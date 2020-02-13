Chỉ với vài phút mỗi ngày, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Sống khỏe 13/02/2020 14:26

Nhiều người nghĩ rằng muốn có sức khỏe dẻo dai cần phải dành nhiều thời gian để tập luyện. Tuy nhiên, có nhiều thói quen tốt cho sức khỏe mà bạn chỉ vài 2 phút để thực hiện.

Sức khỏe luôn là tài sản quý giá nhất của con người. Vì vậy, để có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, bạn cần tạo cho mình một số thói quen sinh hoạt và tập luyện hợp lý.

Dưới đây là những thói quen tốt cho sức khỏe mà bạn chỉ cần tốn vài phút mỗi ngày để thực hiện, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay.

1. Kiễng chân hoặc đứng một chân

Kiễng chân là động tác không lạ với nhiều người. Nhưng ít ai biết rằng, nếu kiễng chân chủ động như một động tác trong tập luyện thì hành động này mang lại những lợi ích to lớn về sức khỏe.

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Kiễng chân có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia sức khỏe, động tác này giúp dưỡng thận, tốt cho não, giảm căng thẳng, lưu thông máu, bớt tê chân. Thay vì kiễng chân, bạn có thể đứng một chân. Động tác này tuy đơn giản nhưng giúp điều chỉnh lục phủ ngũ tạng trở về trạng thái cân bằng, có tác dụng dưỡng sinh rất tốt.

2. Mỉm cười

Một trong những thói quen tốt cho sức khỏe chính là mỉm cười. Không phải ngẫu nhiên mà ông bà xưa có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Cười không chỉ giúp tâm trạng sảng khoái mà còn đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Cười là liều thuốc bổ tim, tăng khả năng miễn dịch, làm sạch phổi, bảo vệ trí nhớ.

Hơn nữa, mỉm cười có thể khiến tâm trạng của chúng ta và người khác trở nên tốt hơn, giúp cho các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không cố gắng mỉm cười mỗi ngày?

3. Vươn vai, ngồi thẳng lưng

Một động tác đơn giản nhưng rất tốt cho sức khỏe chính là vươn vai, ngồi thẳng lưng. Hàng ngày, mỗi sáng thức dậy hoặc lúc đang làm việc căng thẳng, bạn có thể tranh thủ vươn vai, hoặc đơn giản là ngồi ngay ngắn trở lại.

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Khi thức dậy, hãy vươn vai để cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hành động vươn vai giúp giải tỏa căng thẳng, đỡ mỏi vai gáy, giảm đau thắt lưng, cải thiện giấc ngủ.

4. Đếm từ 1 tới 10 khi tức giận

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không tránh khỏi những lúc stress, căng thẳng. Những lúc đó, hãy đếm từ 1 đến 10, hít một hơi thật sâu. Kỹ thuật đơn giản này giúp bạn chế ngự tính nóng nảy và làm “ngắt mạch cầu chì”.

Nếu tâm trạng vui vẻ có tác động tích cực, giúp cơ thể khỏe mạnh thì tức giận lại như “kẻ thù” với sức khỏe. Theo các nghiên cứu khoa học, nóng giận có thể gây hại cho tim, tăng khả năng đột quỵ, thậm chí rút ngắn tuổi thọ.

5. Cho mắt nghỉ ngơi

Ở thời đại công nghệ, chúng ta không thể rời xa máy tính, điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác. Nhưng ánh sáng của máy tính, smartphone và tư thế ngồi không đúng sẽ khiến bạn bị đau đầu, mỏi mắt.

Để giúp mắt không phải làm việc quá sức, bạn cần chủ động tạo ra thời gian nghỉ phù hợp cho đôi mắt của mình. Bạn có thể dùng “quy tắc 20-20-20”: Cứ sau 20 phút nhìn máy tính, hãy liếc mắt ra khỏi màn hình ít nhất 20 giây bằng cách nhìn vào vật gì đó cách xa 20 feet (khoảng 6 mét).

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Cho mắt nghỉ ngơi mỗi khi làm việc là thói quen tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể tranh thủ massage mắt. Chỉ cần lấy cườm tay day vào hốc mắt (giống như dụi mắt), xoa quanh hốc mắt, tai, làm máu huyết lưu thông, giảm căng thẳng cho mắt và não.

Với những hành động tưởng chừng đơn giản lại tốn ít thời gian này, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể.

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Từ khóa:   Covid-19 thói quen tốt tăng cường hệ miễn dịch

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