Tìm hiểu bà bầu uống mật ong có tốt không?

Mật ong có vị ngọt tự nhiên, được xếp vào nhóm thực phẩm lành tính và cực tốt cho người lớn và trẻ nhỏ. Chúng chứa cả hai loại đường là fructose và glucose. Chính lợi ích này đã giúp cho sức khỏe của bà bầu cải thiện đáng kể khi sử dụng chúng hàng ngày.

Bà bầu uống mật ong có tốt không , mật ong có tác dụng gì với sức khỏe của mẹ và bé là những câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài viết này.

Việc sử dụng mật ong nguyên chất có thể nguy hiểm đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi vì hệ tiêu hóa của các bé còn non yếu. Tuy nhiên, uống mật ong khi mang thai lại không gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi, do các bào tử botulinum có trong mật ong đã bị ngăn chặn lại nhờ hệ thống tiêu hóa hoàn chỉnh của người mẹ.

Tuy nhiên, mang thai là hành trình quan trọng, chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé. Chính vì thế, không ít phụ nữ băn khoăn rằng khi mang thai mẹ bầu uống mật ong có tốt không.

Không những không gây hại mà việc mẹ bầu bổ sung mật ong thường xuyên vào khẩu phần ăn còn mang lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ lẫn bé.

Uống mật ong khi mang thai không gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi

+ Tăng cường miễn dịch

Nhờ vào đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa mà sử dụng mật ong thường xuyên sẽ giúp mẹ bầu tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, mật ong cũng giúp vết thương hở nhanh lành hơn, trị được các chứng ợ nóng bằng cách trung hòa axit dạ dày.

+ Làm giảm cảm lạnh và ho

Nhờ vào khả năng kháng khuẩn vượt trội tương tự một loại kháng sinh mà mật ong có thể ức chế hoạt động của virus trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả. Đây cũng là là phương thuốc trị ho tự nhiên cho các bà bầu không muốn dùng đến thuốc tây trong thời gian mang thai.

+ Làm giảm mất ngủ

Vị ngọt thanh của mật ong cũng giúp khắc phục hiệu quả chứng mất ngủ. Mỗi tối nếu uống sữa pha thêm một thìa mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp giấc ngủ của bạn ngon và sâu hơn, từ đó thai nhi cũng sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều.

Vị ngọt thanh của mật ong cũng giúp khắc phục hiệu quả chứng mất ngủ

+ Làm dịu cơn đau họng

Các thành phần kháng viêm có trong mật ong sẽ giúp bà bầu làm dịu cơn đau họng khó chịu nhanh chóng. Hãy thêm mật ong vào tách trà gừng hoặc chanh và nhấm nháp khi các chị em gặp hiện tượng nói trên.

+ Chữa viêm loét dạ dày

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ mật ong thường xuyên có thể làm giảm sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori, đây được xem là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý ở dạ dày.

Tiêu thụ mật ong thường xuyên có thể làm giảm sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori

+ Giảm ngứa da đầu

Khả năng kháng khuẩn của mật ong không chỉ giúp làm dịu cơn đau họng mà còn có hiệu quả tích cực trong việc loại bỏ gàu, hỗ trợ làm giảm ngứa da đầu. Bà bầu hãy đun một ít mật ong cùng với nước ấm và thoa lên da đầu thường xuyên trước khi tắm để điều trị tình trạng trên.

+ Giảm dị ứng

Bà bầu uống mật ong thường xuyên cũng có thể giúp kiểm soát được các cơn dị ứng theo mùa dễ gặp phải trong thời gian mang thai.

+ Tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi

Nhờ thành phần giàu dinh dưỡng mà mật ong được xếp vào hàng “siêu thực phẩm” có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của bào thai, đặc biệt là não bộ.

Mật ong có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của bào thai

Một lưu ý quan trọng khi mẹ bầu uống mật ong là không nên uống một lúc quá nhiều. Vì thành phần chính của mật ong là fructose nên chúng có thể gây ra ít nhiều ảnh hưởng đến sự ổn định lượng đường trong máu nếu bạn quá lạm dụng.

+ Tốt cho sức khỏe làn da

Chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất nên mật ong có tác dụng thúc đẩy sự phát triển cũng như hình thành các tế bào mới, đẩy nhanh quá trình thay da cho mẹ bầu. Trong thời kỳ mang thai, chị em có thể sử dụng mật ong như một lớp kem dưỡng hay tẩy tế bào chết để da luôn căng mịn, hồng hào, giảm khô nứt.

