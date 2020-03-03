Răng lợi có liên quan đến hệ thần kinh, vì vậy việc bảo vệ sức khỏe răng lợi là điều thiết yếu. Các bác sĩ khuyên mỗi ngày nên đánh răng từ 2 – 3 lần (đối với những người bị viêm lợi, bị chảy máu chân răng nên đánh 2 lần mỗi ngày) sau bữa ăn khoảng 10 phút để thức ăn bị dính trong các kẽ răng chưa kịp lên men và hình thành vi khuẩn.

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta không có thời gian để chăm sóc bản thân, dẫn đến việc sức khỏe bị giảm sút nhanh chóng và nguy cơ mắc bệnh cao. Ngay từ bây giờ, hãy áp dụng "quy tắc 3 phút" này để tăng cường sức khỏe, nhất là giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành.

Sau một đêm dài, các cơ quan trong cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Việc bật dậy ngay sau khi mở mắt có thể khiến cơ thể bị choáng, thậm chí dẫn đến nguy cơ đột quỵ ở người già.

Thời gian đánh răng tốt nhất là khoảng 3 phút. Ngoài ra, sau những bữa ăn phụ, ăn vặt thì chúng ta nên sử dụng chỉ nha khoa (không nên dùng tăm) để lấy đi phần thức ăn bám trên răng.

Bật dậy sau khi tỉnh giấc dễ bị đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, sau khi tỉnh giấc, bạn nên nằm thêm 3 phút trước khi từ từ ngồi dậy.

Ăn đồ nóng và đồ lạnh cách nhau 3 phút

Nóng và lạnh là 2 trạng thái đối lập. Khi chúng ta ăn hoặc uống đồ nóng, huyết quản sẽ giãn ra. Ngược lại khi ăn hoặc uống đồ lạnh, huyết quản sẽ co lại.

Khi đang ăn đồ nóng mà đột ngột chuyển sang đồ lạnh, huyết quản sẽ không kịp thích ứng, dẫn đến tình trạng đau bụng, nôn mửa, huyết áp tăng giảm đột ngột.

Ăn đồ nóng và đồ lạnh cùng lúc không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, việc ăn đồ nóng và đồ lạnh cùng một lúc còn khiến men răng bị yếu đi, làm tăng nguy cơ bị sâu răng, viêm lợi… Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên chờ 3 phút trước khi chuyển từ đồ lạnh sang đồ nóng hoặc ngược lại.

Đun nước sôi thêm 3 phút

Nhiều người nghĩ rằng đun nước sôi 100 độ C là tốt cho sức khỏe, điều đó không sai nhưng chưa đủ. Khi đun nước, bạn nên làm áp dụng cách này: Sau khi đổ nước vào ấm nên để một lúc rồi bắt đầu đun. Khi nước sôi, mở nắp ấm, để thêm 3 phút rồi mới rút điện hoặc tắt bếp.

Đun nước sôi thêm 3 phút để làm bay hơi các chất độc hại - Ảnh minh họa: Internet

Cách này sẽ giúp làm bay hơi hết các chất độc hại, đảm bảo an toàn cho đường ruột.

Không tức giận quá 3 phút

Khi tức giận, cảm xúc tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng, kích thích cơ thể sản sinh các chất độc hại, có thể khiến huyết áp tăng một cách đột ngột, dẫn đến nguy cơ đột quỵ, đau tim.



Tức giận sẽ mang đến những cảm xúc tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để bảo vệ sức khỏe cũng như kéo dài tuổi thọ, chúng ta không nên tức giận quá 3 phút. Ngoài ra, nên học thêm yoga, thiền… để giúp tĩnh tâm, tiết chế sự nóng giận của bản thân.

Muốn sống khỏe, sống lâu, mỗi người nên kiên trì áp dụng những thói quen tốt này.