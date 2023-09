Bệnh trầm cảm là do sự rối loạn tâm trạng trước một cú sốc nào đó hoặc do nhiều yếu tố tác động khác. Căn bệnh nguy hiểm này ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Do đó, chúng ta cần phải nhận biết dấu hiệu bệnh trầm cảm để kịp thời can thiệp trước khi xảy ra tình huống xấu.

Luôn cảm thấy buồn bã

Bản thân người mắc bệnh trầm cảm lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng đi xuống, buồn bã mặc dù không có ai làm cho họ buồn.