+ Tường thành bảo vệ cơ thể

Mật ong có tác dụng rất tốt trong việc thúc đẩy tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Uống mật ong thường xuyên còn giúp chị em hạn chế tình trạng táo bón khi mang thai, cũng như ngăn ngừa các biến chứng như thiếu máu, cao huyết áp,…

Mật ong có tác dụng rất tốt trong việc thúc đẩy tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn

2. Tác dụng phụ của mật ong đối với bà bầu

Việc tiêu thụ quá nhiều mật ong có thể gây ra một số tác dụng phụ nhất định như:

- Tăng tính nhạy cảm với insulin: mật ong có thể làm tăng lượng đường trong máu và gây ra tình trạng kháng insulin. Nếu sử dụng hơn 25 gram đường fructose mỗi ngày trong thời gian dài có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thai kỳ.

- Xuất hiện tình trạng chuột rút: Uống quá nhiều mật ong có thể làm cho cơ thể bà bầu tăng tính axit, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vì thế, dễ xuất hiện tình trạng ăn uống khó tiêu, ợ chua.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng: do lượng đường cao trong mật ong nên chúng có thể gây sâu răng và xói mòn men răng ở bà bầu.

Việc tiêu thụ quá nhiều mật ong có thể gây ra một số tác dụng phụ nhất định

- Tăng cân: Lượng calo phong phú trong mật ong nếu dùng quá nhiều cũng có nguy cơ khiến bà bầu dễ tăng cân.

3. Bà bầu uống mật ong như thế nào cho tốt?

Khi mang thai, các chị em chỉ nên uống từ 3 - 5 muỗng canh mật ong mỗi ngày (khoảng 180 - 200 calo) để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Để sử dụng mật ong đúng cách, bà bầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Không thêm mật ong vào nước sôi hoặc nước nóng già vì nó làm phân hủy các enzyme lành mạnh, làm mất chất dinh dưỡng vốn có trong mật ong. Bạn nên thêm chúng vào nước ấm là tốt nhất.

- Không thêm mật ong vào các loại thực phẩm giàu vitamin C và D vì các khoáng chất có trong mật ong có thể gây vô hiệu hóa lợi ích của hai loại vitamin này.

- Bà bầu cũng không nên trộn mật ong vào đậu hũ, sữa đậu nành để tránh các tác dụng phụ, dẫn đến triệu chứng khó tiêu.

- Khi chọn mật ong, các chị em nên cẩn thận lựa chọn sản phẩm đã được tiệt trùng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nếu chưa chọn được loại mật ong phù hợp, mẹ bầu có thể tham khảo ý kiến đến từ các chuyên gia dinh dưỡng.

Khi mang thai, các chị em chỉ nên uống từ 3 - 5 muỗng canh mật ong mỗi ngày (khoảng 180 - 200 calo) để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé

4. Bà bầu nên uống mật ong vào thời điểm nào trong ngày?

+ Uống mật ong vào buổi sáng

Mỗi sáng sau khi thức dậy, các mẹ bầu nên uống 1 ly nước ấm pha cùng 1 thìa mật ong trước khi ăn từ 15-20 phút. Đây là cách giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa các triệu chứng của cảm cúm, cảm lạnh, trĩ, táo bón, cao huyết áp. Mật ong còn giúp bổ sung năng lượng cho một ngày dài của phụ nữ mang thai, loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng thường xuất hiện vào sáng sớm.

+ Uống mật ong sau khi ăn no

Sau mỗi bữa ăn, dạ dày của chúng ta phải hoạt động rất nhiều để tiêu hóa lượng đồ ăn. Cách tốt nhất để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa là các mẹ nên uống ngay 1 ly nước ấm pha mật ong để giúp dạ dày tiết ra nhiều acid hơn, từ đó quá trình tiêu hóa đồ ăn cũng tốt hơn, giảm cảm giác căng bụng khó chịu.

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Uống mật ong sau khi ăn no

Tuy nhiên, chỉ khi nào bạn ăn quá no làm dạ dày hoạt động nhiều hơn thì mới cần cung cấp một ít mật để hỗ trợ nhu động ruột.

+ Bà bầu uống mật ong trước khi đi ngủ

Một ly nước ấm pha mật ong trước khi đi ngủ hoặc pha 1 muỗng nhỏ mật ong vào sữa bò có thể giúp mẹ bầu ngủ ngon và sâu giấc hơn, từ đó “xua tan” hết những căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày dài vận động.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích để trả lời cho câu hỏi bà bầu uống mật ong có tốt không. Đối với những chị em bầu chưa từng sử dụng hoặc ong hoặc có tiền sử dị ứng với phấn hoa, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng loại thực phẩm này.