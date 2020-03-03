Đau bao tử khi mang thai có nguy hiểm không?

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể người mẹ thay đổi rất nhiều dẫn đến việc một số cơ quan trong cơ thể bị mất cân bằng. Hiện tượng bị đau bao tử khi mang thai cũng là một trong những biến đổi đó.

Đau bao tử khi mang thai có những biểu hiện gây dễ nhầm lẫn với các dấu hiệu thai nghén như buồn nôn hoặc nôn, đầy bụng và khó tiêu. Tuy vậy, khi bà bầu bị đau bụng , nếu cơn đau kèm với những triệu chứng khác như ợ chua, đau râm ran hoặc nóng rát ở vùng thượng vị, đau nặng ở phần giữa hoặc phần trên bụng khi quá đói hoặc quá no, sút cân, kém ăn… thì chắc chắn mẹ bầu đã có dấu hiệu bị đau bao tử khi mang thai.

Ốm nghén

Do suy nghĩ lo lắng, căng thẳng quá mức.

Khi thai nhi ngày càng phát triển, cổ tử cung bị đẩy lên cao hơn làm cho vị trí của dạ dày cũng vì thế mà thay đổi, thức ăn xuống dạ dày sẽ gặp tình trạng bị ứ đọng, khó tiêu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niêm mạc dạ dày.

Nhiều mẹ bầu hay có sở thích ăn một số loại trái cây có vị chua như xoài, mận, mơ... tuy nhiên những loại thực phẩm này lại chứa nhiều acid nên cũng sẽ dễ gây tổn thương niêm mạc dạ dày.

2. Triệu chứng đau bao tử khi mang thai

Bệnh đau bao tử (hay đau dạ dày) dù thường gặp nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu. Vì thế các mẹ nên nắm rõ những triệu chứng, nhận ra bệnh sớm để mau chóng có cách xử lý. Một số triệu chứng bị đau bao tử khi mang thai:

Những triệu chứng đau bao tử khi mang thai khá giống ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ và đau nhất là sau khi ăn

Ợ chua, ợ hơi và ợ nóng

Phân màu đen và nôn ra máu

Nôn ngay sau khi ăn

Chán ăn, sụt cân

Những cơn đau nhức sẽ ảnh hưởng đến mẹ bầu:

Cảm giác khó chịu khi ăn và không ăn ngon miệng

Khó tiêu, buồn nôn.

Những triệu chứng này làm mẹ bầu vô cùng khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày

Những biến đổi trong cơ thể kèm với hiện tượng đau dạ dày thường làm cho nhiều mẹ cảm thấy khó chịu, căng thẳng, buồn bực, kém tập trung.

Nếu để lâu, tình trạng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Nghiêm trọng hơn, việc tiêu hóa thức ăn kém dẫn đến việc cả mẹ và bé đều không được cung cấp đủ dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy mẹ bầu không nên chủ quan mà phải tìm các biện pháp có khoa học hoặc gặp bác sĩ để điều trị khi có dấu hiệu đau bao tử khi mang thai.

3. Bà bầu có nên dùng thuốc giảm đau dạ dày?

Trong giai đoạn thai kỳ, mẹ bầu được khuyến cáo không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Tương tự, mẹ bầu không nên dùng thuốc giảm đau dạ dày, vì những loại thuốc này rất có thể sẽ gây ra tác dụng phụ đối với cơ thể vốn đã nhạy cảm của các mẹ bầu, nghiêm trọng hơn là chúng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Vì thuốc có thể thấm từ máu mẹ qua nhau thai, gây hại cho thai nhi.

Ba tháng đầu là giai đoạn các cơ quan như tim, hệ thần kinh trung ương, tay, chân... của thai nhi hình thành, nên việc sử dụng một số thuốc giảm đau dạ dày dễ gây ra dị tật, quái thai.

Ở giai đoạn ba tháng giữa thai kỳ, mặc dù ở giai đoạn này thai ít nhạy cảm với thuốc, tuy nhiên vẫn có những bộ phận tiếp tục biệt hóa như hệ thần kinh và sinh dục bên ngoài nên thuốc có thể gây hại cho các bộ phận này. Vì vậy, giai đoạn này cũng không nên dùng thuốc.

Hãy hạn chế nhất có thể việc uống thuốc giảm đau trong quá trình mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Đối với giai đoạn thai kỳ ba tháng cuối, đây là giai đoạn các bộ phận của thai nhi đã được hình thành đầy đủ nhưng chưa hoàn thiện như gan, thận...nên giai đoạn này thuốc cũng gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Tuy nhiên, trong trường hợp mẹ bầu quá đau, buộc phải dùng thuốc thì mẹ bầu không nên tùy tiện mua về sử dụng mà phải được sự đồng ý và kê đơn của bác sĩ.

