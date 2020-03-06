Bạn có biết chậm kinh bao lâu thì thai vào tử cung?

Mang thai và làm mẹ là điều hạnh phúc nhất của chị em phụ nữ. Đối với các chị em mới kết hôn lần đầu tiên làm mẹ hoặc có tiền sử hiếm muộn, vô sinh thì sự khát khao và mong ngóng được làm mẹ càng háo hức hơn. Việc xác định thời gian chậm kinh bao lâu thì thai vào tử cung ? Dấu hiệu thai đã vào tử cung chưa? Hoặc dấu hiệu thai chưa vào tử cung là gì? Là điều vô cùng quan trọng mà các chị em cần quan tâm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi, giúp các chị em có một khởi đầu làm mẹ tốt hơn.

Khi đến ngày rụng trứng, buồng trứng bên trái hoặc phải sẽ có một trứng rụng di chuyển xuống ống dẫn trứng để chờ tinh trùng. Trứng nếu không được thụ tinh sẽ xuất hiện hiện tượng kinh nguyệt. Tinh trùng có thể nằm chờ trứng 48-72 giờ, tuy nhiên trứng chỉ cầm cự trong khoảng 12-24 giờ.

Quá trình thụ thai xảy ra khi các cặp đôi quan hệ tình dục, người nam sẽ xuất tinh trùng ra ngoài về phía âm đạo của người nữ. Khi đó, các tinh trùng được tiết ra sẽ bắt đầu cuộc tranh đua để tìm trứng.

Các tinh trùng sẽ bơi đến buồng trứng và ống dẫn trứng, sau đó sẽ xâm nhập vào bên trong trứng. Tuy nhiên, chỉ có một tinh trùng khỏe nhất mới có thể vào được bên trong trứng, khi đó vỏ ngoài của trứng sẽ tiết ra một chất dịch nhầy nhằm ngăn chặn không cho các tinh trùng khác vào nữa.

Buồng trứng và ống dẫn trứng - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tinh trùng đã kết hợp được với trứng và tạo ra hợp tử. Sau khi thụ tinh xong, hợp tử sẽ làm tổ tại buồng tử cung và mất khoảng 3-7 ngày để về đến tử cung, khi đó hợp tử sẽ bám vào lớp màng mỏng trên thành tử cung và làm tổ, đây gọi là quá trình thụ thai. Lúc này phôi thai sẽ bắt đầu phát triển trong túi ối.

Thường một số dấu hiệu thai bám vào tử cung mà chị em cần lưu ý như: chảy máu vùng âm đạo, ngực thay đổi, tăng thân nhiệt…

Dấu hiệu thai đã vào tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Chậm kinh bao lâu thì thai vào tử cung?

Chậm kinh là dấu hiệu nhận biết hiệu quả được nhiều chị em tin tưởng để xác định mình đã mang thai hay chưa. Qua quá trình thụ thai ở trên, việc trứng và tinh trùng thụ tinh sau đó di chuyển đến buồng tử cung sẽ mất từ 5 - 7 ngày, hoặc có thể đến 10 ngày tùy vào sức khỏe của mỗi người.

Chậm kinh bao lâu thì thai vào tử cung? - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều chị em muốn biết thời gian thai vào tử cung muộn nhất là bao lâu? Hoặc chậm kinh 3 tuần thai chưa vào tử cung có sao không? Để trả lời chính xác thì thời gian muộn nhất để biết thai đã làm tổ trong buồng trứng hay chưa là khoảng 1 đến 2 tuần và còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người có thể sẽ lâu hơn. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia, bác sĩ khuyên rằng, sau khi chậm kinh khoảng 2 tuần chị em nên đến các cơ sở y tế có uy tín để phát hiện kịp thời những bất thường và nhận được những tư vấn hữu ích của các bác sĩ về việc chăm sóc sức khỏe thai kỳ.

Một số lưu ý để thai nhanh vào tử cung mà bạn cần biết

Ăn gì để thai nhanh vào tử cung?

Điều quan trọng đối với sức khỏe cũng như để thai nhanh vào tử cung sau khi quan hệ là có chế độ ăn uống lành mạnh. Các bác sĩ thường khuyên các chị em nên bổ sung đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng cho cơ thể như: chất béo, tinh bột, chất đạm, khoáng và vitamin. Đối với các chị em mang thai thì chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần khoảng 2.300 – 2.400 kcal/ngày. Trong đó bao gồm: 25% chất đạm, 20% chất béo, 55% chất bột đường.

Ăn gì để thai nhanh vào tử cung ? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chị em cần ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ như cải xoăn, cải xanh, ngũ cốc nguyên hạt, hạt lanh... các mẹ bầu có thể dùng các loại thảo mộc tốt cho thai kỳ, hoặc một số loại thực phẩm như dầu dừa, dầu gan cá tuyết, quả macca nên có trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Một số tư thế nằm cho thai nhanh vào tử cung

Ở giai đoạn này, các chị em không chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng mà còn lưu ý tư thế nằm để thai có thể vào tử cung dễ dàng và tránh tác động đến thai nhi.

Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa sản, chị em nên nằm nghiêng về bên trái. Khi nằm chân phải duỗi thẳng, chân trái gấp co lên, tư thế này cũng rất tốt cho quá trình dưỡng thai sau này.

Tư thế nằm cho thai nhanh vào tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chậm kinh bao lâu thì thai vào tử cung còn tùy thuộc vào sức khỏe và cơ địa của mỗi người. Việc xác định thời gian cũng như một số dấu hiệu nhận biết thai vào tử cung là vô cùng quan trọng. Để có thể an tâm và biết chính xác thai đã vào tử cung chưa, sức khỏe tình trạng thai kỳ như thế nào thì ngoài những dấu hiệu nhận biết trên, bạn nên đến trực tiếp các cơ sở y tế để thăm khám và siêu âm. Chúc bạn mau có tin vui và một khởi đầu làm mẹ thật tốt.