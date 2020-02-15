Chuyên gia tiết lộ 3 bài tập tăng sức đề kháng hiệu quả giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Luyện tập 15/02/2020 06:29

Ngoài chế độ dinh dưỡng phù hợp thì việc tập thể dục đều đặn hàng ngày cũng góp phần phòng chống Covid-19 hiệu quả.

Khi sức đề kháng của cơ thể suy yếu, nguy cơ mắc các bệnh do virus gây ra sẽ tăng lên. Giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể càng cần được quan tâm.

Làm thế nào để giúp cơ thể có một “hàng rào” miễn dịch chắc chắn nhằm phòng chống Covid-19 hiệu quả? Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý, các chuyên gia khuyên bạn nên dành thời gian  thực hiện 3 bài tập yoga tăng cường sức đề kháng dưới đây.

Tư thế Shishuasana

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Đây được xem là bài tập thể dục tăng cường sức đề kháng hiệu quả và đơn giản nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lo nếu cơ thể bạn không quá dẻo dai vì đây là tư thế mà ai cũng có thể làm được. Bài tập này giúp cơ thể thư giãn và hỗ trợ lưu thông máu.

Động tác cúi người xuống giúp hệ thống phổi được thanh lọc, cải thiện hệ miễn dịch. Đây được xem là bài tập thể dục tăng cường sức đề kháng hiệu quả và đơn giản nhất.

Các bước thực hiện:

1. Quỳ trên sàn và ngồi lên gót chân.

2. Cúi người về phía trước tới khi trán chạm xuống thảm. Nếu khó khăn thì bạn chỉ cần uốn cong cơ thể hết mức là được.

3. Đặt tay dọc theo cơ thể, lòng bàn tay hướng lên.

4. Giữ yên và hít thở sâu trong khoảng 5-10 nhịp thở.

Tư thế Matsyasana

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Tập thể dục thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế này còn được gọi là Tư thế con cá. Chăm chỉ tập động tác Matsyasana giúp hệ tiêu hóa và bài tiết hoạt động tốt hơn. Đây được coi là phương pháp “thần thánh” trong việc bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh tật.

Các bước thực hiện:

1. Nằm ngửa, đặt hai tay dọc theo cơ thể.

2. Đặt hai bàn tay xuống dưới hông. Sau đó, từ từ đưa khuỷu tay về phía eo, cố định từ bàn tay đến khuỷu tay để trụ.

3. Đẩy thân trên lên và thở ra.

4. Hít vào, nâng ngực lên và ngửa đầu về phía sau chạm sàn.

5. Giữ nguyên vị trí từ 5 – 10 giây.

Tư thế Bhujangasana

Bhujangasana hay còn gọi là tư thế rắn hổ mang giúp giải phóng bạch cầu, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, động tác này còn giúp giảm stress và mệt mỏi, hỗ trợ lưu thông máu khắp cơ thể.

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Đây không chỉ là bài tập giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả mà còn giúp xoa dịu tinh thần, thư giãn đầu óc - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

1. Nằm sấp. Hai chân khép lại, hai tay đặt sát bên hông và lòng bàn tay úp.

2. Di chuyển tay lên ngang vai, chống lòng bàn tay xuống sàn.

3. Nâng người lên bằng tay, hít vào và nâng đầu lên cao.

4. Ngửa cổ về sau sao cho tư thế giống rắn hổ mang.

5. Mở rộng vai và siết cơ bụng, đùi.

6. Giữ tư thế trong vòng 15-30 giây với hơi thở đều bình thường.

Thường xuyên thực hiện 3 bài tập đơn giản trên, bạn sẽ thấy sức khỏe được cải thiện đáng kể. 

Chỉ với vài phút mỗi ngày, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Chỉ với vài phút mỗi ngày, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Nhiều người nghĩ rằng muốn có sức khỏe dẻo dai cần phải dành nhiều thời gian để tập luyện. Tuy nhiên, có nhiều thói quen tốt cho sức khỏe mà bạn chỉ vài 2 phút để thực hiện.

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Từ khóa:   Covid-19 bài tập yoga tăng sức đề kháng

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