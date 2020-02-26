Hàng ngày, gan chịu trách nhiệm cho hàng trăm hoạt động hóa học diễn ra liên tục mà cơ thể bạn cần để sống. Giữa tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đừng quên thải độc gan với 3 bài tập yoga đơn giản sau đây nhằm tăng sức đề kháng phòng chống bệnh tật.

Tư thế yoga này giúp mát xa các cơ quan nội tạng, giải độc cơ thể bằng cách kích thích tiêu hóa và quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

- Mở rộng hai chân hơn vai. Hai tay chống hông.

- Nghiêng người về bên phải – hướng trước thảm, đẩy hông về trước, chống tay phải lên gạch, tay cách chân khoảng 40cm. Tay trái vẫn chống hông.

- Giữ tư thế hít sâu, thở ra kết hợp giữ thẳng chân phải đồng thời nâng chân trái sao cho chân trái, lưng và toàn thân thẳng một hàng. Duỗi thẳng bàn chân trái.

- Tay trái sẽ từ hông chuyển xuống chống vào gạch, tay phải rút về chống ở hông. Mặt và thân người song song với mặt thảm.

- Tay phải di chuyển sang ngang, đồng thời quay người và đầu nhìn theo tay phải. Giữ tư thế trên trong 10 nhịp hít thở. Sau đó, đổi bên thực hiện lại động tác.

2. Bài tập ngồi vặn mình

Động tác yoga này giúp máu huyết lưu thông đến tất cả các cơ quan bên trong cơ thể, giúp loại bỏ độc tố, thanh lọc cơ thể, nâng cao sức khỏe và sự dẻo dai cho cơ thể.

Bài tập ngồi vặn mình giúp cơ thể dẻo dai - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Bạn ngồi trên sàn nhà, lưng thẳng, hai chân bắt chéo, hai tay đặt cạnh hông.

- Hít vào thật sâu, thẳng lưng. Thở ra, xoay vặn thân trên ra sau hết mức có thể sang trái. Tay phải đặt lên sàn, tay trái đặt trên đùi phải.

- Đảm bảo mông bạn luôn chạm sàn. Từ từ hít vào thở ra nhịp nhàng, giữ tư thế lưng thẳng và cảm nhận sự tác động lên hông và thắt lưng trong từng hơi thở.

- Giữ tư thế trong khoảng 30 - 60 giây. Thở từ từ và quay người về vị trí ban đầu. Sau đó, đổi bên thực hiện lại động tác.

3. Bài tập Marichi

Tư thế yoga này giúp "mát xa" gan và thận, giảm đau lưng, tăng cường sự dẻo dai của cột sống.

Bài tập tư thế Marichi giúp 'mát xa' gan và thận - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Bắt đầu với tư thế ngồi, hai chân duỗi thẳng về trước, hai mông chạm sàn. Co gối trái, đưa bàn chân trái đặt bên ngoài gối phải. Chân phải cuộn nhẹ đùi phải vào trong, ấn đầu xương đùi chân phải xuống sàn. Bám chặt toàn bộ bàn chân trái xuống sàn. Duỗi dài cột sống, để giúp cơ thể vào chuyển động xoắn sâu.

- Thở ra, xoắn thân người sang trái, gác khuỷu tay phải bên ngoài đầu gối trái. Tay trái đưa về sau cách hông khoảng 20cm, lưu ý các đầu ngón tay và bàn tay chạm sàn.

- Tiếp tục duỗi dài cột sống ở mỗi hơi hít vào, và xoắn sâu hơn ở hơi thở ra. Ôm gối sát vào bụng. Đầu xoay từ từ về sau để xoắn các đốt sống cổ.

- Giữ tư thế khoảng 30 giây. Thở ra thả lỏng chân và tay. Lặp lại tư thế đổi bên.

Thực hành các bài tập giúp gan khỏe này hàng ngày sẽ giúp gan hoạt động tốt, đồng thời bạn sẽ có cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.