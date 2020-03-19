5 việc tử cung sợ nhất nhưng nhiều phụ nữ vẫn vô tư làm

Việc duy trì tử cung khỏe mạnh giúp ích rất nhiều cho phụ nữ trong việc mang thai và sinh con. Tuy nhiên, không ít chị em lại mắc phải những thói quen có hại cho tử cung này.

Điều này giúp chị em kịp thời kiểm tra được những bất thường của thai nhi (nếu có). Từ đó, tránh được những trường hợp xấu nhất như phải chấm dứt thai kì. Nếu bỏ bê khám thai, rất có thể phụ nữ sẽ gặp phải những bất trắc, ảnh hưởng tới tử cung.

Đây là một trong những điều phụ nữ cần tránh để duy trì sức khỏe của tử cung. Khi mang thai, chị em cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thai kì. Phụ nữ cần thực hiện khám thai định kì.

Khám thai định kì giúp duy trì sức khỏe tử cung - Ảnh minh họa: Internet

2. Quan hệ tình dục trong kì kinh nguyệt

Nhiều nghiên cứu cho biết quan hệ tình dục trong thời gian hành kinh có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Trong những ngày “đèn đỏ”, khả năng miễn dịch của phụ nữ tương đối kém. Thời điểm này, phần cổ tử cung cũng hé mở nên vi khuẩn dễ dàng xâm nhập từ ngoài vào trong buồng tử cung. Khi đó, chị em có thể bị viêm nhiễm đường sinh dục, nghiêm trọng hơn có thể gây vô sinh.

3. Phá thai nhiều lần

Phá thai là tình trạng chấm dứt thai kì sớm bằng việc phẫu thuật hoặc sử dụng thuốc để loại bỏ phôi thai và nhau thai ra khỏi tử cung. Việc phá thai nhiều lần hoặc thực hiện ở những cơ sở y tế thiếu uy tín sẽ khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn đau bụng, xuất huyết, nhiễm trùng âm đạo, tổn thương tử cung.

Phá thai nhiều lần gây tổn thương tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, phụ nữ sau khi phá thai còn có thể phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng hơn như thủng tử cung, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Vì vậy, quan hệ tình dục an toàn, hạn chế tối đa việc nạo phá thai cũng là một cách để bảo vệ tử cung, đảm bảo sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

4. Quan hệ quá thô bạo

Việc quan hệ tình dục thô bạo khi “cô bé” chưa kịp bôi trơn dễ khiến “vùng kín” của phụ nữ bị tổn thương.

Hơn nữa, việc quan hệ quá mạnh cũng có thể khiến cơ thể bị trầy xước, bầm tím... Điều này không những khiến phụ nữ đau đớn, mất hứng thú cho những lần “yêu” sau mà còn có thể khiến tử cung bị tổn thương.

5. Không vệ sinh sạch sẽ trong kỳ "đèn đỏ"

Như đã nói, trong kỳ "đèn đỏ", vi khuẩn dễ dàng đi thẳng từ ngoài vào trong buồng tử cung. Vì thế, phụ nữ cần vệ sinh sạch sẽ “vùng kín” trong những ngày này.

Vệ sinh sạch sẽ trong kì hành kinh giúp bảo vệ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chị em không thay băng vệ sinh thường xuyên và rửa vùng kín sạch sẽ, vi khuẩn ở khu vực này sẽ tăng, gây ngứa, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung… Nếu không được điều trị dứt điểm, chức năng sinh sản của phụ nữ có thể bị ảnh hưởng nặng nề.