tốt sau khi bạn uống rượu. Nó có thể điều chỉnh hoạt động của các enzyme, chuyển hóa ethenol và lipid. Từ đó làm giảm tổn thương gan cấp tính, chống lại tổn thương gan mãn tính và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Do đó, trước và sau khi uống rượu, bia và các chất có cồn, bạn nên ăn một chút hạt vừng đen để bảo vệ gan tốt hơn.

3. Duy trì cân nặng và đẹp da

Ăn hạt vừng đen mỗi ngày sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối. Ngoài các dưỡng chất và nguồn vitamin dồi dào, vừng đen còn có khả năng đốt mỡ thừa, giảm lượng calo từ lượng thức ăn hàng ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong vừng đen sẽ giúp phá hủy liên kết của gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Vì thế, chỉ cần uống một cốc nước hạt vừng đen hàng ngày, da bạn sẽ đẹp và săn chắc hơn.

Món bánh vừng đen ngon miệng và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do kích thước nhỏ nên việc hấp thu các chất dinh dưỡng từ hạt vừng đen thường ít hiệu quả. Để nâng cao lợi ích của loại hạt này, bạn nên tán chúng thành bột và chế biến thành các món ăn ngon miệng như làm các món bánh, nước sốt vừng đen…

Với những lợi ích tuyệt vời này, bạn đừng bỏ qua hạt vừng đen trong thực đơn của gia đình mình nhé.