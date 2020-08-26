Ăn quả bòn bon có tốt cho bà bầu không?

Bòn bon (tên khoa học Lansium domesticum) là loại trái cây nhiệt đới thuộc họ Malvaceae, có nguồn gốc từ bán đảo Malaysia. Cây của chúng có chiều cao trung bình là 10 -15 m. Quả bòn bon có đường kính khoảng 5cm, vỏ dẻo, cơm trong suốt hoặc màu trắng đục. Quả bòn bon thường sẽ mọc thành từng chùm, mỗi quả có 5-6 múi bên trong, mỗi múi có 1 hột và hột bòn bon có đặc điểm rất đắng. Bòn bon khi xanh có vị hơi chua, lúc chín quả sẽ ngọt hơn.

Nhiều mẹ bầu rất thích ăn bòn bon nhưng thường thắc mắc rằng quả bòn bon có tốt cho bà bầu không? lợi ích của bòn bon như thế nào, ăn bao nhiêu thì hợp lý?

Theo quan niệm dân gian cho rằng ăn quả bòn bon sẽ không tốt cho mẹ bầu, có thể dẫn đến sảy thai hay dị tật thai nhi. Quan niệm đấy là sai lầm và không có sở khoa học chứng minh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng , thành phần dinh dưỡng trong 100g thịt quả bòn bon sẽ gồm: 0.8 g chất đạm, 20 mg canxi, 9.5 gr carbohydrates, 30 mg phốt pho, 0.089 mg thiamine, 1 mg ascorbic acid, 0.124 mg riboflex avine,… cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất khác.

Quả bòn bon mang đến rất nhiều lợi ích cho bà bầu

Theo các tài liệu nghiên cứu thì có rất nhiều lợi ích của quả bòn bon với bà bầu mà nhiều người chưa biết đến. Trong loại quả này chứa rất nhiều vitamin A, B1, B2, B3, C, chất xơ, các nguyên tố vi lượng như Ca, Fe và P. Ăn bòn bon thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa hiệu quả các bệnh liên quan đến đường ruột. Vì vậy, nó được gọi là loại quả rất tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi.

3. Những tác dụng của quả bòn bon với bà bầu

+ Tăng cường sức đề kháng

Chứa hàm lượng vitamin C cao, mặc dù không bằng các loại quả khác nhưng lượng vitamin trong bòn bon vẫn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và nâng cao khả năng miễn dịch cho phụ nữ mang thai.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và nâng cao khả năng miễn dịch

Đặc biệt 3 tháng đầu thai kỳ được xem là giai đoạn sức đề kháng của bà bầu suy yếu nhiều, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như cảm cúm, sốt. Thêm bòn bon vào thực đơn có thể giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể hiệu quả. Từ đó giảm ảnh hưởng của bệnh tật tới sự phát triển của thai nhi.

+ Chống oxy hóa mạnh mẽ

Trong bòn bon chứa hàm lượng Carotene khá nhiều. Đây là hoạt chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các tế bào cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Từ đó giúp thai phụ luôn trong trạng thái khỏe mạnh.

Carotene còn giúp cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa hiệu quả các bệnh thường gặp trong suốt thời gian mang thai. Ngoài ra, chính lượng vitamin C dồi dào trong loại quả này còn giúp ngăn ngừa các gốc tự do có hại cho sức khỏe thai nhi.

+ Bổ sung sắt và canxi

Nhu cầu sắt và canxi của mẹ bầu đều tăng lên đáng kể trong thời kỳ mang thai. Nguyên nhân được lý giải là để đáp ứng kích thước và trí não của thai nhi phát triển đồng đều.

Bòn bon giúp ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu do thiếu canxi và sắt trong thai kỳ

Trong khi đó, bòn bon chứa trong nó tương đối lớn hàm lượng canxi, sắt và khoáng chất. Bà bầu ăn quả bòn bon thường xuyên có thể ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu do thiếu canxi và sắt trong thai kỳ.

+ Tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa

Nhờ thành phần giàu chất xơ nên bòn bon rất tốt cho hoạt động của hệ thống tiêu hóa. Theo các chuyên gia thì việc thường xuyên ăn loại quả này có thể bổ sung khoảng 10% chất xơ cho cơ thể.

Đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón thai kỳ hiệu quả. Hơn nữa, ăn bòn bon còn giúp mẹ bầu kiểm soát tốt cân nặng tốt hơn, ngăn ngừa nguy cơ ung thư đường ruột và giảm khả năng mắc các bệnh về tim mạch.

