5 thói quen gây vô sinh nhiều người trẻ thường làm hàng ngày, điều cuối cùng 99% chị em mắc phải

Nguyên nhân vô sinh có thể đến từ cả vợ và chồng, do bệnh lý và lối sống không khoa học. Có những thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại nhưng lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của bạn. Sau đây là 5 thói quen gây vô sinh mà bạn cần tránh.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thức khuya làm tăng nguy cơ vô sinh ở cả nam và nữ. Đối với nam giới, những người thức khuya, thiếu ngủ sẽ khiến nồng độ testosterone giảm, điều này làm giảm ham muốn sinh lý và chất lượng tinh trùng. Đối với phụ nữ, thiếu ngủ làm tăng hàm lượng cortisol, gây gián đoạn chu kỳ kinh nguyệt, suy giảm nội tiết tố nữ.

Lạm dụng chất kích thích

Nếu bạn đang có ý định mang thai thì nên tránh sử dụng các chất kích thích như cafe, bia, rượu, thuốc lá... bởi những chất này khiến cơ thể tiết ra nhiều estrogen hơn, dẫn tới khả năng sinh sản bị rối loạn, thậm chí là nguy cơ vô sinh ở nữ giới.

Tương tự đối với nam giới, lượng insulin trong cơ thể nam giới có thể bị ảnh hưởng do chất kích thích. Số lượng tinh trùng bị giảm đáng kể nếu insulin trong cơ thể tăng, từ đó gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Nếu bạn đang có ý định sinh em bé thì nên tránh xa chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Nhịn tiểu

Thói quen nhịn tiểu sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sinh con. Nhịn tiểu thường xuyên làm cho bàng quang bị tích trữ nhiều nước, phình to ra chèn ép vào tử cung, làm cho tử cung đổ về phía sau. Về lâu dài, tử cung ngả luôn về sau mà không trở lại vị trí cũ nữa khiến cho cơ hội thụ thai khó hơn.

Vệ sinh vùng kín không đúng cách

Việc làm dụng dung dịch vệ sinh làm mất cân bằng môi trường âm đạo, kích thích vi khuẩn sinh sôi. Ngoài ra, nhiều chị em có thói quen dùng vòi xịt, xối nước thẳng vào âm đạo. Điều này sẽ khiến vi khuẩn bị đẩy ngược lên tử cung làm tắc ống dẫn trứng và có thể gây vô sinh.

Vệ sinh vùng kín không đúng cách làm tăng nguy cơ viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần bó sát

Những chiếc quần bó làm tôn lên vẻ đẹp của đường cong cơ thể nhưng đây lại là thói quen gây vô sinh mà rất nhiều chị em hay mắc phải. Việc này làm tăng nguy cơ viêm nhiễm cho bộ phận sinh dục nữ, tạo cảm giác bứt rứt, khó chịu. Đây có lẽ là thói quen mà nhiều chị em hay gặp nhất.

Để tăng khả năng thụ thai và bảo vệ sức khỏe, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, loại bỏ những thói quen có hại.