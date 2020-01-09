4 thực phẩm tốt cho gan hơn cả thuốc bổ, cái cuối cùng ai cũng thích

Sau đây là top 4 thực phẩm tốt cho gan được các chuyên gia khuyên nên bổ sung mỗi ngày:

Không chỉ giúp đào thải độc tố, gan còn giữ vô số nhiệm vụ quan trọng khác trong cơ thể. Nếu gan không khỏe, hoạt động của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, các chuyên gia khuyên bạn cần chú ý bảo vệ gan nếu muốn duy trì sức khỏe tốt.

Bưởi có chứa các vitamin C và thành phần chống oxy hóa, giúp quá trình đào thải chất độc ra ngoài cơ thể nhanh hơn.

Bưởi rất tốt cho chức năng hoạt động của gan - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, mỗi ngày chỉ cần uống 1 cốc nước ép bưởi hoặc ăn 2 - 3 múi bưởi sẽ rất tốt cho sức khỏe, đẩy nhanh quá trình hình thành enzyme thải độc cho gan và các cơ quan tiêu hóa.

2. Ngũ cốc

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, ngũ cốc là thực phẩm tốt cho gan. Trong các loại hạt ngũ cốc, đặc biệt là gạo lứt, có chứa vimamin B giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy chức năng hoạt động của gan tốt hơn.

Ngũ cốc giúp tăng cường hệ miễn dịch của gan - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm để ăn hoặc uống ngũ cốc tốt nhất là vào buổi sáng. Ngoài ra bạn có thể thay thế cơm trắng bằng gạo lứt, không chỉ tốt cho gan mà còn có lợi cho hệ tiêu hóa.

3. Nước ép củ dền

Việc bổ sung mỗi ngày một ly nước ép củ dền sẽ giúp chống viêm gan, đồng thời làm tăng enzyme thải độc của gan và chống oxy hóa.

Nước ép củ dền có khả năng chống viêm gan - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ dền không chỉ là thực phẩm tốt cho gan mà còn cực kỳ tốt đối với sức khỏe của tim.

4. Cà phê

Không ít người cho rằng cà phê là đồ uống chứa chất kích thích không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên cà phê có tác dụng cực tốt với gan nếu sử dụng hợp lý.

Uống cà phê đúng cách có thể chống ung thư gan - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu, cà phê có tác dụng chống viêm gan, xơ gan, làm chậm quá trình phát triển của ung thư gan nhờ khả năng ngăn ngừa tích tụ chất béo và các chất thải độc hại. Lưu ý, bạn chỉ nên uống cà phê với liều lượng hợp lý để có tác dụng tốt nhất.

Những thực phẩm có hại cho gan:

- Măng tươi: Măng chứa thành phần cyanie cực kỳ có hại đối với gan, đặc biệt với những ai bị mắc bệnh viêm gan hoặc ung thư gan cần phải tránh ăn thực phẩm này.

- Gừng: Trong gừng có volalite gây biến chứng khi bị bệnh gan. Do đó, những ai mắc bệnh gan cần lưu ý.

- Rượu, bia: Các bác sĩ khuyên không nên uống nhiều rượu bia kẻo gây tổn thương cho gan vì gan phải hoạt động nhiều hơn để lọc các chất độc hại.

- Muối: Nguyên nhân khiến gan bị nhiễm mỡ chính là ăn nhiều muối, đặc biệt với những người bị bệnh gan cần phải lưu ý ăn các món nhạt, ít muối.