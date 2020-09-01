Mật ong chứa đựng hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao cho con người. Mật ong rừng nguyên chất lại càng được ưa chuộng nhiều hơn. Vậy với bà bầu thì sao? Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu có nên uống mật ong hay không? Tác dụng của mật ong đối với sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi như thế nào? Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu trong bài viết sau!

Ngoài ra, việc mẹ bầu sử dụng mật ong đúng liều lượng sẽ hỗ trợ trí não thai nhi phát triển một cách tốt nhất. Do đó, nếu bạn đang mang bầu và muốn uống mật ong thì hoàn toàn được. Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý tránh sử dụng mật ong kém kém chất lượng, mật ong giả không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường.

Các mẹ mang thai hoàn toàn có thể dùng mật ong với liều lượng thích hợp. Thành phần của mật ong rừng nguyên chất chứa nhiều khoáng chất và vitamin có khả năng thúc đẩy hệ tiêu hóa, hỗ trợ làm đẹp cho làn da.

Những tác dụng tuyệt vời của mật ong với bà bầu

Tốt cho hệ tiêu hóa

Theo các nghiên cứu, mật ong chứa nhiều vitamin C, E, K và nhóm B cùng rất nhiều vi chất có khả năng tiêu diệt các hại khuẩn sinh sống trong đường ruột, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cảm giác ngon miệng, tăng hàm lượng axit hữu cơ đồng thời cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

Mật ong giúp mẹ bầu cải thiện hệ tiêu hóa, giảm trĩ, táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ bầu thường phải đối mặt thường xuyên với tình trạng táo bón, trĩ nên việc mang thai 3 tháng đầu uống mật ong mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Tăng cường sức đề kháng

Trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu, mật ong sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nhờ các thành phần khoáng chất, magie, kali, giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng khả năng miễn dịch, đặc biệt là phòng ngừa nhiều loại bệnh khi mang thai. Mỗi sáng, mẹ bầu nên dùng một ly nước ấm cùng 1 muỗng mật ong để tăng sức đề kháng, giảm viêm họng.

Mật ong giúp tăng cường sức đề kháng nhờ các thành phần khoáng chất, magie, kali,... - Ảnh minh họa: Internet

Giảm chóng mặt, đau đầu

Trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu, mẹ bầu thường bị thiếu máu, đau đầu hay chóng mặt do hormone thay đổi. Lúc này, mẹ bầu nên thường xuyên sử dụng mật ong nhằm mang lại giấc ngủ ngon, hạn chế đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, tạo cảm giác ngon miệng,…

Một số tác dụng khác của mật ong với bà bầu

Bên cạnh đó, mật ong còn có khả năng làm giảm các tình trạng khác như chữa ho, cao huyết áp, thiếu máu, đặc biệt là có lợi cho quá trình hình thành và phát triển não bộ của thai nhi trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ.

Mật ong còn tốt cho sự trình hình thành và phát triển não bộ của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có nên uống mật ong mỗi sáng?

Bà bầu có nên uống mật ong vào buổi sáng? Thời điểm tốt nhất để mật ong phát huy hiệu quả tối đa với bà bầu là buổi sáng sớm. Sau khi thức dậy, mẹ nên pha 1 thìa mật ong với nước ấm dùng để uống khoảng 15-20 phút trước khi ăn sáng. Điều này sẽ giúp phụ nữ mang thai hạn chế nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, cảnh lạnh, các bệnh thường gặp trong thai kỳ như trĩ, táo bón, cao huyết áp,…

Bà bầu nên pha 1 muỗng mật ong với nước ấm để uống mỗi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu, năng lượng có trong mật ong cao hơn trong sữa khoảng 5 lần. Do đó, nó có thể giúp bổ sung năng lượng cho con người trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, xua tan cảm giác mệt mỏi và cảm giác đói bụng vào sáng sớm. Ngoài ra, việc mẹ bầu thường xuyên uống mật ong vào buổi sáng còn giúp bổ sung chất dinh dưỡng nhanh chóng, tinh thần trở nên hưng phấn, sảng khoái hơn.

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Cách uống mật ong cho bà bầu

Mật ong tốt với bà bầu là vậy nhưng nếu sử dụng không đúng cách hay dùng quá liều lượng trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu sẽ tác động xấu tới sức khỏe của người mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi. Dưới đây là cách sử dụng mật ong mang lại lợi ích tốt nhất cho bà bầu:

Cách uống mật ong cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên uống trực tiếp mật ong sống mà nên pha với nước ấm để uống.

Trong một ngày, không nên dùng quá 5 muỗng mật ong bởi điều đó sẽ làm cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng từ các nguồn thực phẩm khác.

Không nên dùng mật ong với sữa đậu nành hay đậu hũ bởi điều đó có thể gây ra hiện tượng khó tiêu, thậm chí là hôn mê, khó thở.

Không nên sử dụng mật ong kết hợp với những thực phẩm giàu vitamin C và vitamin D bởi các thành phần có trong mật ong có thể cản trở quá trình hấp thụ 2 loại vitamin này.

Tốt nhất mỗi ngày nên dùng 1 muỗng mật ong pha với nước ấm, uống trước bữa ăn 15-20 phút.

Tóm lại, mật ong là thực phẩm có vị ngọt tự nhiên, được xem là lành mạnh và cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn còn thắc mắc mang thai 3 tháng đầu có nên uống mật ong hay không thì câu trả lời chắc chắn là có, chỉ cần biết dùng đúng cách là được.