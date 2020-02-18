Tưởng bình thường nhưng đây là dấu hiệu bệnh trầm cảm, cần nhận biết trước khi quá muộn

Sống khỏe 18/02/2020 05:41

Các vấn đề trong cuộc sống: kinh tế, công việc, tình cảm... khiến nhiều người cảm thấy bị áp lực và nảy sinh những hành động tiêu cực. Có thể đó là dấu hiệu bệnh trầm cảm, cần theo dõi ngay để kịp thời chữa trị.

Bệnh trầm cảm là do sự rối loạn tâm trạng trước một cú sốc nào đó hoặc do nhiều yếu tố tác động khác. Căn bệnh nguy hiểm này ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Do đó, chúng ta cần phải nhận biết dấu hiệu bệnh trầm cảm để kịp thời can thiệp trước khi xảy ra tình huống xấu.

Luôn cảm thấy buồn bã

Bản thân người mắc bệnh trầm cảm lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng đi xuống, buồn bã mặc dù không có ai làm cho họ buồn.

dau hieu benh tram cam 1
Người mắc bệnh trầm cảm luôn cảm thấy buồn bã - Ảnh minh họa: Internet

Trong đầu họ luôn hình thành những suy nghĩ tiêu cực, đau khổ, không có lối thoát và cảm thấy tự ti với những người xung quanh. Ví dụ cảm thấy mình kém cỏi hơn so với bạn bè, mình xấu hơn so với cô bạn thân... từ đó dẫn đến tâm trạng lúc nào cũng u uất, đau khổ.

Không thích giao tiếp với ai kể cả người thân

Trong cuộc sống, gia đình và bạn bè có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Tuy nhiên với những người có dấu hiệu bệnh trầm cảm, họ không quan tâm đến bất cứ ai dù là người thân.

dau hieu benh tram cam 2
Người mắc bệnh trầm cảm không thích giao tiếp với ai - Ảnh minh họa: Internet

Họ không có nhu cầu nói chuyện, tiếp xúc và cảm thấy khó chịu nếu như đối phương tìm cách tiếp cận mình. Vì vậy, người bệnh thường chọn cách lảng tránh (trốn trong phòng hoặc ngồi riêng một góc) để không bị ai làm phiền.

Làm dụng thuốc ngủ quá nhiều

Do căng thẳng nên người bệnh thường xuyên rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên. Tình trạng này kéo dài khiến cho cả thể xác và tinh thần mệt mỏi, thiếu sức sống.

Vì thế, họ sẵn sàng lạm dụng thuốc ngủ để ngủ ngon hơn thay vì tìm các giải pháp khác như tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, đi khám bác sĩ...

dau hieu benh tram cam 3
Lạm dụng thuốc ngủ để ngủ ngon cũng là dấu hiệu bệnh trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Việc lạm dụng thuốc ngủ là nguyên nhân khiến bệnh tình ngày càng phát triển nặng hơn, nếu không kịp thời can thiệp có thể gây hại cho sức khỏe.

Luôn nghĩ đến cái chết

Dấu hiệu bệnh trầm cảm nặng nhất chính là việc bản thân người bệnh luôn nghĩ đến cái chết. Đối với họ, mọi thứ trong cuộc sống đều vô nghĩa và họ không thiết tha gì đến công việc, bạn bè, gia đình, tình cảm...

Trong suy nghĩ của họ, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất để kết thúc mọi chuyện. Chính vì vậy, người bệnh dễ nảy sinh các hành động tiêu cực.

dau hieu benh tram cam 4
Người bệnh trầm cảm luôn nghĩ đến cái chết - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc người bị trầm cảm

Khi phát hiện người thân, bạn bè có những dấu hiệu bệnh trầm cảm, cần phải đặc biệt quan tâm và chăm sóc để người bệnh cảm nhận được sự yêu thương của mọi người.

Bên cạnh đó, nên đưa người bệnh đi gặp bác sĩ tâm lý để được trị liệu theo phác đồ, thay vì chỉ để người bệnh ở nhà và tự chăm sóc.

Tóm lại, căn bệnh trầm cảm vô cùng nguy hiểm, nếu không kịp thời can thiệp sẽ dễ nảy sinh các tình huống xấu.

Thiếu ngủ dịp Tết coi chừng suy kiệt, trầm cảm: Xem ngay lời khuyên này từ bác sĩ

Thiếu ngủ dịp Tết coi chừng suy kiệt, trầm cảm: Xem ngay lời khuyên này từ bác sĩ

Theo bác sĩ, việc mất ngủ liên tục, đặc biệt là những ai thích chơi xuyên đêm dịp Tết sẽ khiến cơ thể mệt mỏi từ đó dễ kéo theo tâm lý sợ hãi, hoang mang, thậm chí suy kiệt, trầm cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh trầm cảm mất ngủ dấu hiệu bất thường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 31 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?