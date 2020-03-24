Muốn sống thọ, hãy ghi nhớ quy tắc 'ba không' vào buổi sáng, sau bữa ăn và trước khi ngủ

Môi trường ô nhiễm cùng sự gia tăng của dịch bệnh là những yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, bạn nên kiên trì thực hiện những thói quen tốt dưới đây.

Gội đầu buổi sáng có thể dẫn đến chóng mặt, nhức đầu hay đột quỵ do da đầu khá nhạy cảm vào thời điểm này. Do vậy, nếu cần thiết, bạn nên gội đầu sau khi thức dậy khoảng 1 tiếng bằng nước ấm và sấy khô ngay.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bỏ bữa sáng gây nhiều tác hại cho cơ thể như: nguy cơ mắc sỏi mật, tiểu đường cao, loét dạ dày, đau nửa đầu... Sau một đêm dài, cơ thể cần bổ sung năng lượng, do vậy bạn nên ăn sáng đầy đủ. Lưu ý: Tránh ăn đồ chiên xào hoặc nhiều dầu mỡ vào buổi sáng kẻo gây đầy bụng.

3. Không vận động mạnh ngay sau khi thức dậy

Có nhiều trường hợp tử vong vì đột quỵ khi vừa ngủ dậy, bởi đây là thời điểm nhạy cảm của “nhịp sinh học” khiến huyết áp tăng cao, độ nhớt của máu tăng. Bác sĩ khuyến cáo, khi ngủ dậy bạn nên nằm tại giường 1 đến 2 phút, ngồi dậy tại mép giường thêm 2 phút và đứng yên 2 phút rồi mới bắt đầu công việc khác.

“Ba không” sau bữa ăn

1. Không ăn trái cây

Nhiều người có thói quen ăn hoa quả tráng miệng sau khi ăn mà không biết đây là thói quen gây hại dạ dày và hệ tiêu hóa. Ăn hoa quả tốt cho sức khỏe, nhưng bạn nên ăn sau bữa ăn 1 đến 2 tiếng để giúp dạ dày hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Nên ăn trái cây cách xa bữa ăn chính - Ảnh minh họa: Internet

2. Không đi ngủ ngay

Sau bữa ăn, cơ thể cần thời gian để tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Nếu đi nằm ngay sau khi ăn, bạn có thể gặp các vấn đề như: trào ngược axit dạ dày, gây chứng ợ nóng hay các bệnh về tim mạch. Sau bữa ăn, bạn nên vận động nhẹ nhàng ít nhất khoảng 1 tiếng rồi mới đi nằm.

3. Không đánh răng ngay

Axit trong thức ăn làm mềm men răng. Do đó, việc đánh răng ngay sau bữa ăn khiến men răng bị bào mòn, gây cảm giác ê buốt mỗi khi bạn uống đồ lạnh và khiến răng dễ rụng hơn. Để răng được chắc khỏe, bạn hãy đợi ít nhất 45 phút sau bữa ăn rồi đánh răng.

“Ba không” trước khi ngủ

1. Không sử dụng các thiết bị điện tử

Xem điện thoại, tivi trước khi ngủ là thói quen của nhiều người hiện nay. Ngoài gây hại đến mắt, bức xạ của sóng điện thoại làm ức chế sự sản xuất melatonin - hóc môn giúp điều hòa giấc ngủ, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi khi thức giấc. Để có giấc ngủ ngon, bạn nên tắt nguồn điện thoại và không sử dụng điện thoại 2 tiếng trước khi ngủ.

Tránh xa các thiết bị điện tử trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

2. Không uống nhiều nước

Uống nhiều nước trước khi ngủ làm thận của bạn phải hoạt động vào ban đêm, gây gián đoạn giấc ngủ. Bạn nên uống nước 2 tiếng trước khi ngủ để không phải đi tiểu vào ban đêm.

3. Không tranh luận, cãi vã

Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng ngủ ngay sau khi cãi vã sẽ duy trì trạng thái đó của bạn đến khi thức dậy. Nguyên nhân là do cơ thể sẽ duy trì cơ chế phòng vệ khi bạn tức giận. Do vậy, muốn có giấc ngủ ngon, bạn đừng nên cãi vã trước khi ngủ.

Để có sức khỏe tốt và sống lâu hơn, hãy kiên trì thực hiện quy tắc "ba không" nói trên.