4. Cách trị đau bao tử cho bà bầu

4.1. Tăng cường nghỉ ngơi

Căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc đau bao tử khi mang thai. Vì vậy, nghỉ ngơi và thư giãn là những điều mà bạn nên áp dụng để hạn chế tình trạng bị đau bao tử khi mang thai. Chính vì vậy bạn hãy sắp xếp công việc hợp lý, tránh làm việc quá sức, gây căng thẳng đầu óc khiến dạ dày hoạt động quá tải.

Sau khi ăn, mẹ bầu hãy nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh để dạ dày có thời gian chuyển hóa thức ăn, hạn chế được tình trạng trào ngược dạ dày.

Mẹ bầu hãy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ 8 tiếng để cơ thể đủ năng lượng hồi phục cho ngày hôm sau. Khi ngủ nên nằm kê cao đầu và kê chân, tránh cúi thấp hoặc gập người. Chỉ một chút xáo trộn trong nhịp sinh học, cơ thể mẹ bầu càng thêm mệt mỏi, uể oải và trì trệ.

4.2. Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và khoa học

Khi ăn, mẹ bầu nên ăn từ tốn, không ăn quá nhanh hoặc quá no, bởi cách ăn này chỉ làm dạ dày sản sinh thêm nhiều acid khiến mẹ bầu khó chịu hơn. Tốt nhất là nhai kỹ, nuốt chậm, chia thành nhiều bữa ăn nhằm tăng sự bài tiết của nước bọt, giảm acid và bão hòa acid trong dạ dày.

Ưu tiên chọn thức ăn mềm, tăng cường tinh bột, trứng, sữa,... Bởi đây không những là những thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn tốt cho bệnh đau dạ dày. Cụ thể chúng có khả năng trung hòa acid, hạn chế tiết nhiều acid trong dạ dày, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày hiệu quả hơn.

Hạn chế những món ăn không tốt cho hệ tiêu hóa, chẳng hạn như: thực phẩm giàu chất béo; chocolate; nước ép trái cây họ cam quýt; caffeine; bạc hà,... Tuyệt đối không ăn thực phẩm còn sống, lạnh, ôi thiu.

Không nên để bụng quá đói, bởi lúc này acid tăng cao khiến tình trạng đau bao tử khi mang thai trở nên nghiêm trọng hơn.

4.3. Tránh uống rượu bia và khói thuốc lá

Rượu bia rất có hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Nếu bạn bị viêm loét dạ dày thì việc ngừng uống rượu là một điều nên được ưu tiên thực hiện ngay lập tức. Vì những loại đồ uống có cồn sẽ khiến hệ tiêu hóa chuyển biến xấu.

Khói thuốc lá gây hại cho phổi và thai nhi đang phát triển. Ngoài ra, nếu bạn bị loét dạ dày khi mang thai, hãy tránh xa những nơi mọi người hay tụ tập hút thuốc và yêu cầu các thành viên trong gia đình bỏ thuốc lá ngay (nếu có) để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi trong suốt quá trình mang thai.

4.4. Vận động đúng cách

Sau khi ăn hạn chế vận động vì lúc này dạ dày đang phải làm việc để tiêu hóa. Nếu vận động thì máu sẽ ít lưu thông vào dạ dày hơn, ức chế hoạt động của dạ dày, gây đầy bụng. Vì thế, tốt nhất là mẹ bầu chỉ nên vận động sau khi ăn từ 2 đến 3 giờ.

Thường xuyên áp dụng các bài tập nhẹ nhàng, đi bộ... để tăng cường sức đề kháng, cũng như làm cho tinh thần thoải mái hơn.

Những bài tập yoga nhẹ nhàng sẽ giúp mẹ giải tỏa căng thẳng và tăng cường trao đổi chất tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Những điều cần chú ý

Ngay khi có các dấu hiệu đau bao tử khi mang thai cần ngay lập tức đi kiểm tra

Không được tự ý sử dụng các loại thuốc mà không có sự hướng dẫn, kê đơn của bác sĩ

Trong quá trình điều trị bệnh nên kiêng những loại thực phẩm có thể làm bệnh đau dạ dày trầm trọng hơn

Ăn uống đủ bữa, hoạt động điều độ hợp lý

Giữ tinh thần lạc quan, giảm căng thẳng hết mức có thể

Bài viết trên là những thông cần thiết nếu đau bao tử khi mang thai. Để giữ sức khỏe cho bản thân và thai nhi thì mẹ bầu nên tuân thủ theo những lưu ý đã được đề cập trong bài viết và kèm theo đó là nghe theo các yêu cầu từ bác sĩ.