+ Giúp thai phụ kiểm soát cân nặng

Lượng vitamin C dồi dào trong bòn bon có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp tổng hợp các phân tử nhỏ như carnitine – một chất tham gia trực tiếp vào quá trình đốt cháy những chất béo có hại trong cơ thể.

Khi nồng độ carnitine được đảm bảo luôn ở mức cao sẽ góp phần làm giảm sự tích tụ mỡ. Kết hợp cùng vitamin C – chất chống oxy hóa mạnh sẽ giúp chị em đang mang thai duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế tăng cân hay trữ mỡ thừa quá mức đều không tốt cho cả mẹ bầu lẫn thai nhi.

Duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế tăng cân hay trữ mỡ thừa quá mức

+ Tốt cho sức khỏe làn da

Khi mang thai, các chị em phụ nữ thường lo lắng vì những khuyết điểm ngày càng nhiều trên làn da. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự thay đổi các hormone trong cơ thể.

Bổ sung thường xuyên các loại giàu vitamin A, C, E trong khẩu phần ăn hằng ngày được xem là rất cần thiết để bà bầu duy trì một làn da khỏe đẹp. Trong bòn bon lại chứa tất nhiều các loại vitamin tốt cho da, nhờ thế mà việc ăn bòn bon sẽ giúp chị em cải thiện tốt làn da, hạn chế việc hình thành các khuyết điểm như: mụn, nám, thâm sạm, da khô xỉn màu,…

+ Ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ

Theo các nghiên cứu thì lượng vitamin B dồi dào trong bòn bon thuộc nhóm riboflavin và thiamin. Thiamin có tác dụng giúp thúc đẩy quá trình đào đường trong máu, đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp tốt hơn, hạn chế nguy cơ mắc cao huyết áp thai kỳ.

Hạn chế nguy cơ mắc cao huyết áp thai kỳ

Trong khi đó, riboflavin được xem là chất xúc tác có tác dụng giúp thúc đẩy quá trình sản sinh năng lượng từ carbohydrate. Đây đều là các yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát chỉ số đường trong máu.

4. Lưu ý khi bà bầu ăn quả bòn bòn

Như đã đề cập, những lợi ý của quả bòn bon với bà bầu là không thể bỏ qua. Tuy nhiên, các chị em cũng cần lưu ý cần bổ sung món ăn này đúng cách để tránh những vấn đề không mong muốn phát sinh.

Chỉ nên dùng 3 - 4 trái/ lần trong 3 tháng đầu thai kỳ và không sử dụng quá 0,5kg/ ngày

Dưới đây là một số lưu ý qua quan trọng khi ăn quả bòn bon:

- Bòn bon rất tốt cho cơ thể của cả mẹ và bé, tuy nhiên chỉ nên dùng 3 - 4 trái/ lần trong 3 tháng đầu thai kỳ và không sử dụng quá 0,5kg/ ngày.

- Các mẹ có thể tăng lượng dùng ở những tháng tiếp theo, nhưng không nên sử dụng liên tục mà phải cân bằng lượng bòn bon nạp vào cơ thể với các loại thực phẩm khác, để đảm bảo cơ thể có đủ dinh dưỡng trong suốt giai đoạn mang thai.

- Tuyệt đối không được ăn vỏ bòn bon. Nên dùng dao bóc sạch sẽ vỏ quả trước khi ăn vì theo nhiều nghiên cứu thì nhựa mủ từ vỏ bòn bon có chứa chất acid lansium rất có hại cho sức khỏe tim mạch.

- Trong hạt loại quả này có chứa chất alkaloid, vì thế bạn nên hạn chế ăn hạt bòn bon.

- Khi quả còn chưa chín không nên ăn bởi chúng có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, làm cho bà bầu bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

- Cần lựa quả bòn bòn còn tươi ngon để ăn, như vậy mới có thể đảm bảo hàm lượng dưỡng chất, tránh đau bụng.

- Bòn bon rất tốt cho thai phụ nhưng không nên ăn quá nhiều. Nếu lạm dụng loại quả này có thể khiến cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi bị ảnh hưởng.

- Chỉ em chỉ nên tìm mua bòn bon và ăn khi quả đã vào mùa để tránh thuốc trừ sâu hay chất bảo quản. Vì bòn bon trái vụ có nguy cơ bị phun thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng cao.

Nên dùng dao bóc sạch sẽ vỏ quả trước khi ăn

Hy vọng bài viết đã giải đáp được vấn đề quả bòn bon có tốt cho bà bầu không. Đồng thời cũng đã phân tích các tác dụng và lưu ý khi ăn loại quả này. Mong rằng các chị em có thể bổ sung bòn bon một cách hợp lý để mẹ và bé cùng phát triển tốt nhất.