4 thói quen buổi sáng gây tổn hại khủng khiếp cho gan, nhiều người Việt cứ vô tư làm

Sống khỏe 20/11/2019 04:48

Gan đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chăm sóc gan đúng cách. Đặc biệt, có 4 thói quen gây hại cho gan vào buổi sáng mà bạn cần tránh.

Bia rượu là nguyên nhân khiến gan tổn thương nhưng không phải là duy nhất. Có 4 thói quen buổi sáng gây hại cho gan đặc biệt nghiêm trọng.

1. Ngủ không đủ giấc hoặc thức đến sáng

Ngày nay, có quá nhiều trò chơi giải trí cho con người, đặc biệt đối với giới trẻ. Khi đó, thời gian ngủ bị rút ngắn lại. Hành động thức đêm khiến bạn ngủ không đủ giấc có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến gan.

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Thói quen thức đến sáng gây hại cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học cho biết quá trình ngủ giúp cơ thể tự sửa chữa. Thói quen ngủ quá muộn hoặc thức đến sáng sẽ khiến chế độ này bị ảnh hưởng làm giảm sức đề kháng và quá trình tái tạo sức khỏe của gan vào ban đêm.

Do đó, hãy ngủ đủ giấc (ngủ đủ 7 – 8h/ngày và ngủ trước 11h đêm) để gan bài tiết độc tố hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe cơ thể.

2. Nhịn tiểu là thói quen gây hại cho gan

Nhiều người có thói quen ngủ nướng vào buổi sáng, đặc biệt là vào ngày nghỉ. Thậm chí, dù đã thức dậy nhưng họ vẫn cố nhịn tiểu vì không muốn ra khỏi giường. Thực tế, đây là một thói quen gây hại cho gan. Khi bàng quang đầy nước tiểu, bạn sẽ có cảm giác muốn bài tiết ra ngoài. Hành động nhịn tiểu sẽ gây nguy hiểm đối với cơ thể.

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Thói quen nhịn tiểu rất có hại cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Chất độc không được bài tiết ra ngoài kịp thời sẽ khiến chất độc bị lưu lại trong cơ thể dẫn đến hiện tượng gan bị “trúng độc” nguy hiểm cho sức khỏe.

3. Nhịn ăn sáng

Khi không ăn sáng đầy đủ, bữa trưa lại ăn uống quá đơn giản dễ dẫn tới tình trạng cơ thể bị thiếu dinh dưỡng cùng những nguyên nhân khác gây lắng đọng mỡ trong gan.

Thói quen ngồi nhiều, không vận động khiến các chất béo, calo trong cơ thể không được tiêu thụ hoàn toàn sẽ chuyển thành chất béo. Các chất béo lắng đọng dưới da gây hiện tượng béo phì, tích lũy trong gan gây nên bệnh gan nhiễm mỡ.

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Nhĩn bữa sáng gây hại cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn bữa sáng và khoảng cách các bữa ăn quá dài khiến mật được giữ lại trong túi mật quá lâu, không sử dụng, nước bị hấp thu dịch mật trở nên nhớt sau đó hình thành sỏi mật. Tác động của sỏi mật không nhìn thấy ngay nhưng lâu dần không ăn sáng sẽ trở thành thói quen xấu làm tổn thương đến gan.

4. Ăn thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán, món ăn chưa chín và cháy

Thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều các chất độc hại như chất bảo quản, chất tạo ngọt nhân tạo, phẩm màu… khiến cơ thể khó phân giải. Thói quen ăn thực phẩm chế biến sẵn gây áp lực giải độc cho gan và khiến bạn bị tổn thương.

Khi ăn nhiều các món ăn chiên rán, gan sẽ bị suy yếu. Đồng thời, sự tích lũy của axit béo khiến gan bị nhiễm mỡ.

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Sử dụng thức ăn nhanh, đồ ăn chiên rán dầu mỡ là tác nhân gây hại cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn thực phẩm bị cháy, đặc biệt là thịt cháy sẽ gây tổn thương cho gan. Nếu ăn thực phẩm sống, bạn có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, bị viêm dạ dày và làm hại gan.

Do đó, hãy tránh xa 4 thói quen có hại cho sức khỏe này để bảo vệ gan của bạn.

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