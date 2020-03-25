6 thói quen xấu của dân văn phòng khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, tuổi thọ giảm dần

Sống khỏe 25/03/2020 07:39

Kết thúc 8 tiếng làm việc trở về nhà, bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Đó có thể là do những thói quen xấu gây hại sức khỏe mà dân văn phòng hầu như ai cũng mắc phải.

Những thói quen xấu gây hại sức khỏe của dân văn phòng có thể gây ảnh hưởng đến cột sống, thị lực, dạ dày... khiến bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc. Nếu không kịp điều chỉnh những thói quen xấu này, sức khỏe và tuổi thọ của bạn có thể giảm sút nghiêm trọng. 

Gục đầu xuống bàn để ngủ trưa

Khi bạn gục đầu xuống bàn, ngực tỳ lên bàn gây chèn ép tim và phổi. Đồng thời, tư thế này khiến máu dồn xuống dạ dày và ruột, lâu ngày có thể gây ra chứng trào ngược dạ dày. Ngoài ra, việc mắt bạn đè lên tay khi ngủ gục sẽ làm mắt bị sưng đỏ và gây giảm thị lực. 

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Gục đầu ngủ trên bàn gây hại hệ hô hấp, tiêu hóa, cột sống - Ảnh minh họa: Internet

Tham công tiếc việc

Đối với nhiều người, thời gian 8 tiếng tại văn phòng dường như không đủ để hoàn thành công việc, do đó họ thường tranh thủ check mail, làm việc bất cứ lúc nào.

Theo nghiên cứu, thói quen này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tình trạng căng thẳng kéo dài từ công sở về nhà khiến bạn bị suy nhược cơ thể, không có thời gian cho gia đình khiến quan hệ giữa các thành viên trong nhà dễ bị rạn nứt.

Ngồi lâu bên máy tính

Máy tính là phương tiện làm việc không thể thiếu của dân văn phòng. Đầu tiên phải kể đến các bệnh về mắt như: khô mắt, giảm thị lực, mỏi mắt, cảm giác có sạn trong mắt. Để tránh tình trạng này, bạn có thể áp dụng quy tắc 20-20-20. Cứ 20 phút nhìn xa 20 feet (6m) trong khoảng 20 giây.

Ngoài ra, thói quen ngồi lâu còn gây hại cho cột sống, mỏi vai và lưng. Bệnh thoát vị đĩa đệm được coi là bệnh nghề nghiệp của dân văn phòng. Bạn nên thay đổi tư thế mỗi 15 phút nhằm giảm bớt áp lực cho xương sống.

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Ngồi lâu khiến bạn cảm thấy mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Lười uống nước

Uống đủ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể được thanh lọc, cung cấp đủ oxy cho não, đem lại làn da mịn màng. Việc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi có thể là do cơ thể thiếu nước.

Bạn nên uống nước ngay cả khi không khát, bắt đầu ngày làm việc với một ly nước đem lại sự sảng khoái cho cơ thể. Không chỉ vậy, hình thành thói quen uống nước trước giờ ăn trưa giúp giảm cảm giác thèm ăn và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Một đến hai ly nước vào buổi chiều giúp bạn lấy lại năng lượng tiếp tục công việc.

Vừa ăn vừa làm việc

Nhiều người có thói quen tranh thủ vừa ăn vừa giải quyết công việc hay đọc báo, lướt mạng, biến bàn làm việc thành bàn ăn. Thói quen này khiến bạn bị phân tâm, giảm tiết axit dạ dày khiến thức ăn khó tiêu hóa và tồn đọng trong cơ thể lâu ngày gây viêm loét dạ dày.

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Vừa ăn vừa làm việc gây hại cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Quên đi vệ sinh

Công việc bận rộn đôi khi khiến bạn quên việc đi vệ sinh. Việc nhịn tiểu làm tăng nguy cơ viêm nhiễm ở bàng quang và đường tiết niệu, nhất là đối với phụ nữ. Nhịn tiểu lâu ngày làm khả năng giữ nước của bàng quang giảm, gây chứng bí tiểu, thậm chí có thể gây suy thận.

Do đó, bạn nên chủ động thay đổi, tự giác điều chỉnh, loại bỏ những thói quen xấu này. Đồng thời, tập những thói quen tốt như: thường xuyên vận động, uống đủ nước, sắp xếp công việc hợp lý để có một cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

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