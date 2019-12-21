Bác sĩ cảnh báo: Những thói quen tưởng tốt nhưng lại ĐỘC không tưởng với sức khỏe

Trong cuộc sống, nhiều người có vài thói quen tưởng chừng rất tốt nhưng trên thực tế lại không vệ sinh chút nào mà còn gây hại cho sức khỏe . Mới đây, Sohu đã liệt kê ra một số hành động tưởng chừng vệ sinh nhưng lại là thói quen có hại cho sức khỏe con người.

Theo một vài nghiên cứu, có nhiều loại giấy không được khử trùng hoặc khử trùng chưa triệt để nên trên bề mặt chứa nhiều vi khuẩn. Trong quá trình lau chùi, chúng rất dễ truyền sang các vật dụng khác. Nếu thực sự muốn vệ sinh đồ dùng trước khi ăn, chúng ta hãy dùng các loại giấy cao cấp đã được khử trùng để lau chùi để đảm bảo an toàn.

Nhiều người có thói quen trải bàn ăn bằng vải nhựa. Mặc dù trông rất đẹp nhưng chất liệu này dễ tích lũy bụi và các loại vi khuẩn. Không chỉ vậy, khăn trải bàn ăn làm bằng nhựa không tốt cho sức khỏe. Nếu đồ ăn và các dụng cụ thường xuyên tiếp xúc với loại nhựa này sẽ bị nhiễm một số vật chất có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Dùng đồ uống chứa cồn để khử trùng bát đũa

Những loại etanol dùng trong y tế đều có nồng độ hơn 75%, trong khi các loại đồ uống có cồn nồng độ etanol thường dưới 56% - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ rằng dùng nước nóng và giấy lau bát đũa không sạch nên đã dùng đồ uống có cồn để khử trùng. Vậy nhưng họ không biết rằng loại cồn mà y học dùng để khử trùng có nồng độ etanol hơn 75% còn những loại đồ uống thông thường hàm lượng etanol chỉ dưới 56%. Chính vì thế dùng đồ uống có cồn để khử trùng sẽ không có tác dụng gì.

Gấp chăn ngay khi mới ngủ dậy

Mỗi ngày chúng ta đều bài tiết một lượng mồ hôi khá lớn, ngay cả khi ngủ. Nếu như vừa ngủ dậy bạn đã vội vàng gấp chăn, mồ hôi từ buổi tối dính vào chăn sẽ chưa kịp khô. Nếu tích lũy nhiều ngày, chăn sẽ có mùi hôi và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cách tốt nhất là sau khi ngủ dậy, hãy lật chăn lại, hong khoảng 10 phút rồi mới gấp. Tốt nhất mỗi tuần nên giặt chăn và đem phơi nắng một lần.

Giặt đồ lót bằng máy giặt

Dùng máy giặt để giặt đồ lót là một thói quen có hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đại học Arizona (Mỹ) từng nghiên cứu và đưa ra một kết quả khiến nhiều người giật mình, nếu trong quần lót có dính 0.1 gram phân có thể sẽ khiến 100 triệu vi khuẩn hình que (Bacillus) phát triển trong nước. Việc này rất dễ làm lây nhiễm chéo vi khuẩn này trong quần áo. Đồng thời vi khuẩn vẫn tiếp tục tồn tại trong máy giặt nếu không được vệ sinh sạch sẽ. Chính vì vậy đồ lót nên được giặt riêng để bảo vệ sức khỏe cho bạn và những người xung quanh.

Trên đây là những thói quen mà mọi người tưởng rằng tốt cho sức khỏe nhưng lại có hại vô cùng. Chính vì vậy, bạn cần thay đổi những thói quen xấu này ngay từ bây giờ.