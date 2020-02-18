Bản thân người mắc bệnh trầm cảm lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng đi xuống, buồn bã mặc dù không có ai làm cho họ buồn.

Bệnh trầm cảm là do sự rối loạn tâm trạng trước một cú sốc nào đó hoặc do nhiều yếu tố tác động khác. Căn bệnh nguy hiểm này ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Do đó, chúng ta cần phải nhận biết dấu hiệu bệnh trầm cảm để kịp thời can thiệp trước khi xảy ra tình huống xấu.

Trong cuộc sống, gia đình và bạn bè có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Tuy nhiên với những người có dấu hiệu bệnh trầm cảm, họ không quan tâm đến bất cứ ai dù là người thân.

Trong đầu họ luôn hình thành những suy nghĩ tiêu cực, đau khổ, không có lối thoát và cảm thấy tự ti với những người xung quanh. Ví dụ cảm thấy mình kém cỏi hơn so với bạn bè, mình xấu hơn so với cô bạn thân... từ đó dẫn đến tâm trạng lúc nào cũng u uất, đau khổ.

Người mắc bệnh trầm cảm không thích giao tiếp với ai - Ảnh minh họa: Internet

Họ không có nhu cầu nói chuyện, tiếp xúc và cảm thấy khó chịu nếu như đối phương tìm cách tiếp cận mình. Vì vậy, người bệnh thường chọn cách lảng tránh (trốn trong phòng hoặc ngồi riêng một góc) để không bị ai làm phiền.

Làm dụng thuốc ngủ quá nhiều

Do căng thẳng nên người bệnh thường xuyên rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên. Tình trạng này kéo dài khiến cho cả thể xác và tinh thần mệt mỏi, thiếu sức sống.

Vì thế, họ sẵn sàng lạm dụng thuốc ngủ để ngủ ngon hơn thay vì tìm các giải pháp khác như tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, đi khám bác sĩ...

Lạm dụng thuốc ngủ để ngủ ngon cũng là dấu hiệu bệnh trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Việc lạm dụng thuốc ngủ là nguyên nhân khiến bệnh tình ngày càng phát triển nặng hơn, nếu không kịp thời can thiệp có thể gây hại cho sức khỏe.

Luôn nghĩ đến cái chết

Dấu hiệu bệnh trầm cảm nặng nhất chính là việc bản thân người bệnh luôn nghĩ đến cái chết. Đối với họ, mọi thứ trong cuộc sống đều vô nghĩa và họ không thiết tha gì đến công việc, bạn bè, gia đình, tình cảm...

Trong suy nghĩ của họ, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất để kết thúc mọi chuyện. Chính vì vậy, người bệnh dễ nảy sinh các hành động tiêu cực.

Người bệnh trầm cảm luôn nghĩ đến cái chết - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc người bị trầm cảm

Khi phát hiện người thân, bạn bè có những dấu hiệu bệnh trầm cảm, cần phải đặc biệt quan tâm và chăm sóc để người bệnh cảm nhận được sự yêu thương của mọi người.

Bên cạnh đó, nên đưa người bệnh đi gặp bác sĩ tâm lý để được trị liệu theo phác đồ, thay vì chỉ để người bệnh ở nhà và tự chăm sóc.

Tóm lại, căn bệnh trầm cảm vô cùng nguy hiểm, nếu không kịp thời can thiệp sẽ dễ nảy sinh các tình huống xấu.