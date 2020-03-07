Chọn tư thế ngủ đúng, không chỉ cơ thể khỏe mạnh mà bạn còn sống lâu thêm 10 năm

Việc chọn tư thế ngủ đúng cách vô cùng đơn giản, cùng tìm hiểu qua bài viết này để áp dụng luôn từ tối nay.

Tư thế ngủ sai có thể gây chuột rút, chèn ép cơ, khiến bạn đau mỏi khắp người mỗi khi thức dậy. Đặc biệt, đối với những người mắc bệnh về xương khớp như đau lưng, ngủ sai tư thế làm cơn đau nặng hơn, khiến bạn kiệt sức.

Những người bị đau lưng nên nằm ngửa và kê 1 chiếc gối ở dưới đầu và 1 chiếc gối dưới đầu gối. Việc sử dụng 2 chiếc gối như vậy sẽ giúp cột sống của bạn được nâng đỡ, định hình được đường cong sinh lý của cột sống. Điều quan trọng là bạn phải giữ cột sống cong tự nhiên.

Sự hỗ trợ của gối chính là giải pháp tuyệt vời để giảm nhanh áp lực do trọng lực đang đặt lên trên lưng. Khi ngủ ở tư thế nằm ngửa, bạn cần chú ý hơi cong nhẹ đầu gối.

Tư thế ngủ tốt cho người đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nằm nghiêng: Tốt cho người đau vai gáy

Khi bị đau vai, bạn nên nằm nghiêng về phía vai không đau, hơi cong chân và ôm một chiếc gối trước ngực. Sau đó, bạn kẹp chiếc gối thứ hai vào giữa hai đầu gối hoặc có thể dùng gối ôm dài thay thế.

Đối với trường hợp bạn bị đau ở cả hai vai, hãy nằm ngửa và duỗi thoải mái cánh tay sang hai bên.

Lưu ý: Một số người có thói quen nằm nghiêng và kê tay dưới đầu, điều này khiến các cơ cùng các dây thần kinh ở tay và bả vai bị chèn ép. Bạn nên tránh tư thế này kẻo căn bệnh đau vai gáy của bạn trở nên trầm trọng hơn.

Tư thế ngủ tốt cho người đau vai gáy - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nằm nghiêng bên trái: Tốt cho người bị đau dạ dày

Nằm nghiêng về bên trái, hai tay đặt thoải mái trước mặt, cong đầu gối và cong hai chân một chút về phía thân trên để vào tư thế bán bào thai, đồng thời nên kê cao đầu giường khi ngủ khoảng 15 – 20 cm.

Đây là tư thế được khuyên nên áp dụng đối với người gặp bệnh lý trào ngược dạ dày vì lúc này, dạ dày và tuyến tụy được giữ ở vị trí tự nhiên thấp hơn thực quản, giúp ngăn ngừa tình trạng trào ngược hiệu quả.

Hình thành thói quen nằm nghiêng bên trái khiến dạ dày không bị đè nén, thức ăn được vận chuyển và co bóp dễ dàng đồng thời giúp tuyến tụy hoạt động tốt hơn, nhờ đó giữ được các enzyme tụy phát triển tốt cho quá trình tiêu hóa thức ăn.

Nằm nghiêng trái tốt cho người bị dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nằm thẳng: Tốt cho người bị bệnh về đường hô hấp

Nằm ngửa và kê cao gối dưới đầu là lựa chọn tốt nhất của bạn khi mũi có vấn đề. Nằm nghiêng khi mắc bệnh về đường hô hấp có thể khiến một hoặc cả hai lỗ mũi bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Mục đích của việc nằm ngửa là cho phép chất nhầy trong mũi chảy xuống cổ họng thay vì làm tắc nghẽn đường thở và xoang. Chú ý đừng nên kê gối quá cao, đừng cao quá 15 cm kẻo làm ảnh hưởng đến cột sống.

Người bị xoang nên nằm ngửa đầu kê gối cao một chút - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, có thể do bệnh lý về xương khớp, tiêu hóa, hô hấp, hay stress. Nếu bạn bị mất ngủ trong thời gian dài, nên đến gặp bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời.