Phụ nữ sống trường thọ có 5 đặc điểm này, đáng chú ý nhất là điều thứ 4

Thói quen ăn uống, chế độ sinh hoạt, gen di truyền... là những yếu tố quyết định tuổi thọ của phụ nữ . Theo nghiên cứu, đây là 5 đặc điểm của phụ nữ sống thọ .

Móng tay hồng hào còn phản ánh sức khỏe của gan tốt. Nếu móng tay màu trắng đục chứng tỏ bạn đang gặp vấn đề về gan. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn trọng với bệnh tiểu đường, tim mạch.

Móng tay là bộ phận được nuôi dưỡng trực tiếp từ máu, có liên hệ mật thiết với một số cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Đặc điểm của móng tay khỏe mạnh đó là bề mặt trơn láng, hồng hào, không có gờ sọc hay đổi màu. Móng tay hồng hào bóng bẩy cho thấy khí huyết dồi dào, cơ thể đủ canxi, trạng thái nội tiết cơ thể tốt.

Màu sắc móng tay phản ánh sức khỏe của bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Kinh nguyệt đều đặn

Những người có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là dấu hiệu tốt chứng tỏ sự cân bằng hormone trong cơ thể. Những ai có kinh nguyệt đều thường có cơ thể khỏe mạnh. Ngược lại, phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt rối loạn, chứng tỏ buồng trứng và tử cung đang bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

3. Tóc đen và bóng mượt

Tóc phản ánh sức khỏe của thận. Phụ nữ càng khỏe mạnh, sống lâu thì tinh khí và máu càng dồi dào, tóc tự nhiên sẽ bóng mượt, lâu bạc hơn. Tóc mọc hay rụng, bóng mượt hay khô xơ phụ thuộc rất nhiều vào việc lọc máu của thận.

Thận khỏe mạnh thì chức năng lọc máu tốt, thể hiện ra ngoài bằng mái tóc bóng khỏe. Ngược lại, khi thiếu máu, tóc dễ bị bạc trắng, xơ và gãy rụng không dứt.

Phụ nữ khỏe mạnh có mái tóc bóng mượt tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

4. Ít mỡ bụng, vòng 2 thon gọn

Số đo vòng eo là chỉ số quan trọng để đo tuổi thọ ngắn hay dài của phụ nữ. Theo nghiên cứu, phụ nữ béo bụng có nguy cơ tử vong cao hơn 20% so với người bình thường. Do đó, chị em cần chú ý giữ vòng eo không quá 85 cm.

Phụ nữ có vòng eo to, bụng nhiều mỡ sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh như: cao huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường.

Vòng eo thon gọn là đặc điểm của phụ nữ sống thọ - Ảnh minh họa: Internet

5. Đêm ngủ ngon giấc

Chất lượng giấc ngủ quyết định tình trạng sức khỏe và tuổi thọ của phụ nữ. Phụ nữ sống thọ có những biểu hiện sau khi ngủ:

- Nhanh đi vào giấc ngủ và ngủ sâu.

- Có thói quen nằm nghiêng bên phải.

- Thường ngủ một mạch đến sáng.

- Thức dậy với tinh thần sảng khoái.

Thường xuyên mất ngủ, ngủ ít hơn 6 tiếng một ngày có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới tim mạch và đột quỵ, tuổi thọ suy giảm.

Phụ nữ dễ thức giấc ban đêm, khi ngủ mơ nhiều thì dù ngủ lâu nhưng thực tế thời gian nghỉ ngơi của bộ não và các cơ quan nội tạng rất ngắn, đó là biểu hiện cho thấy cơ thể không khỏe.