Chồng hút thuốc nhiều, vợ nhớ bồi bổ bằng 5 loại thực phẩm này giúp thải độc, ngăn ngừa ung thư phổi

Sống khỏe 12/03/2020 06:35

Môi trường ô nhiễm, dịch bệnh cùng những thói quen xấu như hút thuốc lá đang khiến phổi của chúng ta yếu dần. Hãy bổ sung vào thực đơn những thực phẩm thải độc cho phổi để phổi khỏe mạnh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm có tác dụng nuôi dưỡng, làm sạch phổi và giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, bệnh phổi, đặc biệt với những người hút thuốc lá. Sau đây là những thực phẩm thải độc cho phổi mà bạn nên biết:

1. Nước lọc

Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và là điều kiện cần thiết cho bất kỳ hoạt động thải độc cơ thể nào. Bổ sung đủ lượng nước mỗi ngày giúp tăng lưu thông máu đến các cơ quan, đào thải chất độc dễ dàng hơn cũng như làm ẩm các mô đường hô hấp. Người trưởng thành mỗi ngày cần uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước để đảm bảo các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru và thanh lọc bớt chất độc trong cơ thể.

2. Thực phẩm chứa axit béo Omega 3

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, axit béo Omega 3 có tác dụng làm giảm triệu chứng hen suyễn, dị ứng, các bệnh về hô hấp và chống viêm vô cùng hiệu quả. Omega 3 có trong những loại thực phẩm như: cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi, cá trích, quả óc chó, dầu hạt lanh...

Những loại thực phẩm này có tác dụng giảm viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch và tạo ra các tế bào máu đỏ, tăng cường oxy cho cơ thể. Nhờ đó, các mạch máu trong phổi thông thoáng, giúp bạn thở tốt hơn.

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Omega 3 giúp kháng viêm, ngăn ngừa tế bào ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

 3. Thực phẩm giàu Vitamin C

Vitamin C giúp phổi vận chuyển oxy đến các bộ phận trong cơ thể hiệu quả, làm sạch phổi với khả năng tăng cường hệ miễn dịch và tăng tốc độ phục hồi cho các cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra, vitamin C còn giúp chống lại những tác động từ môi trường xung quanh gây hại đến phổi. 

Các thực phẩm giàu vitamin C gồm: Ớt, cải xoăn, cải xanh, đu đủ, dâu tây, súp lơ, dứa, kiwi, bưởi, cam, chanh... Bổ sung những loại thực phẩm này giúp phổi khỏe mạnh hơn, có khả năng giảm viêm, chống nhiễm trùng tốt hơn.

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Vitamin C giúp phổi khỏe mạnh, giảm viêm, chống nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet

 4. Thực phẩm chứa nhiều magiê

Magiê là loại khoáng chất tốt cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp. Magiê giúp các cơ trong đường thở của bạn thư giãn và giảm viêm, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, các phân tử có hại gây viêm và thu hẹp đường thở.

Các loại hạt đặc biệt nhiều magiê bao gồm hạnh nhân, hạt điều, hạt bí ngô, quả hồ đào, hạt hướng dương, đậu phộng và hạt lanh. Cây họ đậu là một họ thực vật giàu magiê bao gồm đậu lăng, đậu xanh, đậu Hà Lan và đậu nành. 

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Magiê giúp các cơ trong đường thở của bạn thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

5. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các tế bào gây ung thư, mầm bệnh gây nhiễm trùng phổi và tốt cho người bệnh hen. Các loại quả mọng tốt cho phổi gồm có: Nho, việt quất, dâu tây, mâm xôi, nam việt quất... Những loại quả này chứa nhiều vitamin, khoáng chất vừa tốt cho phổi vừa giúp ngăn ngừa lão hóa.

Để có lá phổi khỏe cũng như một sức khỏe tốt chống lại dịch bệnh, ngoài việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bạn nên thường xuyên vận động, tập luyện thể thao, hít thở không khí trong lành.

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